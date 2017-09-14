alex_dvornichenko написав:.......... Аргумент, что СССР построил заводы, пароходы, вообще не считаю аргументов. Заводы, пароходы успешно строились и там где СССР не было, это заслуга эпохи промышленной революциии и мировой индустриализации.
Вопрос не о заслугах СССР, а о том нужна ли промышленность Украине. Хотя в ту же эпоху было достаточно много стран, в которых это не произошло. И пример сегодняшней (довоенной) Украины, где происходил процесс деиндустриализации.
ЛАД написав:. И, кстати, наибольшие потери в %-ом отношении у Казахстана. Вот этого в советское время не знал. Относительные потери от голода 1932—1933 гг. в Казахстане — 22,42 %, в Украине — 12,92 %, в России — 3,17 %, в среднем по СССР 5,42 %.
к чему это "кстати", если маньяк отрубил кому то две руки, то с своей одной отрубленной нужно молчать в тряпочку ?
"Кстати" - это к вопросу об особой "любви" именно к Украине. И никак не преуменьшает потери Украины и вину Союза и сталинского режима.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 10 гру, 2024 17:11, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:здається, що путін запізнився з вивозом майна з бази в Тартусі
Ізраїль завдав близько 250 авіаударів по Сирії за останні 48 годин з метою знищення військового потенціалу поваленого режиму Башара Асада, повідомила 9 грудня Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR).
Ізраїль знищив ключові військові об'єкти в Сирії, включаючи сирійські аеродроми, авіаційні ескадрильї, радари, військові станції зв'язку, а також численні склади зброї і боєприпасів у різних сирійських провінціях, заявила організація.
Поблизу Латтакії Ізраїль завдав удару по об'єкту протиповітряної оборони, пошкодивши сирійські військові кораблі та військові склади. Удари також були нанесені по Дамаску і його передмістях, цілями яких були військові об'єкти, дослідницькі центри і центри управління радіоелектронною боротьбою.
HUR reported on Dec. 8 that the Russian military command, following the collapse of the Assad regime, is withdrawing its contingent from Syria, including ships from the base in Tartus and transferring remaining weapons by aircraft from the Khmeimim airbase.
CNN Türk, citing its sources, reported on Oct. 9 that Russia requested Turkiye's support for the safe withdrawal of its troops from Syria following the fall of the Assad regime.
как интересно. как это напоминает когда хлу тоже не понравилась наша революция и он решил упреждающе забрать Крым. а то мало ли кому он попадет. да и вообще нужно всю Украину демилитаризировать что бы кацапам ниче не угрожало. 1 в 1 же аргументация.
prodigy написав:здається, що путін запізнився з вивозом майна з бази в Тартусі
Ізраїль завдав близько 250 авіаударів по Сирії за останні 48 годин з метою знищення військового потенціалу поваленого режиму Башара Асада, повідомила 9 грудня Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR). ....
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Не будет Израиль обстреливать российские базы и корабли.
Мирні переговори між Україною та РФ можуть розпочатися вже цієї зими. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Він також анонсував низку запланованих зустрічей, оскільки Варшава прагне відігравати провідну роль у припиненні конфлікту, передає Reuters. Туск заявив, що Польща братиме активну участь у будь-яких переговорах, коли займе головування в Євросоюзі 1 січня.
"У мене буде низка переговорів, що стосуються насамперед ситуації за межами нашого східного кордону", - натякнув польський прем'єр.
Він анонсував візит до Варшави президента Франції Еммануеля Макрона в четвер. Планується, що політики обговорять зустріч Макрона з українським президентом Володимиром Зеленським та новим президентом США Дональдом Трампом.
Туск також анонсував візит до Варшави прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Польський прем'єр уточнив, що він відбудеться в перші дні головування Польщі в ЄС.
Туск додав, що перебуває в постійному контакті зі скандинавськими та балтійськими союзниками.
"Хочу, щоб Польща була країною, яка не тільки буде присутня, а й задасть тон рішенням, які мають забезпечити безпеку", - сказав Туск.