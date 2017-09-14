Игорь Алексеевич написав:- БАБЫ. Начали долетать до центра города((
какие бабы?
Шифруюсь))
У Запоріжжі пролунав вибух: двоє людей поранено https://24tv.ua/zaporizhzhi-prolunav-vibuh_n2704215 в 100м. от взрыва как раз подьехала на машине моя дочка. Проехала мимо, т.к. не было место на парковке. И через 2 мин. бахнуло там, где она ставила всегда авто. Сейчас приехала к нам домой, вся дрожит.((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 10 гру, 2024 16:41, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав: Вообще-то, я доказывал не совсем это и не об этом. И во время войны крайне редко сообщают о своих потерях, хотя бы для того, чтобы противник не знал. А если сообщают, то сильно преуменьшают. Чуть ли не единственный случай - война во Вьетнаме. США сообщали. В результате получили сильные антивоенные протесты. И это была война не за судьбы Америки, а, как бы сказать, политическая - "предотвратить распространение коммунизма" и укрепление позиций Союза и Китая на Дальнем Востоке. И большой вопрос, насколько объективны цифры, названные "президентом другой совершенно страны".
Ізраїль також повідомляє про свої втрати.
У Израиля сейчас первая в их истории длительная война. Раньше их войны -это несколько дней, так что данные о погибших были фактически послевоенные. Сегодняшняя война в Газе - война с заведомо более слабым противником, соответственно. погибших относительно немного.
С начала войны Израиля с палестинским радикальным исламистским движением ХАМАС погибли 780 израильских военнослужащих. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 2 ноября
Wirująświatła написав:русские читают форум. и когда кто то пишет куда давно не били туда и прилетает. Так что это вы навели.
москали уже давно обстреливают из садистких потребностей своего населения. Их населению нравится что тут плохо, их власть удовлетворяет запросы. путинизм это не воля хуйла это потребность народа которую хуйло ловко использовал.
prodigy написав:ніяких башен кремля ніколи не існувало, там тільки одна башта. всі балачки про "башні"-це ігри путіна і його радників(суркова, іванова, алексея громова, вайно) -щоб змі було о чом терти.
Це як заперечувати закони фізики))
Навіть за узурпації влади рівня йосипа, вже не кажучи про інші совдепівські часи, існували "башні", то що ж тоді при вовані?!
Той же пригожин або стрелков апріорі мали підтримку.
ви мене дивуэте, останні 3 пости (два до мене і один-відповідь Хотабу)-це маячня повна
підтримка стрелкова -це проект путіна ( ніякі не башти) стрелков-малафеев(фінанси)-сурков(стратегічне планування операції на Донбасі)-пряме підпорядкування путіну
стосовно підтримки пригожина (він-цілком проект путіна)
Ещё один источник издания Важные истории, близкий к Минобороны РФ, говорил, что ЧВК Вагнер полностью зависит от поставок боеприпасов, логистики, медицинской и другой военной инфраструктуры, без которой армия Пригожина станет быстро небоеспособной[18]. Однако хотя Пригожин вызывал раздражение у многих в ФСБ и Минобороны РФ, ЧВК Вагнер продолжала действовать с подачи российского президента[
не відповідайте мені, я маячню не читаю (сьогодні було забагато )
ЛАД написав:andrijk777 Насчёт не ангажированности Любарского вы, по-моему, несколько преувеличиваете. Да и логические цепочки у него бывают несколько сомнительные. А Портников лично меня не вдохновляет, но, тем не менее, у него бывают интересные рассуждения как, например, в видео, которое сегодня выкладывал prodigy в посте viewtopic.php?p=5796699#p5796699
Любарський хвалить США(як державу), це факт. Але я так бачу що кожен блогер-експерт хвалить своє болото(або свою сторону). Але в російсько-українській війні він не заангажований. Підтримує Україну але помірковано. В тому і проблема що у Портнікова одні "рассуждения", фактів нуль. *Під фактами я розумію речі, не відомі мені. **Я достатньо добре знаю події 1938 року і мені дико чути що наша ситуація близька до ситуації Чехословаччини 1938р. - це як називали зелене голубим, кольори ж подібні /відео не дивився, якщо що.
В нашей войне, возможно, и нет. А вот респы-демы - явно ангажирован. Даже из одних и тех же известных фактов разные люди делают разные выводы. И по разному подходят к анализу этих фактов. "Ситуация близка к 1938". Для нас отличается - мы, в отличие от Чехословакии 1938, воюем. А Запад перед той же дилеммой, что и в 1938, - оказать нам серьёзную поддержку (гораздо бОльшую, чем сегодня) или заключить мир с агрессором за наш счёт, как в 1938 за счёт Чехословакии.
