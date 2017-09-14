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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 112511125211253112541125511256>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 19:26

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:Вся Украина это как Чехословакия тогда.

если бы мы капитулировали тогда да. Мир этого не заметил бы, путина продолжали приглашать на саммиты и в москву ездили бы все мировые лидеры
В ночь с 14 на 15 марта 1939 года Адольф Гитлер вызвал в Берлин тяжело больного президента Эмила Гаху, чтобы объявить ему о своем решении оккупировать остаток чешских территорий. Под угрозами Гаха был принужден к капитуляции, и в утренние часы немецкая армия начала занимать территорию Чехии и Моравии.

поскольку около 100 стран осудили нападение на Украину включая все страны ЕС (кроме Венгрии?) и США, то на чехословакию 1939 аналогия не тянет. До сентября 1939 Гитлера террористом никто не считал. Чехословакия же не возражала? Значит дала молчаливое согласие на любовь.

Демократия оказалась в подвешенном состоянии, все видят удары по мирным жителям, стертые Волчанск и Бахмут. Но тем не менее готовы к переговорам и даже анонсируют их как какую то победу.


вы уж слишком хотите кальки. рассуждайте с некоторой свободой.
для их переговоров главное насколько им угрожает и напали ли на них а не то сопротивлялась или нет условная Чехословакия. Или вы забыли что они были готовы к трем дням и партизанщине?
Наше решение воевать - для них просто бонус что бы обескровить возможного противника что бы окончательно обезопасить себя. А то что они говорят про него - это словесная шелуха что бы проще было обескровливать потенциального противника.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 19:30

  tester7336 написав:А то что они говорят про него - это словесная шелуха что бы проще было обескровливать потенциального противника.
когда хотят обескровить "врагу" не платят хулиарды за нефть и газ.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 19:33

  tester7336 написав:
Крым и ордло это судеты. Отдали даже не муркнув.

Это когда ордло отдали даже не муркнув ?
Боев за ДАП не было ?
Освобождения Мариуполя тоже не было ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 19:33

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:А то что они говорят про него - это словесная шелуха что бы проще было обескровливать потенциального противника.
когда хотят обескровить "врагу" не платят хулиарды за нефть и газ.

Так без этой нефти и газа они обойтись не могут, поэтому и платят. А не для поддержки врага.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 19:33

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:А то что они говорят про него - это словесная шелуха что бы проще было обескровливать потенциального противника.
когда хотят обескровить "врагу" не платят хулиарды за нефть и газ.


заблокировать нефть и газ - это на них повлияет. не думал что вам это нужно пояснять.
зачем им это если есть кого другого пока в топку бросить?
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 19:36

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:А то что они говорят про него - это словесная шелуха что бы проще было обескровливать потенциального противника.
когда хотят обескровить "врагу" не платят хулиарды за нефть и газ.

Так без этой нефти и газа они обойтись не могут, поэтому и платят. А не для поддержки врага.

зачем эта подмена? Про поддержку речь и не шла. Пишите "Так без этой нефти и газа они обойтись не могут, поэтому платят и обескровить не могут".
  tester7336 написав:заблокировать нефть и газ - это на них повлияет. не думал что вам это нужно пояснять.
значить про обескровить речь не идёт. А то у вас с одной стороны путина обескровили а с другой производство шахедов 900 в месяц. По ракетам не помню. Из земли с песком их чтоли делают?

Также, по информации Welt, ежемесячно РФ производит до 130 ракет с дальностью не менее 350 км и около 100 ракет меньшей дальности.

По состоянию на сегодняшний день в России производят 30 беспилотников "Шахед" в день. К концу года эта цифра может возрасти до 87.

Об этом сообщает немецкое издание Welt.
https://tsn.ua/ru/ato/stalo-izvestno-sk ... 53232.html
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 гру, 2024 19:43, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 19:36

  pesikot написав:
  tester7336 написав:
Крым и ордло это судеты. Отдали даже не муркнув.

Это когда ордло отдали даже не муркнув ?
Боев за ДАП не было ?
Освобождения Мариуполя тоже не было ?


кем? западом?
мы обсуждаем поведение запада. читайте предмет изначально а не посреди 5 копеек вкинули.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 19:47

  ЛАД написав: Простите, но тогда вариантов вообще нет. Только срочный мир практически на любых условиях.
А от чего, интересно, "уставали" "не учасники війни" во время 2МВ? Или любой другой. Они и так были "воюйте без мене" без всякого "тепер".

Продовження війни, так як зараз - чим не варіант? Зе двома руками за цей варіант.
Не думаю що в умовній Швеції чи Швейцарії були в захваті від 2СВ. Але це не наш випадок. Захід все-таки платить і платить не мало.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 19:51

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:заблокировать нефть и газ - это на них повлияет. не думал что вам это нужно пояснять.
значить про обескровить речь не идёт. А то у вас с одной стороны путина обескровили а с другой производство шахедов 900 в месяц. По ракетам не помню. Из земли с песком их чтоли делают?


так. тогда начнем с азов любой дискуссии.
дайте определение что вы понимаете под "обескровить"
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 19:52

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:когда хотят обескровить "врагу" не платят хулиарды за нефть и газ.

Так без этой нефти и газа они обойтись не могут, поэтому и платят. А не для поддержки врага.

зачем эта подмена? Про поддержку речь и не шла. Пишите "Так без этой нефти и газа они обойтись не могут, поэтому платят и обескровить не могут".
  tester7336 написав:заблокировать нефть и газ - это на них повлияет. не думал что вам это нужно пояснять.
значить про обескровить речь не идёт. А то у вас с одной стороны путина обескровили а с другой производство шахедов 900 в месяц. По ракетам не помню. Из земли с песком их чтоли делают?

Там написано "хотят" обезкровити. Хочуть.
Одним процесом (війною, допомогою нам зброєю фінансами) знекровлюють.
Другим (купівлею нафти і т.д.) підживлюють.

Ці обидва процеси можуть йти паралельно.
Ітогова составляющая все ж таки схилена до знекровлення.
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