Додано: Вів 10 гру, 2024 15:28

prodigy написав: ........

Объясняю парторгу: совок(СССР) виновен за голодомор и развязывание Второй Мировой, в этих трагедиях 20века- Украина потеряла 11-15 млн населения (с учетом неродившихся детей, то больше 20млн.) Вам этого мало?

Наследница совка(РФ), оставила за собой 90% флота и 80% армии совка (на которые работали все республики ссср) и этим преимущественно оружием разрушает населенные пункты, инфраструктуру и убивает население и армию Украины.



Так враг СССР или нет? вы скажете, что оружие совка и заводы/електростанции также достались Украине, так что по вашему вместе с ядерным оружием(ракетами и бомбардировщиками) Украина должна была полностью отречься от цивилизации (закрыть АЭС, уничтожить ГРЭС) и начать строить новые города с нуля (такую мысль часто можно было слышать на соловьев/киселев тв), что мол Украина клянет совок, но отказаться от территорий присоединенных сталиным не готова. Да, Украина заплатила жизнями тех 15млн население, за "счастье жить в-я другой такой страны не знаю"

ЛАД, у вас не стыда не совести.Вы долгие годы на форуме топите за ссср, сначало открыто, теперь косвенно (промышленности вам совковой жалко). ........Объясняю парторгу: совок(СССР) виновен за голодомор и развязывание Второй Мировой, в этих трагедиях 20века- Украина потеряла 11-15 млн населения (с учетом неродившихся детей, то больше 20млн.) Вам этого мало?Наследница совка(РФ), оставила за собой 90% флота и 80% армии совка (на которые работали все республики ссср) и этим преимущественно оружием разрушает населенные пункты, инфраструктуру и убивает население и армию Украины.Так враг СССР или нет? вы скажете, что оружие совка и заводы/електростанции также достались Украине, так что по вашему вместе с ядерным оружием(ракетами и бомбардировщиками) Украина должна была полностью отречься от цивилизации (закрыть АЭС, уничтожить ГРЭС) и начать строить новые города с нуля (такую мысль часто можно было слышать на соловьев/киселев тв), что мол Украина клянет совок, но отказаться от территорий присоединенных сталиным не готова. Да, Украина заплатила жизнями тех 15млн население, за "счастье жить в-ЛАД, у вас не стыда не совести.Вы долгие годы на форуме топите за ссср, сначало открыто, теперь косвенно (промышленности вам совковой жалко).

, "у вас не стыда не совести" (должно бы быть "ни", ну да ладно). Но у вас исчезла и элементарная логика и порядочность.Что значит "топлю за СССР"? Призываю к его восстановлению? Так, вроде, нет. Это было бы просто глупо. Сегодня компартии нет ни в одной стране бывшего СССР, так что его "восстановить" просто невозможно. А восстанавливать Российскую империю я точно не призывал никогда.Вам не "жалко совковой промышленности"? Даже несмотря на то, что сегодня мы вынуждены полностью зависеть от поставок оружия с Запада и от их желания (или нежелания) дать нам те или иные виды вооружений?Не буду уже говорить о таких "мелочах", как бытовая техника, которую мы сегодня в основном импортируем из Польши и др. стран. И уж совсем промолчу о сельхозтехнике, авто и пр.Теперь у вас уже и в развязывании 2 МВ виноваты не нацисты, а СССР. Просто интересно, до чего вы дойдёте ещё вместе с Солониным.Наиболее признанная цифра умерших от Голодомора - до 8 млн. по всему Союзу. И, кстати, наибольшие потери в %-ом отношении у Казахстана. Вот этого в советское время не знал. Относительные потери от голода 1932—1933 гг. в Казахстане — 22,42 %, в Украине — 12,92 %, в России — 3,17 %, в среднем по СССР 5,42 %. Почитайте хотя бы украинскую Вики.Спорить с вашими цифрами да и вообще с вами не буду. Не интересно спорить, когда вместо аргументов брызгание слюной. Манера спора типичная для 1937 года.Если для вас основные источники знаний школьные учебники и политинформации + Солонин, то что ж...P.s. И, пожалуйста, поаккуратнее пишите посты, чтобы было понятно, где вы цитируете мои слова, а где ваши воспоминания о политинформациях.P.p.s. Песикота вы, пожалуй, уже перегнали.