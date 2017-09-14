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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 гру, 2024 14:23
На Львівщині поліцейського незаконно звільнили з роботи після мобілізації
Підполковник поновився на посаді через суд
На Львівщині дільничного офіцера поліції
звільнили з роботи після мобілізації на військову службу.https://zaxid.net/news/https://zaxid.net/na_lvivshhini_politse ... i_n1599541
гарно прилаштувався
підполкан, з/п+спецпенсія, певно й інвалідність підмутив
тримає собі райончик-пощипує дрібних "правопорушників"-нарколиг, торгівців
на війну звісно ні-ні
Востаннє редагувалось jump
в Вів 10 гру, 2024 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 14:24
Масштабна евакуація російських військ із Сирії: задіяно караван літаківhttps://unn.ua/news/masshtabna-evakuats ... an-litakiv
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Додано: Вів 10 гру, 2024 14:36
не выторговали себе оазис безопасности....
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