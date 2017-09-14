Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 гру, 2024 19:30
tester7336 написав:
А то что они говорят про него - это словесная шелуха что бы проще было обескровливать потенциального противника.
когда хотят обескровить "врагу" не платят хулиарды за нефть и газ.
Wirująświatła
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Додано: Вів 10 гру, 2024 19:33
tester7336 написав:
Крым и ордло это судеты. Отдали даже не муркнув.
Это когда ордло отдали даже не муркнув ?
Боев за ДАП не было ?
Освобождения Мариуполя тоже не было ?
pesikot
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Додано: Вів 10 гру, 2024 19:33
Wirująświatła написав: tester7336 написав:
А то что они говорят про него - это словесная шелуха что бы проще было обескровливать потенциального противника.
когда хотят обескровить "врагу" не платят хулиарды за нефть и газ.
Так без этой нефти и газа они обойтись не могут, поэтому и платят. А не для поддержки врага.
ЛАД
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Додано: Вів 10 гру, 2024 19:33
Wirująświatła написав: tester7336 написав:
А то что они говорят про него - это словесная шелуха что бы проще было обескровливать потенциального противника.
когда хотят обескровить "врагу" не платят хулиарды за нефть и газ.
заблокировать нефть и газ - это на них повлияет. не думал что вам это нужно пояснять.
зачем им это если есть кого другого пока в топку бросить?
tester7336
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Додано: Вів 10 гру, 2024 19:36
ЛАД написав: Wirująświatła написав: tester7336 написав:
А то что они говорят про него - это словесная шелуха что бы проще было обескровливать потенциального противника.
когда хотят обескровить "врагу" не платят хулиарды за нефть и газ.
Так без этой нефти и газа они обойтись не могут, поэтому и платят. А не для поддержки врага.
зачем эта подмена? Про поддержку речь и не шла. Пишите "Так без этой нефти и газа они обойтись не могут, поэтому платят и обескровить не могут".
tester7336 написав:
заблокировать нефть и газ - это на них повлияет. не думал что вам это нужно пояснять.
значить про обескровить речь не идёт. А то у вас с одной стороны путина обескровили а с другой производство шахедов 900 в месяц. По ракетам не помню. Из земли с песком их чтоли делают?
Также, по информации Welt, ежемесячно РФ производит до 130 ракет с дальностью не менее 350 км и около 100 ракет меньшей дальности.
По состоянию на сегодняшний день в России производят 30 беспилотников "Шахед" в день. К концу года эта цифра может возрасти до 87.
Об этом сообщает немецкое издание Welt.
https://tsn.ua/ru/ato/stalo-izvestno-sk ... 53232.html
Востаннє редагувалось
Wirująświatła
в Вів 10 гру, 2024 19:43, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Додано: Вів 10 гру, 2024 19:36
pesikot написав: tester7336 написав:
Крым и ордло это судеты. Отдали даже не муркнув.
Это когда ордло отдали даже не муркнув ?
Боев за ДАП не было ?
Освобождения Мариуполя тоже не было ?
кем? западом?
мы обсуждаем поведение запада. читайте предмет изначально а не посреди 5 копеек вкинули.
tester7336
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Додано: Вів 10 гру, 2024 19:47
ЛАД написав:
Простите, но тогда вариантов вообще нет. Только срочный мир практически на любых условиях.
А от чего, интересно, "уставали" "не учасники війни" во время 2МВ? Или любой другой. Они и так были "воюйте без мене" без всякого "тепер".
Продовження війни, так як зараз - чим не варіант? Зе двома руками за цей варіант.
Не думаю що в умовній Швеції чи Швейцарії були в захваті від 2СВ. Але це не наш випадок. Захід все-таки платить і платить не мало.
andrijk777
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Додано: Вів 10 гру, 2024 19:51
Wirująświatła написав: tester7336 написав:
заблокировать нефть и газ - это на них повлияет. не думал что вам это нужно пояснять.
значить про обескровить речь не идёт. А то у вас с одной стороны путина обескровили а с другой производство шахедов 900 в месяц. По ракетам не помню. Из земли с песком их чтоли делают?
так. тогда начнем с азов любой дискуссии.
дайте определение что вы понимаете под "обескровить"
tester7336
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Додано: Вів 10 гру, 2024 19:52
Wirująświatła написав: ЛАД написав: Wirująświatła написав:
когда хотят обескровить "врагу" не платят хулиарды за нефть и газ.
Так без этой нефти и газа они обойтись не могут, поэтому и платят. А не для поддержки врага.
зачем эта подмена? Про поддержку речь и не шла. Пишите "Так без этой нефти и газа они обойтись не могут, поэтому платят и обескровить не могут".
tester7336 написав:
заблокировать нефть и газ - это на них повлияет. не думал что вам это нужно пояснять.
значить про обескровить речь не идёт. А то у вас с одной стороны путина обескровили а с другой производство шахедов 900 в месяц. По ракетам не помню. Из земли с песком их чтоли делают?
Там написано "хотят" обезкровити. Хочуть.
Одним процесом (війною, допомогою нам зброєю фінансами) знекровлюють.
Другим (купівлею нафти і т.д.) підживлюють.
Ці обидва процеси можуть йти паралельно.
Ітогова составляющая все ж таки схилена до знекровлення.
detroytred
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Додано: Вів 10 гру, 2024 19:55
tester7336 написав:
дайте определение что вы понимаете под "обескровить"
ОБЕСКРО́ВИТЬ, обескровлю, обескровишь, совер. (к обескровливать), кого-что (книжн.).
1. Выпустив всю кровь или очень много крови, сделать бескровным. 2. перен. Сделать бессильным, нежизнеспособным, деорганизовать, обезглавить.
у вас какие то другие определения?
detroytred написав:
Ці обидва процеси можуть йти паралельно.
Ітогова составляющая все ж таки схилена до знекровлення.
а производство ракет почему то растёт. От знекровлення наверное.
Востаннє редагувалось
Wirująświatła
в Вів 10 гру, 2024 19:57, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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