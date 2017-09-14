tester7336 написав:Вся Украина это как Чехословакия тогда.
если бы мы капитулировали тогда да. Мир этого не заметил бы, путина продолжали приглашать на саммиты и в москву ездили бы все мировые лидеры
В ночь с 14 на 15 марта 1939 года Адольф Гитлер вызвал в Берлин тяжело больного президента Эмила Гаху, чтобы объявить ему о своем решении оккупировать остаток чешских территорий. Под угрозами Гаха был принужден к капитуляции, и в утренние часы немецкая армия начала занимать территорию Чехии и Моравии.
поскольку около 100 стран осудили нападение на Украину включая все страны ЕС (кроме Венгрии?) и США, то на чехословакию 1939 аналогия не тянет. До сентября 1939 Гитлера террористом никто не считал. Чехословакия же не возражала? Значит дала молчаливое согласие на любовь.
Демократия оказалась в подвешенном состоянии, все видят удары по мирным жителям, стертые Волчанск и Бахмут. Но тем не менее готовы к переговорам и даже анонсируют их как какую то победу.
вы уж слишком хотите кальки. рассуждайте с некоторой свободой. для их переговоров главное насколько им угрожает и напали ли на них а не то сопротивлялась или нет условная Чехословакия. Или вы забыли что они были готовы к трем дням и партизанщине? Наше решение воевать - для них просто бонус что бы обескровить возможного противника что бы окончательно обезопасить себя. А то что они говорят про него - это словесная шелуха что бы проще было обескровливать потенциального противника.
ЛАД написав: Простите, но тогда вариантов вообще нет. Только срочный мир практически на любых условиях. А от чего, интересно, "уставали" "не учасники війни" во время 2МВ? Или любой другой. Они и так были "воюйте без мене" без всякого "тепер".
Продовження війни, так як зараз - чим не варіант? Зе двома руками за цей варіант. Не думаю що в умовній Швеції чи Швейцарії були в захваті від 2СВ. Але це не наш випадок. Захід все-таки платить і платить не мало.