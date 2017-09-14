Додано: Вів 10 гру, 2024 19:04

Wirująświatła написав: Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав: Я же четко указал год с которого такие переговоры стали невозможны. В сентябре 1939 наверное что то случилось? В 2022 году тоже что то случилось. Но лидеры великих держав готовы сидеть с террористом за одним столом и подписывать "мировую" или своё бессилие Я же четко указал год с которого такие переговоры стали невозможны. В сентябре 1939 наверное что то случилось? В 2022 году тоже что то случилось. Но лидеры великих держав готовы сидеть с террористом за одним столом и подписывать "мировую" или своё бессилие

В 2022 з нами сталось точно таке, як в 1938 з Чехословакією. Аналог 40 - це буде окупація члена НАТО. В 2022 з нами сталось точно таке, як в 1938 з Чехословакією. Аналог 40 - це буде окупація члена НАТО.

а Крым и ЛДНР тогда что? то что путин террорист было ясно ещё тогда. Но дипломаты смогли раздуть миф про референдум и повстанцев с востока, которым ну очень захотелось независимости. Типа как чехословакам очень захотелось в Германию. а Крым и ЛДНР тогда что? то что путин террорист было ясно ещё тогда. Но дипломаты смогли раздуть миф про референдум и повстанцев с востока, которым ну очень захотелось независимости. Типа как чехословакам очень захотелось в Германию.

Крым и ордло это судеты. Отдали даже не муркнув.Вся Украина это как Чехословакия тогда.Если бы фюрер не полез дальше Чехословакии думаете кто то бы что то делал?Это когда он дальше полез вплоть до нападения на бритов то тогда да - уже никаких переговоров. Так напади нью фюрер на бритов сейчас - тоже никаких переговоров не будет.А пока идет возня вокруг нью Чехословакии - то че им переговоры не проводить?