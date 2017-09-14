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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 гру, 2024 14:59
alex_dvornichenko написав:
не выторговали себе оазис безопасности....
ещё не вечер. Возможно завтра и вернутся. Переговоры обычно длятся не день и не два. Для любого гос-ва нет проблем уйти и потом вернуться. Завтра
я имел ввиду в ближ. время, а то у нас здесь люди из прошлого любят точный прогноз до минуты))
Настараживает сегодня больше отсутствие тревог каждый час. Это не к добру...раша что готовит...((
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Додано: Вів 10 гру, 2024 15:22
andrijk777 написав: prodigy написав:
Объясняю парторгу: совок(СССР) виновен за голодомор и развязывание Второй Мировой, в этих трагедиях 20века- Украина потеряла 11-15 млн населения (с учетом неродившихся детей, то больше 20млн.) Вам этого мало?
Наследница совка(РФ), оставила за собой 90% флота и 80% армии совка (на которые работали все республики ссср) и этим преимущественно оружием разрушает населенные пункты, инфраструктуру и убивает население и армию Украины.
Так враг СССР или нет? вы скажете, что оружие совка и заводы/електростанции также достались Украине, так что по вашему вместе с ядерным оружием(ракетами и бомбардировщиками) Украина должна была полностью отречься от цивилизации (закрыть АЭС, уничтожить ГРЭС) и начать строить новые города с нуля (такую мысль часто можно было слышать на соловьев/киселев тв), что мол Украина клянет совок, но отказаться от территорий присоединенных сталиным не готова. Да, Украина заплатила жизнями тех 15млн население, за "счастье жить в-я другой такой страны не знаю
"
ЛАД, у вас не стыда не совести.Вы долгие годы на форуме топите за ссср, сначало открыто, теперь косвенно (промышленности вам совковой жалко).
Ви такі розумні сьогодні коли йде війна з РФ.
Написали б ви все це(до речі чому не написали?) в якомусь 1993-1995 році з вас би сміялись в голос.
— Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
— Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить! .
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Додано: Вів 10 гру, 2024 15:28
prodigy
prodigy написав:
........
Объясняю парторгу: совок(СССР) виновен за голодомор и развязывание Второй Мировой, в этих трагедиях 20века- Украина потеряла 11-15 млн населения (с учетом неродившихся детей, то больше 20млн.) Вам этого мало?
Наследница совка(РФ), оставила за собой 90% флота и 80% армии совка (на которые работали все республики ссср) и этим преимущественно оружием разрушает населенные пункты, инфраструктуру и убивает население и армию Украины.
Так враг СССР или нет? вы скажете, что оружие совка и заводы/електростанции также достались Украине, так что по вашему вместе с ядерным оружием(ракетами и бомбардировщиками) Украина должна была полностью отречься от цивилизации (закрыть АЭС, уничтожить ГРЭС) и начать строить новые города с нуля (такую мысль часто можно было слышать на соловьев/киселев тв), что мол Украина клянет совок, но отказаться от территорий присоединенных сталиным не готова. Да, Украина заплатила жизнями тех 15млн население, за "счастье жить в-я другой такой страны не знаю
"
ЛАД, у вас не стыда не совести.Вы долгие годы на форуме топите за ссср, сначало открыто, теперь косвенно (промышленности вам совковой жалко).
, "у вас не стыда не совести" (должно бы быть "ни", ну да ладно). Но у вас исчезла и элементарная логика и порядочность.
Что значит "топлю за СССР"? Призываю к его восстановлению? Так, вроде, нет. Это было бы просто глупо. Сегодня компартии нет ни в одной стране бывшего СССР, так что его "восстановить" просто невозможно. А восстанавливать Российскую империю я точно не призывал никогда.
Вам не "жалко совковой промышленности"? Даже несмотря на то, что сегодня мы вынуждены полностью зависеть от поставок оружия с Запада и от их желания (или нежелания) дать нам те или иные виды вооружений?
Не буду уже говорить о таких "мелочах", как бытовая техника, которую мы сегодня в основном импортируем из Польши и др. стран. И уж совсем промолчу о сельхозтехнике, авто и пр.
Теперь у вас уже и в развязывании 2 МВ виноваты не нацисты, а СССР. Просто интересно, до чего вы дойдёте ещё вместе с Солониным.
Наиболее признанная цифра умерших от Голодомора - до 8 млн. по всему Союзу. И, кстати, наибольшие потери в %-ом отношении у Казахстана. Вот этого в советское время не знал. Относительные потери от голода 1932—1933 гг. в Казахстане — 22,42 %, в Украине — 12,92 %, в России — 3,17 %, в среднем по СССР 5,42 %. Почитайте хотя бы украинскую Вики.
Спорить с вашими цифрами да и вообще с вами не буду. Не интересно спорить, когда вместо аргументов брызгание слюной. Манера спора типичная для 1937 года.
Если для вас основные источники знаний школьные учебники и политинформации + Солонин, то что ж...
P.s. И, пожалуйста, поаккуратнее пишите посты, чтобы было понятно, где вы цитируете мои слова, а где ваши воспоминания о политинформациях.
P.p.s. Песикота вы, пожалуй, уже перегнали.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 15:32
ЛАД написав:
. И, кстати, наибольшие потери в %-ом отношении у Казахстана. Вот этого в советское время не знал. Относительные потери от голода 1932—1933 гг. в Казахстане — 22,42 %, в Украине — 12,92 %, в России — 3,17 %, в среднем по СССР 5,42 %.
к чему это "кстати", если маньяк отрубил кому то две руки, то с своей одной отрубленной нужно молчать в тряпочку ?
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Додано: Вів 10 гру, 2024 15:43
prodigy написав:
.........
Стосовно Харківа, я вже писав, що був у 2017р тиждень і навмисно ходив по вулицям центру (біля жд вокзалу, Ярослава Мудрого, Пушкінська і тд) і звертався до людей українською-то люди просто шарахались і раптово впадали в ступор. Була думка зустрітись з ЛАД
ом разом кави попити з круасанами.
Тогда я вам предлагал и даже предлагал помощь при необходимости, но вы обошлись.
Не знаю, почему от вас "шарахались". Как-то вам не везёт, то шарахаются, то камнями забрасывают. А украинский язык в 2017 в Харькове был в диковину, но шарахаться не шарахались. На базаре от приезжавших торговцев звучал (правда, порой суржик) и никто не шарахался и не требовал говорить по-русски.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 15:49
трамповские 400 000 уже обсасывали?
Или Президент США, ЦРУ... это тоже рос. ипсо?
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Додано: Вів 10 гру, 2024 15:57
UA написав:
трамповские 400 000 уже обсасывали?
обсасывали громко сказано, скорее немного лизнули, пришли к выводу что инфантильный народ не должен знать кто сколько стырил и потери. Дали по 1000 и пусть радуются, пока за эти деньги хоть что то можно купить.
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