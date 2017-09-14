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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11249112501125111252>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:09

  detroytred написав:Якщо Україна знизить мобілізаційний вік, то Сполучені Штати Америки та їхні союзники будуть готові екіпірувати та навчити нових мобілізованих.
Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він зазначив, що американська та українська сторони обговорювали ситуацію на сході країни та склад її Збройних сил:
"Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони виставлять додаткові сили для боротьби, ми та наші союзники будемо готові спорядити та навчити їх, щоб вони могли вступити в бій".
https://www.unian.ua/world/mobilizaciya ... 47161.html
І заяви Зе про неозброєні нові бригади...

Це вже якийсь-то треш трешовий.
Однієї з сторін.

БТС віщає що коли?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:11

  Игорь Алексеевич написав:Тревоги сутки не было по всей Украине

Моя, уже любимая рубрика ))

А сутки, по твоему, это сколько в часах ? У меня это 24 часа в сутках

А вся Украина - это какие области, только Запорожская ? Или есть ещё другие области ?

С утра Черниговская, Киевская, Сумская, Харьковская области были тревоги
Или эти области уже не Украина ?

В Харьковской области были прилёты
Росіяни вдарили ракетами по Харківщині – 10 постраждалих, є пошкодження
Росіяни здійснили ракетний обстріл міста Златопіль Лозівського району Харківщини – постраждали 10 цивільних жителів. Про це повідомила обласна прокуратура.

Атака сталася близько 9:40: один з ударів прийшовся по центру міста, другий – по околиці.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:13

  Игорь Алексеевич написав:Проехала мимо, т.к. не было место на парковке. И через 2 мин. бахнуло там, где она ставила всегда авто. :(
Сейчас приехала к нам домой, вся дрожит.((

Начинайте праздновать её второй ДР (я серьёзно)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:18

Путин заявил, что "Орешник" отменяет необходимость России применять ядерное оружие.
https://t.me/nabludatels/49355
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Я же четко указал год с которого такие переговоры стали невозможны. В сентябре 1939 наверное что то случилось? В 2022 году тоже что то случилось. Но лидеры великих держав готовы сидеть с террористом за одним столом и подписывать "мировую" или своё бессилие

В 2022 з нами сталось точно таке, як в 1938 з Чехословакією. Аналог 40 - це буде окупація члена НАТО.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 10 гру, 2024 18:20, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:19

  Wirująświatła написав:
Ймовірно держава-агресор розраховує на домовленості із антиурядовими силами щодо безперешкодного виходу з Сирії. Навіть представники так званої московської дипломатії більше не називають повсталі проти режиму Асада угруповання “терористами”, а демонструють нейтральну, навіть “милу” публічну риторику.
тут кто то писал, что ассада слили потому что путину стали нужны его состояния на войну. Попросив убежища в рф вероятно он отдал путину свои ярды в обмен на спасенную жизнь. За руку не ловил но выглядит правдоподобно.

Конспирология на марше

РФ витратила на війну в Україні понад $200 млрд – очільник Пентагону
"Росія заплатила приголомшливу ціну за безглуздість Путіна. З лютого 2022 року Росія зазнала щонайменше 700 000 жертв. Вона витратила понад 200 мільярдів доларів", — сказав Остін.

Как будто условный ярд-другой Башара Ассада могут на что-то повлиять
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:22

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:А Запад перед той же дилеммой, что и в 1938, - оказать нам серьёзную поддержку (гораздо бОльшую, чем сегодня) или заключить мир с агрессором за наш счёт, как в 1938 за счёт Чехословакии.

А раніше такої дилеми не було? Чому така дилема виникла саме сьогодні(10 грудня 2024р)?
Тому що Портніков випустив ролик. :D :D :D

Была. В самом начале.
Приняли половинчатое решение - помогать, но не очень сильно. 3 года этого более-менее хватало. Сегодня уже нет. О "мире" не говорили.
Теперь от нас хотят призыва с 18 лет, а "мы, так и быть, продолжим "помогать". Но это не решение - для нас. Это оттяжка решения.

Не було такої проблеми(а-ля Чехословаччина 38) і на початку війни.
Подібна ситуація була хіба що в 2014, коли Захід нас злив приблизно як і в 1938 чехів.
Коротше, я не збираються обговорювати фантазії Портнікова.
  ЛАД написав:Сегодня и в США, и в Европе растут силы, выступающие за "мир" с уступками Путину. И решение принимать надо - или "мир" по образцу Мюнхена (и для нас никаких особых гарантий) или значительное усиление поддержки (а это большие - очень большие - деньги, даже без прямой военной помощи войсками, о которой даже не заикаются).

Це називається дуже просто - "втома від війни".
"Втома від війни" - це прогнозований процес більшості тривалих війн, наша не виключення. Якщо вам це важко спрогнозувати, це ваші проблеми.
Знову несподівано в зимі випав сніг. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:22

  Wirująświatła написав:Игорь Алексеевич не хочу давать ссылку на чужое горе но один ваш прогноз жёстко сбылся :cry:

Я ещё вчера утром написал, что Путин будет отыгрываться за Сирию в Украине

Это только начало ...
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:Путин заявил, что "Орешник" отменяет необходимость России применять ядерное оружие.
https://t.me/nabludatels/49355
вся ядерка тепер у картопляного

Лукашенко заявив про завезення десятків ядерних боєголовок до Білорусі

"Я сюди ввіз ядерні боєголовки. Не один десяток штук. Багато хто пише: "А, це жарт, ніхто нічого не ввіз". Ввезли. А те, що вони кажуть, що це жарт, значить, вони проґавили. Вони навіть не помітили, як ми сюди їх завезли", - запевняє Лукашенко.

Він пригрозив, що "попередив усіх своїх ворогів, друзів і суперників", що застосує ядерну зброю, "щойно вони ступлять на лінію кордону"

"Я не дивитимуся - ядерна зброя чи ще якась. Про це ми домовилися з росіянами ще до того, як вони повернули нам ядерну зброю. Це не та зброя, яку ми їм віддали. Там була стратегічна зброя. А це тактична ядерна зброя", - заявив диктатор.

Лукашенко також додав, що завезена зброя у п’ять разів потужніша за російський ракетний комплекс "Орешник".
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:36

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва восстанавливается в отделении интенсивной терапии после того, как ему сделали экстренную операцию после того, как во время МРТ было обнаружено кровоизлияние в мозг.

Около 9:20 утра по местному времени (12:20 по Гринвичу) медицинская бригада больницы Сирио-Либанес в Сан-Паулу провела пресс-конференцию, на которой объявила об успешном завершении операции по удалению гематомы, вызванной кровотечением в мозге президента.

«Президент чувствует себя хорошо; он вернулся после операции почти в полном сознании и был экстубирован» .....

Врачи приписали внутричерепное кровоизлияние бытовому несчастному случаю, когда Лула упал в октябре, принимая душ во дворце Алворада, официальной президентской резиденции в Бразилиа. Несчастный случай заставил Лулу отменить поездку на саммит БРИКС в Россию и оставил его с несколькими швами. ......

Калил неоднократно подчеркивал во время пресс-конференции, что президент «не получил черепно-мозговой травмы и не имеет неврологических нарушений». Он сказал, что гематома «полностью опорожнена».
https://www.theguardian.com/world/2024/dec/10/brazilian-president-lula-intensive-care-brain-surgery
ЛАД
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