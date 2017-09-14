prodigy написав:Объясняю парторгу: совок(СССР) виновен за голодомор и развязывание Второй Мировой, в этих трагедиях 20века- Украина потеряла 11-15 млн населения (с учетом неродившихся детей, то больше 20млн.) Вам этого мало? Наследница совка(РФ), оставила за собой 90% флота и 80% армии совка (на которые работали все республики ссср) и этим преимущественно оружием разрушает населенные пункты, инфраструктуру и убивает население и армию Украины.
Так враг СССР или нет? вы скажете, что оружие совка и заводы/електростанции также достались Украине, так что по вашему вместе с ядерным оружием(ракетами и бомбардировщиками) Украина должна была полностью отречься от цивилизации (закрыть АЭС, уничтожить ГРЭС) и начать строить новые города с нуля (такую мысль часто можно было слышать на соловьев/киселев тв), что мол Украина клянет совок, но отказаться от территорий присоединенных сталиным не готова. Да, Украина заплатила жизнями тех 15млн население, за "счастье жить в-я другой такой страны не знаю" ЛАД, у вас не стыда не совести.Вы долгие годы на форуме топите за ссср, сначало открыто, теперь косвенно (промышленности вам совковой жалко).
Ви такі розумні сьогодні коли йде війна з РФ. Написали б ви все це(до речі чому не написали?) в якомусь 1993-1995 році з вас би сміялись в голос.
prodigy написав:Объясняю парторгу: совок(СССР) виновен за голодомор и развязывание Второй Мировой, в этих трагедиях 20века- Украина потеряла 11-15 млн населения (с учетом неродившихся детей, то больше 20млн.) Вам этого мало? Наследница совка(РФ), оставила за собой 90% флота и 80% армии совка (на которые работали все республики ссср) и этим преимущественно оружием разрушает населенные пункты, инфраструктуру и убивает население и армию Украины.
Так враг СССР или нет? вы скажете, что оружие совка и заводы/електростанции также достались Украине, так что по вашему вместе с ядерным оружием(ракетами и бомбардировщиками) Украина должна была полностью отречься от цивилизации (закрыть АЭС, уничтожить ГРЭС) и начать строить новые города с нуля (такую мысль часто можно было слышать на соловьев/киселев тв), что мол Украина клянет совок, но отказаться от территорий присоединенных сталиным не готова. Да, Украина заплатила жизнями тех 15млн население, за "счастье жить в-я другой такой страны не знаю" ЛАД, у вас не стыда не совести.Вы долгие годы на форуме топите за ссср, сначало открыто, теперь косвенно (промышленности вам совковой жалко).
Ви такі розумні сьогодні коли йде війна з РФ. Написали б ви все це(до речі чому не написали?) в якомусь 1993-1995 році з вас би сміялись в голос.
Аргумент, что СССР построил заводы, пароходы, вообщ не считаю аргументов. Заводы, пароходы успешно строились и там где СССР не было, это заслуга эпохи промышленной революциии и мировой индустриализации.
alex_dvornichenko написав:В любом обществе ценность ученого, бизнесмена, политика и т.п. выше и соответственно больше прав, чем у условного дворника, даже если про это не говорят в открытую.
а количество обязанностей одинаково?
У нас разговор тут о правах, а не опричинах почему этих прав больше, очевидно же что и обязанностей и вклад в общество больше.
вот именно. А у нас как хотят у одних -права, у других - обязанности. Тот кто более полезен экономике должен получать и большую зарплату. У нас самыми полезными оказываются чиновники и военные пенсионеры. Но когда дело доходит до обязанностей, почему то они не бегут впереди всех на фронт. А посылают тех у кого прав с гулькин нос.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 гру, 2024 14:23, всього редагувалось 2 разів.
UA написав:Я привык к тянучкам перед КПП, они привыкли к моим под... .
Візуальний контакт?
2 Віталя, тема заїзжена 100 разів. І про законодавство в сфері о они, і про виїзд (обмеження). Якщо людина розуміє лише свої права і обовʼязки чиновників , то пояснювати сенсу нема. Да і часу. Все тут давно пояснено