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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1124811249112501125111252>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:33

  ЛАД написав:
  prodigy написав:здається, що путін запізнився з вивозом майна з бази в Тартусі

Ізраїль завдав близько 250 авіаударів по Сирії за останні 48 годин з метою знищення військового потенціалу поваленого режиму Башара Асада, повідомила 9 грудня Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR). ....

..........
Не будет Израиль обстреливать российские базы и корабли.


кораблів там давно немає, вивели тиждень тому

Вечером 9 октября военно-морские силы Израиля провели масштабную операцию в Сирии по уничтожению военного флота режима свергнутого сирийского диктатора Башара Асада.

Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на военные израильские источники.

По их словам, ракетные катера ВМС Израиля ударили по бухте Минет-эль-Бейда и порту Латакия на сирийском побережье Средиземного моря. Как утверждают офицеры, в результате ударов были уничтожены многочисленные корабли сирийского военного флота с ракетами класса «море-море» на борту.


першеджерело

https://www.timesofisrael.com/liveblog_ ... mes-fleet/

Last night, the Israeli Navy carried out a large-scale operation to destroy the former Assad regime’s navy fleet in Syria.

Numerous Syrian navy vessels armed with sea-to-sea missiles were destroyed in strikes carried out by Israeli Navy missile boats, at the Minet el-Beida bay and Latakia port on the Syrian coast, according to military sources.

The strikes were carried out to prevent the Syrian navy capabilities and weaponry from falling into the hands of hostile forces, following the collapse of the Assad regime.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:39

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:Написали б ви все це(до речі чому не написали?) в якомусь 1993-1995 році з вас би сміялись в голос.


мабуть ви ще ненародились у 1995го, коли я це писав :mrgreen:

Ні, я вже закінчив школу тоді.
Може і писали, доказів немає. Але "таких розумних" було мало в масштабах України, дуже мало.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:41

  Wirująświatła написав:Игорь Алексеевич не хочу давать ссылку на чужое горе но один ваш прогноз жёстко сбылся :cry:


Російська армія вдарила по центру Запоріжжя, є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог вчергове завдав удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя – по центру міста", - зазначив він.

За його даними, внаслідок атаки зруйновано приватну клініку, пошкоджені розташовані поруч будівлі.


"Троє людей загинули, пʼятеро поранені. Рятувальники шукають людей під завалами, зруйнованої російською ракетою клініки", - розповів Федоров.

Голова ОВА додав, що наразі відомо про 11 поранених, один із них – у тяжкому стані. Серед постраждалих – двоє лікарів.

Новина доповнюється…

знов біда, а хтось тут про домовленості писав

попереду два-три дуже важких і кривавих місяці
що примусити путіна до мира-треба застосувати силу

кандідат на пост канцлера-обіцяє нам Тауруси
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:41

  prodigy написав:
Зокрема, глава держави риторично запитує, якщо "сміливий" Асад утік до Путіна, тоді куди втече Путін?


Цікаво, чому і від кого путін має тікати? Зеленському вже мало "кордонів 91" він вже хоче взяти Москву? :D :D
Тут як мінімум заявка на Наполеона. Бо Гітлер все-таки Москву не взяв і Сталін не втік з Москви.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:52

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:
Зокрема, глава держави риторично запитує, якщо "сміливий" Асад утік до Путіна, тоді куди втече Путін?


Цікаво, чому і від кого путін має тікати? Зеленському вже мало "кордонів 91" він вже хоче взяти Москву? :D :D
Тут як мінімум заявка на Наполеона. Бо Гітлер все-таки Москву не взяв і Сталін не втік з Москви.

ситуация уникальная. Даже сталин в 41м находился в 100км от фронта и рисковал быть свергнутым. у путина нет ни внутренних ни снаружи страны таких рисков.

Всё чего добилась тик-ток цивилизация - неуязвимый полностью безнаказанный диктатор. А самые сильные страны мира (США, Германия) мечтают о переговорах с ним. В 1940 сложно было представить чтобы Рузвельт и Черчилль мечтали о переговорах с Гитлером, или другие топ мировые политики мечтали о переговорах с ассадом, каддафи, чаушеску.

в мире идет регресс демократических институтов.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:59

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:А Запад перед той же дилеммой, что и в 1938, - оказать нам серьёзную поддержку (гораздо бОльшую, чем сегодня) или заключить мир с агрессором за наш счёт, как в 1938 за счёт Чехословакии.

А раніше такої дилеми не було? Чому така дилема виникла саме сьогодні(10 грудня 2024р)?
Тому що Портніков випустив ролик. :D :D :D

Была. В самом начале.
Приняли половинчатое решение - помогать, но не очень сильно. 3 года этого более-менее хватало. Сегодня уже нет. О "мире" не говорили.
Теперь от нас хотят призыва с 18 лет, а "мы, так и быть, продолжим "помогать". Но это не решение - для нас. Это оттяжка решения.
Сегодня и в США, и в Европе растут силы, выступающие за "мир" с уступками Путину. И решение принимать надо - или "мир" по образцу Мюнхена (и для нас никаких особых гарантий) или значительное усиление поддержки (а это большие - очень большие - деньги, даже без прямой военной помощи войсками, о которой даже не заикаются).
И ролик Портникова здесь не при чём. И повторю - я не поклонник Портникова.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:В 1940 сложно было представить чтобы Рузвельт и Черчилль мечтали о переговорах с Гитлером,

А чим займались видатні політики (Чемберлен) з Гітлером в 1938?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:06

  Игорь Алексеевич написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Игорь Алексеевич написав:Масштабна евакуація російських військ із Сирії: задіяно караван літаків

https://unn.ua/news/masshtabna-evakuats ... an-litakiv

не выторговали себе оазис безопасности....
ещё не вечер. Возможно завтра и вернутся. Переговоры обычно длятся не день и не два. Для любого гос-ва нет проблем уйти и потом вернуться.

Когда позорно бегут откуда-то, то потом с такими никто не ведёт никаких переговоров
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:06

  prodigy написав:...........
звертаюсь до ЛАДа, мабуть ви були не в курсі і досі вважаєте режим Асада кращим, за тих скажених ігілівців, які на камеру вбивали американців
.........

А вы считаете, что "скажені ігілівці" краще?
Посмотрим.
У Асада хотя бы цель была модернизировать страну, у игиловцев цель - вернуться в средневековье.
Пока что все "эксперименты" со свержением диктатур на Ближнем Востоке заканчивались не особо хорошо. Что в Иране со свержением "антинародного режима" шаха, что в Ливии, Что в Афгане, ...
Буду благодарен, если приведёте удачный пример.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 10 гру, 2024 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:08

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:В 1940 сложно было представить чтобы Рузвельт и Черчилль мечтали о переговорах с Гитлером,

А чим займались видатні політики (Чемберлен) з Гітлером в 1938?

Я же четко указал год с которого такие переговоры стали невозможны. В сентябре 1939 наверное что то случилось? В 2022 году тоже что то случилось. Но лидеры великих держав готовы сидеть с террористом за одним столом и подписывать "мировую" или своё бессилие.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 гру, 2024 18:11, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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