detroytred написав:Якщо Україна знизить мобілізаційний вік, то Сполучені Штати Америки та їхні союзники будуть готові екіпірувати та навчити нових мобілізованих. Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він зазначив, що американська та українська сторони обговорювали ситуацію на сході країни та склад її Збройних сил: "Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони виставлять додаткові сили для боротьби, ми та наші союзники будемо готові спорядити та навчити їх, щоб вони могли вступити в бій". https://www.unian.ua/world/mobilizaciya ... 47161.html І заяви Зе про неозброєні нові бригади...
Wirująświatła написав:Я же четко указал год с которого такие переговоры стали невозможны. В сентябре 1939 наверное что то случилось? В 2022 году тоже что то случилось. Но лидеры великих держав готовы сидеть с террористом за одним столом и подписывать "мировую" или своё бессилие
В 2022 з нами сталось точно таке, як в 1938 з Чехословакією. Аналог 40 - це буде окупація члена НАТО.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 10 гру, 2024 18:20, всього редагувалось 2 разів.
Ймовірно держава-агресор розраховує на домовленості із антиурядовими силами щодо безперешкодного виходу з Сирії. Навіть представники так званої московської дипломатії більше не називають повсталі проти режиму Асада угруповання “терористами”, а демонструють нейтральну, навіть “милу” публічну риторику.
тут кто то писал, что ассада слили потому что путину стали нужны его состояния на войну. Попросив убежища в рф вероятно он отдал путину свои ярды в обмен на спасенную жизнь. За руку не ловил но выглядит правдоподобно.
ЛАД написав:А Запад перед той же дилеммой, что и в 1938, - оказать нам серьёзную поддержку (гораздо бОльшую, чем сегодня) или заключить мир с агрессором за наш счёт, как в 1938 за счёт Чехословакии.
А раніше такої дилеми не було? Чому така дилема виникла саме сьогодні(10 грудня 2024р)? Тому що Портніков випустив ролик.
Была. В самом начале. Приняли половинчатое решение - помогать, но не очень сильно. 3 года этого более-менее хватало. Сегодня уже нет. О "мире" не говорили. Теперь от нас хотят призыва с 18 лет, а "мы, так и быть, продолжим "помогать". Но это не решение - для нас. Это оттяжка решения.
Не було такої проблеми(а-ля Чехословаччина 38) і на початку війни. Подібна ситуація була хіба що в 2014, коли Захід нас злив приблизно як і в 1938 чехів. Коротше, я не збираються обговорювати фантазії Портнікова.
ЛАД написав:Сегодня и в США, и в Европе растут силы, выступающие за "мир" с уступками Путину. И решение принимать надо - или "мир" по образцу Мюнхена (и для нас никаких особых гарантий) или значительное усиление поддержки (а это большие - очень большие - деньги, даже без прямой военной помощи войсками, о которой даже не заикаются).
Це називається дуже просто - "втома від війни". "Втома від війни" - це прогнозований процес більшості тривалих війн, наша не виключення. Якщо вам це важко спрогнозувати, це ваші проблеми. Знову несподівано в зимі випав сніг.
Лукашенко заявив про завезення десятків ядерних боєголовок до Білорусі
"Я сюди ввіз ядерні боєголовки. Не один десяток штук. Багато хто пише: "А, це жарт, ніхто нічого не ввіз". Ввезли. А те, що вони кажуть, що це жарт, значить, вони проґавили. Вони навіть не помітили, як ми сюди їх завезли", - запевняє Лукашенко.
Він пригрозив, що "попередив усіх своїх ворогів, друзів і суперників", що застосує ядерну зброю, "щойно вони ступлять на лінію кордону"
"Я не дивитимуся - ядерна зброя чи ще якась. Про це ми домовилися з росіянами ще до того, як вони повернули нам ядерну зброю. Це не та зброя, яку ми їм віддали. Там була стратегічна зброя. А це тактична ядерна зброя", - заявив диктатор.
Лукашенко також додав, що завезена зброя у п’ять разів потужніша за російський ракетний комплекс "Орешник".
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва восстанавливается в отделении интенсивной терапии после того, как ему сделали экстренную операцию после того, как во время МРТ было обнаружено кровоизлияние в мозг.
Около 9:20 утра по местному времени (12:20 по Гринвичу) медицинская бригада больницы Сирио-Либанес в Сан-Паулу провела пресс-конференцию, на которой объявила об успешном завершении операции по удалению гематомы, вызванной кровотечением в мозге президента.
«Президент чувствует себя хорошо; он вернулся после операции почти в полном сознании и был экстубирован» .....
Врачи приписали внутричерепное кровоизлияние бытовому несчастному случаю, когда Лула упал в октябре, принимая душ во дворце Алворада, официальной президентской резиденции в Бразилиа. Несчастный случай заставил Лулу отменить поездку на саммит БРИКС в Россию и оставил его с несколькими швами. ......
Калил неоднократно подчеркивал во время пресс-конференции, что президент «не получил черепно-мозговой травмы и не имеет неврологических нарушений». Он сказал, что гематома «полностью опорожнена».