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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 112451124611247112481124911250>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 14:59

  alex_dvornichenko написав:
  Игорь Алексеевич написав:Масштабна евакуація російських військ із Сирії: задіяно караван літаків

https://unn.ua/news/masshtabna-evakuats ... an-litakiv

не выторговали себе оазис безопасности....
ещё не вечер. Возможно завтра и вернутся. Переговоры обычно длятся не день и не два. Для любого гос-ва нет проблем уйти и потом вернуться. Завтра я имел ввиду в ближ. время, а то у нас здесь люди из прошлого любят точный прогноз до минуты))
Настараживает сегодня больше отсутствие тревог каждый час. Это не к добру...раша что готовит...((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 15:22

Про СРСР

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:Объясняю парторгу: совок(СССР) виновен за голодомор и развязывание Второй Мировой, в этих трагедиях 20века- Украина потеряла 11-15 млн населения (с учетом неродившихся детей, то больше 20млн.) Вам этого мало?
Наследница совка(РФ), оставила за собой 90% флота и 80% армии совка (на которые работали все республики ссср) и этим преимущественно оружием разрушает населенные пункты, инфраструктуру и убивает население и армию Украины.

Так враг СССР или нет? вы скажете, что оружие совка и заводы/електростанции также достались Украине, так что по вашему вместе с ядерным оружием(ракетами и бомбардировщиками) Украина должна была полностью отречься от цивилизации (закрыть АЭС, уничтожить ГРЭС) и начать строить новые города с нуля (такую мысль часто можно было слышать на соловьев/киселев тв), что мол Украина клянет совок, но отказаться от территорий присоединенных сталиным не готова. Да, Украина заплатила жизнями тех 15млн население, за "счастье жить в-я другой такой страны не знаю"
ЛАД, у вас не стыда не совести.Вы долгие годы на форуме топите за ссср, сначало открыто, теперь косвенно (промышленности вам совковой жалко).

Ви такі розумні сьогодні коли йде війна з РФ.
Написали б ви все це(до речі чому не написали?) в якомусь 1993-1995 році з вас би сміялись в голос.

— Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
— Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить! .
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 15:28

  prodigy написав:........
Объясняю парторгу: совок(СССР) виновен за голодомор и развязывание Второй Мировой, в этих трагедиях 20века- Украина потеряла 11-15 млн населения (с учетом неродившихся детей, то больше 20млн.) Вам этого мало?
Наследница совка(РФ), оставила за собой 90% флота и 80% армии совка (на которые работали все республики ссср) и этим преимущественно оружием разрушает населенные пункты, инфраструктуру и убивает население и армию Украины.

Так враг СССР или нет? вы скажете, что оружие совка и заводы/електростанции также достались Украине, так что по вашему вместе с ядерным оружием(ракетами и бомбардировщиками) Украина должна была полностью отречься от цивилизации (закрыть АЭС, уничтожить ГРЭС) и начать строить новые города с нуля (такую мысль часто можно было слышать на соловьев/киселев тв), что мол Украина клянет совок, но отказаться от территорий присоединенных сталиным не готова. Да, Украина заплатила жизнями тех 15млн население, за "счастье жить в-я другой такой страны не знаю"
ЛАД, у вас не стыда не совести.Вы долгие годы на форуме топите за ссср, сначало открыто, теперь косвенно (промышленности вам совковой жалко).

