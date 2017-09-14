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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11247112481124911250>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:07

  alex_dvornichenko написав:..........
Аргумент, что СССР построил заводы, пароходы, вообще не считаю аргументов. Заводы, пароходы успешно строились и там где СССР не было, это заслуга эпохи промышленной революциии и мировой индустриализации.

Вопрос не о заслугах СССР, а о том нужна ли промышленность Украине.
Хотя в ту же эпоху было достаточно много стран, в которых это не произошло. И пример сегодняшней (довоенной) Украины, где происходил процесс деиндустриализации.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:10

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:. И, кстати, наибольшие потери в %-ом отношении у Казахстана. Вот этого в советское время не знал. Относительные потери от голода 1932—1933 гг. в Казахстане — 22,42 %, в Украине — 12,92 %, в России — 3,17 %, в среднем по СССР 5,42 %.

к чему это "кстати", если маньяк отрубил кому то две руки, то с своей одной отрубленной нужно молчать в тряпочку ?

"Кстати" - это к вопросу об особой "любви" именно к Украине. И никак не преуменьшает потери Украины и вину Союза и сталинского режима.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 10 гру, 2024 17:11, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Написали б ви все це(до речі чому не написали?) в якомусь 1993-1995 році з вас би сміялись в голос.


мабуть ви ще ненародились у 1995го, коли я це писав :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:15

  prodigy написав:здається, що путін запізнився з вивозом майна з бази в Тартусі

Ізраїль завдав близько 250 авіаударів по Сирії за останні 48 годин з метою знищення військового потенціалу поваленого режиму Башара Асада, повідомила 9 грудня Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR).

Ізраїль знищив ключові військові об'єкти в Сирії, включаючи сирійські аеродроми, авіаційні ескадрильї, радари, військові станції зв'язку, а також численні склади зброї і боєприпасів у різних сирійських провінціях, заявила організація.


Поблизу Латтакії Ізраїль завдав удару по об'єкту протиповітряної оборони, пошкодивши сирійські військові кораблі та військові склади. Удари також були нанесені по Дамаску і його передмістях, цілями яких були військові об'єкти, дослідницькі центри і центри управління радіоелектронною боротьбою.

https://english.nv.ua/nation/the-fall-o ... 73010.html

HUR reported on Dec. 8 that the Russian military command, following the collapse of the Assad regime, is withdrawing its contingent from Syria, including ships from the base in Tartus and transferring remaining weapons by aircraft from the Khmeimim airbase.

CNN Türk, citing its sources, reported on Oct. 9 that Russia requested Turkiye's support for the safe withdrawal of its troops from Syria following the fall of the Assad regime.


как интересно. как это напоминает когда хлу тоже не понравилась наша революция и он решил упреждающе забрать Крым. а то мало ли кому он попадет. да и вообще нужно всю Украину демилитаризировать что бы кацапам ниче не угрожало.
1 в 1 же аргументация.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:15

Російські солдати почули FPV-дрон та від безвиході вирішили завмерти на місці в надії, що оператор їх не помітить
https://t.me/voynareal_ua/49360
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:21

Игорь Алексеевич не хочу давать ссылку на чужое горе но один ваш прогноз жёстко сбылся :cry:
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:26

Зе знов потролив путіна

Російський диктатор Володимир Путін спробує помститися за падіння режиму Башара аль-Асада в Сирії. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у мережі X.

Зокрема, глава держави риторично запитує, якщо "сміливий" Асад утік до Путіна, тоді куди втече Путін?

Президент України зауважив, що режим Асада протягом десятиліть тримався виключно на насильстві.


звертаюсь до ЛАДа, мабуть ви були не в курсі і досі вважаєте режим Асада кращим, за тих скажених ігілівців, які на камеру вбивали американців

Thousands scour Syria’s most horrific prison but find no sign of their loved ones

https://apnews.com/article/syria-saydna ... 0921dd2a9c

людей тримали по 15 років за вихід на акцію, подивиться відео і може дізнаєтесь на факти

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:27

  prodigy написав:здається, що путін запізнився з вивозом майна з бази в Тартусі

Ізраїль завдав близько 250 авіаударів по Сирії за останні 48 годин з метою знищення військового потенціалу поваленого режиму Башара Асада, повідомила 9 грудня Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR). ....

..........
Не будет Израиль обстреливать российские базы и корабли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:28

Мирні переговори між Україною та РФ можуть розпочатися вже ц

Мирні переговори між Україною та РФ можуть розпочатися вже цієї зими. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він також анонсував низку запланованих зустрічей, оскільки Варшава прагне відігравати провідну роль у припиненні конфлікту, передає Reuters. Туск заявив, що Польща братиме активну участь у будь-яких переговорах, коли займе головування в Євросоюзі 1 січня.

"У мене буде низка переговорів, що стосуються насамперед ситуації за межами нашого східного кордону", - натякнув польський прем'єр.


Він анонсував візит до Варшави президента Франції Еммануеля Макрона в четвер. Планується, що політики обговорять зустріч Макрона з українським президентом Володимиром Зеленським та новим президентом США Дональдом Трампом.

Туск також анонсував візит до Варшави прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Польський прем'єр уточнив, що він відбудеться в перші дні головування Польщі в ЄС.

Туск додав, що перебуває в постійному контакті зі скандинавськими та балтійськими союзниками.

"Хочу, щоб Польща була країною, яка не тільки буде присутня, а й задасть тон рішенням, які мають забезпечити безпеку", - сказав Туск.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:30

  ЛАД написав:А Запад перед той же дилеммой, что и в 1938, - оказать нам серьёзную поддержку (гораздо бОльшую, чем сегодня) или заключить мир с агрессором за наш счёт, как в 1938 за счёт Чехословакии.

А раніше такої дилеми не було? Чому така дилема виникла саме сьогодні(10 грудня 2024р)?
Тому що Портніков випустив ролик. :D :D :D
andrijk777
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