Игорь Алексеевич написав:Сутки нет у нас тревоги. Значит готовят масштабный бах.
Або домовленості починають діяти.
кого з ким? у нас три тревоги (одна вночі , друга до 1200, третя зараз)
ТГ канал ГУР України пише, що росія направила 2 БДК для вивоза майна з бази Тартус.
аршрут “Хмеймім-ульяновск” — росіяни ретируються із Сирії, задіяли караван літаків
Для відступу з Сирійської республіки росіяни задіяли караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки.
✈️ Із авіабази Хмеймім заплановані перельоти декількох літаків Ан-124 та Іл-76МД за маршрутами до аеродромів “ульяновск”, “чкаловскій” та “пріволжскій”.
Також держава-агресор залучає додаткові об’єкти флоту: зокрема, у місті балтійск наказали підготувати до виходу в Тартус суховантаж “Sparta II” та великий десантний корабель “алєксандр шабалін”.
🚢 Курс на Середземне море взяли великі десантні кораблі північного флоту росії “алєксандр отраковскій” та “іван ґрєн”.
В операції “сирійський відступ” також беруть участь ворожі фрегати “адмірал ґоршков” та “адмірал ґоловко”.
⚓ У порту Тартуса росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна. Туди вже прибули декілька сотень російських спецназівців для забезпечення безпеки відступу.
Ймовірно держава-агресор розраховує на домовленості із антиурядовими силами щодо безперешкодного виходу з Сирії. Навіть представники так званої московської дипломатії більше не називають повсталі проти режиму Асада угруповання “терористами”, а демонструють нейтральну, навіть “милу” публічну риторику.
☝️ Тим часом серед залишків російського контингенту в Сирії триває фрустрація та пригнічення ― московити навіть висловлюють невдоволення своїми вождями і командирами, зокрема їхньою організаційною неспроможністю. Одна з військових баз із російськими військовими перебуває в облозі.
Согласно данным сервиса Flightradar24, два Ан-124 с бортовыми номерами RA-82040 и RA-82037 224-го летного отряда Минобороны России вылетели из Сирии около 4 часов ночи. Они почти одновременно включили транспондеры в районе базы Хмеймим и, сделав крюк через Египет, Саудовскую Аравию и Иран, долетели до России.
Ймовірно держава-агресор розраховує на домовленості із антиурядовими силами щодо безперешкодного виходу з Сирії. Навіть представники так званої московської дипломатії більше не називають повсталі проти режиму Асада угруповання “терористами”, а демонструють нейтральну, навіть “милу” публічну риторику.
тут кто то писал, что ассада слили потому что путину стали нужны его состояния на войну. Попросив убежища в рф вероятно он отдал путину свои ярды в обмен на спасенную жизнь. За руку не ловил но выглядит правдоподобно. Может быть ради этого и затевалась вся "сирийская кампания". Когда рыбка проглотила крючок стало можно диктовать её свои условия. Без риска для жизни ассад бы свои хулиарды не отдал и просился бы в другую страну. А так выбора не было, его бы прикончили как каддафи а спасти его мог только путин.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 гру, 2024 17:09, всього редагувалось 2 разів.
здається, що путін запізнився з вивозом майна з бази в Тартусі
Ізраїль завдав близько 250 авіаударів по Сирії за останні 48 годин з метою знищення військового потенціалу поваленого режиму Башара Асада, повідомила 9 грудня Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR).
Ізраїль знищив ключові військові об'єкти в Сирії, включаючи сирійські аеродроми, авіаційні ескадрильї, радари, військові станції зв'язку, а також численні склади зброї і боєприпасів у різних сирійських провінціях, заявила організація.
Поблизу Латтакії Ізраїль завдав удару по об'єкту протиповітряної оборони, пошкодивши сирійські військові кораблі та військові склади. Удари також були нанесені по Дамаску і його передмістях, цілями яких були військові об'єкти, дослідницькі центри і центри управління радіоелектронною боротьбою.
HUR reported on Dec. 8 that the Russian military command, following the collapse of the Assad regime, is withdrawing its contingent from Syria, including ships from the base in Tartus and transferring remaining weapons by aircraft from the Khmeimim airbase.
CNN Türk, citing its sources, reported on Oct. 9 that Russia requested Turkiye's support for the safe withdrawal of its troops from Syria following the fall of the Assad regime.
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 10 гру, 2024 17:08, всього редагувалось 1 раз.