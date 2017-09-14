Wirująświatła написав:Я же четко указал год с которого такие переговоры стали невозможны. В сентябре 1939 наверное что то случилось? В 2022 году тоже что то случилось. Но лидеры великих держав готовы сидеть с террористом за одним столом и подписывать "мировую" или своё бессилие
В 2022 з нами сталось точно таке, як в 1938 з Чехословакією. Аналог 40 - це буде окупація члена НАТО.
а Крым и ЛДНР тогда что? то что путин террорист было ясно ещё тогда. Но дипломаты смогли раздуть миф про референдум и повстанцев с востока, которым ну очень захотелось независимости. Типа как чехословакам очень захотелось в Германию.
andrijk777 написав:----------------------------------------- ЛАД А Запад перед той же дилеммой, что и в 1938, - оказать нам серьёзную поддержку (гораздо бОльшую, чем сегодня) или заключить мир с агрессором за наш счёт, как в 1938 за счёт Чехословакии. --------------------------------------- А раніше такої дилеми не було? Чому така дилема виникла саме сьогодні(10 грудня 2024р)? Тому що Портніков випустив ролик.
Была. В самом начале. Приняли половинчатое решение - помогать, но не очень сильно. 3 года этого более-менее хватало. Сегодня уже нет. О "мире" не говорили. Теперь от нас хотят призыва с 18 лет, а "мы, так и быть, продолжим "помогать". Но это не решение - для нас. Это оттяжка решения.
Не було такої проблеми(а-ля Чехословаччина 38) і на початку війни. Подібна ситуація була хіба що в 2014, коли Захід нас злив приблизно як і в 1938 чехів. Коротше, я не збираються обговорювати фантазії Портнікова.
ЛАД написав:Сегодня и в США, и в Европе растут силы, выступающие за "мир" с уступками Путину. И решение принимать надо - или "мир" по образцу Мюнхена (и для нас никаких особых гарантий) или значительное усиление поддержки (а это большие - очень большие - деньги, даже без прямой военной помощи войсками, о которой даже не заикаются).
Це називається дуже просто - "втома від війни". "Втома від війни" - це прогнозований процес більшості тривалих війн, наша не виключення. Якщо вам це важко спрогнозувати, це ваші проблеми. Знову несподівано в зимі випав сніг.
Не буду о ваших проблемах. "не збираєтесь обговорювати", то не треба було і починати. Щось не було "втоми від війни" у 1940-43-44 роках. А в истории войны бывали и подлиннее. 30-летняя, 100-летняя. Чтобы не вспоминать старые времена, Иран с Ираком воевали 7 лет, закончили миром, который обе стороны назвали победой.
Wirująświatła написав:........ а Крым и ЛДНР тогда что? то что путин террорист было ясно ещё тогда. Но дипломаты смогли раздуть миф про референдум и повстанцев с востока, которым ну очень захотелось независимости. Типа как чехословакам очень захотелось в Германию.
чехословакам не очень, а судетским немцам захотелось. Эта аналогия ближе.
prodigy написав:ніяких башен кремля ніколи не існувало, там тільки одна башта. всі балачки про "башні"-це ігри путіна і його радників(суркова, іванова, алексея громова, вайно) -щоб змі було о чом терти.
Це як заперечувати закони фізики))
Навіть за узурпації влади рівня йосипа, вже не кажучи про інші совдепівські часи, існували "башні", то що ж тоді при вовані?!
Той же пригожин або стрелков апріорі мали підтримку.
ви мене дивуэте, останні 3 пости (два до мене і один-відповідь Хотабу)-це маячня повна
підтримка стрелкова -це проект путіна ( ніякі не башти) стрелков-малафеев(фінанси)-сурков(стратегічне планування операції на Донбасі)-пряме підпорядкування путіну
стосовно підтримки пригожина (він-цілком проект путіна)
Ещё один источник издания Важные истории, близкий к Минобороны РФ, говорил, что ЧВК Вагнер полностью зависит от поставок боеприпасов, логистики, медицинской и другой военной инфраструктуры, без которой армия Пригожина станет быстро небоеспособной[18]. Однако хотя Пригожин вызывал раздражение у многих в ФСБ и Минобороны РФ, ЧВК Вагнер продолжала действовать с подачи российского президента[
не відповідайте мені, я маячню не читаю (сьогодні було забагато )
Які проблеми? Вважайте, що я відповідаю не вам, а висловлюю свою думку стосовно вашої "маячні". Якої забагато.
Прикладів, коли проекти створюються одними, а потім виходять з під контролю створювача, переметнувшись до інших, купа куп. Деякі і овсі намагаються самостійними стати. І стають...
Наче я вас прохаю або примушую читати мої повідомлення. Цирк...
ЛАД написав:Щось не було "втоми від війни" у 1940-43-44 роках. А в истории войны бывали и подлиннее. 30-летняя, 100-летняя. Чтобы не вспоминать старые времена, Иран с Ираком воевали 7 лет, закончили миром, который обе стороны назвали победой.
Як це не було? Було. Тільки треба розрізняти учасників війни і "не учасників війни". Учасник війни може ігнорувати втому деякий час, тому що інакше він програє. 2СВ називається СВІТОВА, там майже усі були учасниками. "Не учаснику війни" нафіг напрядатись("втомлюватись")? Воюйте тепер без мене - логічна позиція. По цій логіці я виключаю варіант - "оказать нам серьёзную поддержку (гораздо бОльшую, чем сегодня)". Цей варіант нереальний. Нам можуть сильно збільшити допомогу - але на місяць-два-три, такий собі блеф(від Трампа). Але на довгий період - виключено.
Wirująświatła написав:Я же четко указал год с которого такие переговоры стали невозможны. В сентябре 1939 наверное что то случилось? В 2022 году тоже что то случилось. Но лидеры великих держав готовы сидеть с террористом за одним столом и подписывать "мировую" или своё бессилие
В 2022 з нами сталось точно таке, як в 1938 з Чехословакією. Аналог 40 - це буде окупація члена НАТО.
а Крым и ЛДНР тогда что? то что путин террорист было ясно ещё тогда. Но дипломаты смогли раздуть миф про референдум и повстанцев с востока, которым ну очень захотелось независимости. Типа как чехословакам очень захотелось в Германию.
Крым и ордло это судеты. Отдали даже не муркнув. Вся Украина это как Чехословакия тогда. Если бы фюрер не полез дальше Чехословакии думаете кто то бы что то делал? Это когда он дальше полез вплоть до нападения на бритов то тогда да - уже никаких переговоров. Так напади нью фюрер на бритов сейчас - тоже никаких переговоров не будет. А пока идет возня вокруг нью Чехословакии - то че им переговоры не проводить?
tester7336 написав:Вся Украина это как Чехословакия тогда.
если бы мы капитулировали тогда да. Мир этого не заметил бы, путина продолжали приглашать на саммиты и в москву ездили бы все мировые лидеры
В ночь с 14 на 15 марта 1939 года Адольф Гитлер вызвал в Берлин тяжело больного президента Эмила Гаху, чтобы объявить ему о своем решении оккупировать остаток чешских территорий. Под угрозами Гаха был принужден к капитуляции, и в утренние часы немецкая армия начала занимать территорию Чехии и Моравии.
поскольку около 100 стран осудили нападение на Украину включая все страны ЕС (кроме Венгрии?) и США, то на чехословакию 1939 аналогия не тянет. Демократия оказалась в подвешенном состоянии, все видят удары по мирным жителям, стертые Волчанск и Бахмут. Но тем не менее готовы к переговорам и даже анонсируют их как какуто победу.