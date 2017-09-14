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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11244112451124611247

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 14:23

На Львівщині поліцейського незаконно звільнили з роботи після мобілізації
Підполковник поновився на посаді через суд 8)
На Львівщині дільничного офіцера поліції звільнили з роботи після мобілізації на військову службу.
https://zaxid.net/news/
https://zaxid.net/na_lvivshhini_politse ... i_n1599541

гарно прилаштувався 8)
підполкан, з/п+спецпенсія, певно й інвалідність підмутив
тримає собі райончик-пощипує дрібних "правопорушників"-нарколиг, торгівців 8)
на війну звісно ні-ні :lol:
Востаннє редагувалось jump в Вів 10 гру, 2024 14:24, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 14:24

Масштабна евакуація російських військ із Сирії: задіяно караван літаків

https://unn.ua/news/masshtabna-evakuats ... an-litakiv
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 14:36

  Игорь Алексеевич написав:Масштабна евакуація російських військ із Сирії: задіяно караван літаків

https://unn.ua/news/masshtabna-evakuats ... an-litakiv

не выторговали себе оазис безопасности....
alex_dvornichenko
 
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