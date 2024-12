Додано: Вів 10 гру, 2024 17:06

Ізраїль завдав близько 250 авіаударів по Сирії за останні 48 годин з метою знищення військового потенціалу поваленого режиму Башара Асада, повідомила 9 грудня Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR).



Ізраїль знищив ключові військові об'єкти в Сирії, включаючи сирійські аеродроми, авіаційні ескадрильї, радари, військові станції зв'язку, а також численні склади зброї і боєприпасів у різних сирійських провінціях, заявила організація.



Поблизу Латтакії Ізраїль завдав удару по об'єкту протиповітряної оборони, пошкодивши сирійські військові кораблі та військові склади. Удари також були нанесені по Дамаску і його передмістях, цілями яких були військові об'єкти, дослідницькі центри і центри управління радіоелектронною боротьбою.

