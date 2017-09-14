Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва восстанавливается в отделении интенсивной терапии после того, как ему сделали экстренную операцию после того, как во время МРТ было обнаружено кровоизлияние в мозг.



Около 9:20 утра по местному времени (12:20 по Гринвичу) медицинская бригада больницы Сирио-Либанес в Сан-Паулу провела пресс-конференцию, на которой объявила об успешном завершении операции по удалению гематомы, вызванной кровотечением в мозге президента.



«Президент чувствует себя хорошо; он вернулся после операции почти в полном сознании и был экстубирован» .....



Врачи приписали внутричерепное кровоизлияние бытовому несчастному случаю, когда Лула упал в октябре, принимая душ во дворце Алворада, официальной президентской резиденции в Бразилиа. Несчастный случай заставил Лулу отменить поездку на саммит БРИКС в Россию и оставил его с несколькими швами. ......



Калил неоднократно подчеркивал во время пресс-конференции, что президент «не получил черепно-мозговой травмы и не имеет неврологических нарушений». Он сказал, что гематома «полностью опорожнена».