prodigy, "у вас не стыда не совести" (должно бы быть "ни", ну да ладно). Но у вас исчезла и элементарная логика и порядочность.
Что значит "топлю за СССР"? Призываю к его восстановлению? Так, вроде, нет. Это было бы просто глупо. Сегодня компартии нет ни в одной стране бывшего СССР, так что его "восстановить" просто невозможно. А восстанавливать Российскую империю я точно не призывал никогда.
Вам не "жалко совковой промышленности"? Даже несмотря на то, что сегодня мы вынуждены полностью зависеть от поставок оружия с Запада и от их желания (или нежелания) дать нам те или иные виды вооружений?
Не буду уже говорить о таких "мелочах", как бытовая техника, которую мы сегодня в основном импортируем из Польши и др. стран. И уж совсем промолчу о сельхозтехнике, авто и пр.
Теперь у вас уже и в развязывании 2 МВ виноваты не нацисты, а СССР. Просто интересно, до чего вы дойдёте ещё вместе с Солониным.
Наиболее признанная цифра умерших от Голодомора - до 8 млн. по всему Союзу. И, кстати, наибольшие потери в %-ом отношении у Казахстана. Вот этого в советское время не знал. Относительные потери от голода 1932—1933 гг. в Казахстане — 22,42 %, в Украине — 12,92 %, в России — 3,17 %, в среднем по СССР 5,42 %. Почитайте хотя бы украинскую Вики.

Спорить с вашими цифрами да и вообще с вами не буду. Не интересно спорить, когда вместо аргументов брызгание слюной. Манера спора типичная для 1937 года.
Если для вас основные источники знаний школьные учебники и политинформации + Солонин, то что ж...

P.s. И, пожалуйста, поаккуратнее пишите посты, чтобы было понятно, где вы цитируете мои слова, а где ваши воспоминания о политинформациях.
P.p.s. Песикота вы, пожалуй, уже перегнали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 15:32

  ЛАД написав:. И, кстати, наибольшие потери в %-ом отношении у Казахстана. Вот этого в советское время не знал. Относительные потери от голода 1932—1933 гг. в Казахстане — 22,42 %, в Украине — 12,92 %, в России — 3,17 %, в среднем по СССР 5,42 %.

к чему это "кстати", если маньяк отрубил кому то две руки, то с своей одной отрубленной нужно молчать в тряпочку ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 15:43

  prodigy написав:.........
Стосовно Харківа, я вже писав, що був у 2017р тиждень і навмисно ходив по вулицям центру (біля жд вокзалу, Ярослава Мудрого, Пушкінська і тд) і звертався до людей українською-то люди просто шарахались і раптово впадали в ступор. Була думка зустрітись з ЛАДом разом кави попити з круасанами.

Тогда я вам предлагал и даже предлагал помощь при необходимости, но вы обошлись.
Не знаю, почему от вас "шарахались". Как-то вам не везёт, то шарахаются, то камнями забрасывают. А украинский язык в 2017 в Харькове был в диковину, но шарахаться не шарахались. На базаре от приезжавших торговцев звучал (правда, порой суржик) и никто не шарахался и не требовал говорить по-русски.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 15:49

трамповские 400 000 уже обсасывали?
Или Президент США, ЦРУ... это тоже рос. ипсо?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 15:57

  UA написав:трамповские 400 000 уже обсасывали?
обсасывали громко сказано, скорее немного лизнули, пришли к выводу что инфантильный народ не должен знать кто сколько стырил и потери. Дали по 1000 и пусть радуются, пока за эти деньги хоть что то можно купить.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 16:14

Тревога у нас и сразу через 5сек. бах. Прилёт в людное место, думаю появятся сообщения про жертвы. :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 16:16

  Игорь Алексеевич написав:Тревога у нас и сразу через 5сек. бах. Прилёт в людное место, думаю появятся сообщения про жертвы. :(
русские читают форум. и когда кто то пишет куда давно не били туда и прилетает. Так что это вы навели.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 16:19

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Тревога у нас и сразу через 5сек. бах. Прилёт в людное место, думаю появятся сообщения про жертвы. :(
русские читают форум. и когда кто то пишет куда давно не били туда и прилетает. Так что это вы навели.
Тревоги сутки не было по всей Украине. Людное место - везде в любом городе. Уже привыкаешь и немного начинаешь осмысливать эти бахи и настараживает несколько дней тишина.
Правда прибавилась проблема с сентября - БАБЫ. Начали долетать до центра города((
Игорь Алексеевич
 
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