Додано: Вів 10 гру, 2024 17:59

andrijk777 написав: ЛАД написав: А Запад перед той же дилеммой, что и в 1938, - оказать нам серьёзную поддержку (гораздо бОльшую, чем сегодня) или заключить мир с агрессором за наш счёт, как в 1938 за счёт Чехословакии. А Запад перед той же дилеммой, что и в 1938, - оказать нам серьёзную поддержку (гораздо бОльшую, чем сегодня) или заключить мир с агрессором за наш счёт, как в 1938 за счёт Чехословакии.

А раніше такої дилеми не було? Чому така дилема виникла саме сьогодні(10 грудня 2024р)?

Тому що Портніков випустив ролик. А раніше такої дилеми не було? Чому така дилема виникла саме сьогодні(10 грудня 2024р)?Тому що Портніков випустив ролик.

Была. В самом начале.Приняли половинчатое решение - помогать, но не очень сильно. 3 года этого более-менее хватало. Сегодня уже нет. О "мире" не говорили.Теперь от нас хотят призыва с 18 лет, а "мы, так и быть, продолжим "помогать". Но это не решение - для нас. Это оттяжка решения.Сегодня и в США, и в Европе растут силы, выступающие за "мир" с уступками Путину. И решение принимать надо - или "мир" по образцу Мюнхена (и для нас никаких особых гарантий) или значительное усиление поддержки (а это большие - очень большие - деньги, даже без прямой военной помощи войсками, о которой даже не заикаются).И ролик Портникова здесь не при чём. И повторю - я не поклонник Портникова.