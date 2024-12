Додано: Вів 10 гру, 2024 17:33

ЛАД написав: prodigy написав: здається, що путін запізнився з вивозом майна з бази в Тартусі



Ізраїль завдав близько 250 авіаударів по Сирії за останні 48 годин з метою знищення військового потенціалу поваленого режиму Башара Асада, повідомила 9 грудня Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR). ....

.......... здається, що путін запізнився з вивозом майна з бази в Тартусі.......... Не будет Израиль обстреливать российские базы и корабли. Не будет Израиль обстреливать российские базы и корабли.

Вечером 9 октября военно-морские силы Израиля провели масштабную операцию в Сирии по уничтожению военного флота режима свергнутого сирийского диктатора Башара Асада.



Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на военные израильские источники.



По их словам, ракетные катера ВМС Израиля ударили по бухте Минет-эль-Бейда и порту Латакия на сирийском побережье Средиземного моря. Как утверждают офицеры, в результате ударов были уничтожены многочисленные корабли сирийского военного флота с ракетами класса «море-море» на борту.



кораблів там давно немає, вивели тиждень томупершеджерелоLast night, the Israeli Navy carried out a large-scale operation to destroy the former Assad regime’s navy fleet in Syria.Numerous Syrian navy vessels armed with sea-to-sea missiles were destroyed in strikes carried out by Israeli Navy missile boats,The strikes were carried out to prevent the Syrian navy capabilities and weaponry from falling into the hands of hostile forces, following the collapse of the Assad regime.