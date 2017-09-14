tester7336 написав:дайте определение что вы понимаете под "обескровить"
ОБЕСКРО́ВИТЬ, обескровлю, обескровишь, совер. (к обескровливать), кого-что (книжн.). 1. Выпустив всю кровь или очень много крови, сделать бескровным. 2. перен. Сделать бессильным, нежизнеспособным, деорганизовать, обезглавить.
у вас какие то другие определения?
detroytred написав:Ці обидва процеси можуть йти паралельно. Ітогова составляющая все ж таки схилена до знекровлення.
а производство ракет почему то растёт. От знекровлення наверное.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 гру, 2024 19:57, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:---------------------- tester7336 А то что они говорят про него - это словесная шелуха что бы проще было обескровливать потенциального противника. ---------------------- когда хотят обескровить "врагу" не платят хулиарды за нефть и газ.
Так без этой нефти и газа они обойтись не могут, поэтому и платят. А не для поддержки врага.
зачем эта подмена? Про поддержку речь и не шла. Пишите "Так без этой нефти и газа они обойтись не могут, поэтому платят и обескровить не могут". .......
У человека 5 л крови. Можно, конечно, обескровить полностью, но не обязательно. Потеря уже одного литра сильно ухудшает состояние. А потеря 2 л, если не ошибаюсь, смертельна. Нефть и газ это далеко не всё. А всякие резервные фонды РФ уменьшаются.
ЛАД написав:А всякие резервные фонды РФ уменьшаются.
есть такая трактовка что каждый день жизни приближает нас к смерти. Не поспоришь. Но к ней есть нюанс, прожить 30 и 80 лет не одно и тоже. скажите дату когда у путина закончится последний доллар/юань. Как тут радовались что рубль упал до 108, а потом он взял и откатился на свои привычные 100.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 гру, 2024 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:Даже сталин в 41м находился в 100км от фронта и рисковал быть свергнутым
был риск падения Москвы, паника, мародеры
Хроника событий 15-17 октября 1941 года в Москве
В эти дни десятки тысяч человек пытались выехать из города. Промышленные предприятия закрывались, работникам выдавали месячную зарплату[3]. Начальник управления народного комиссариата юстиции Москвы бежал из города (с санкции секретаря московского комитета), а также издал приказ о роспуске судов[4].
Из московских и подмосковных тюрем начался вывоз заключённых, председателем ГКО И. В. Сталиным был отдан приказ расстрелять содержащихся в Лубянке «врагов народа»[5]. Перед закрытием из продовольственных магазинов стали раздавать прохожим продукты[6][неавторитетный источник]. Отмечались случаи нападения на эшелоны. Обстановку дополнительно дестабилизировали действия немецких диверсантов[7][неавторитетный источник].
В Москве в это время появилась выпущенная подпольной организацией «Союз спасения Родины и революции» брошюра «Как охранить себя от холода» под авторством некоего И. С. Коровина, которая призывала к свержению «жидомасонской клики» Сталина и в целом была написана в пораженческих тонах[8].
Утром 16 октября Московское метро не открылось (единственный[9] раз за всю его историю), так как велась подготовка к его уничтожению в соответствии с поступившим накануне указанием Л. М. Кагановича: «Метрополитен закрыть. Подготовить за три часа предложения по его уничтожению, разрушить объекты любым способом», но уже днём 16 октября начались работы по его восстановлению, вечером прошёл первый поезд[10]. В случае разрушения метрополитена москвичи лишились бы не столько транспортного сообщения, сколько защиты — возможности использовать станции и тоннели в качестве бомбо- и газоубежища[11]. До отмены ГКО приказа о ликвидации метро рабочие успели полностью демонтировать эскалаторы на нескольких станциях, в частности, на станции «Динамо»[12]. Эвакуация граждан осуществлялась в том числе в составах, собранных из метровагонов[13].
В ожидании сдачи города немецким войскам был исполнен приказ об уничтожении вышки радиостанции имени Коминтерна, находившейся в 50 километрах восточнее Москвы[14].
Паника в столице прекратилась на четвёртый день, когда был издан приказ применять к трусам, паникёрам и мародёрам, любые меры вплоть до расстрела[
15 октября Сталин, обычно приезжавший в Кремль около полудня, приказал собрать политбюро к 9 утра и объявил соратникам, что им надлежит эвакуироваться до вечера, а сам он покинет город на следующий день. Из высшего руководства во время кризиса в столице, кроме него, оставались только Берия, Микоян и Косыгин.
Партийные функционеры и наркомы поделились новостью с подчиненными и семьями. Поползли слухи. Вечером Совинформбюро передало невнятное, но тревожное сообщение об ухудшении положения на западном направлении и "прорыве обороны на одном из участков".
Спасайся, кто может! Самые пессимистические предположения подтвердились на следующее утро, когда, единственный раз в истории, не открылось московское метро. Приказ подготовить его к уничтожению отдал накануне нарком путей сообщения Лазарь Каганович.
Именно это стало для массы лишенных достоверной информации и привыкших к постоянному обману граждан недвусмысленным сигналом: если уж метро встало, значит, конец.
Добравшимся до работы объявляли, что предприятия закрываются, но ничего толком не сообщали о порядке эвакуации и вообще их дальнейшей судьбе.
В результате люди стали действовать по принципу: "Спасайся, кто может!", а пример показывало большое и малое начальство.
Согласно многочисленным документам и свидетельствам, подобное творилось во многих местах с начала войны.
"Облисполком распустил свои отделы, большинство работников с семьями уехали, НКВД также сворачивает работу. Все думают, как бы эвакуироваться самому, не обращая внимания на работу своего учреждения. Председатель горсовета Азаренко загрузил в грузовик бочку пива, чтобы пьянствовать в дороге", - говорилось, в частности, в докладе военного прокурора Витебского гарнизона от 5 июля 1941 года о ситуации в городе.
Но в Москве номенклатуры и привилегированной интеллигенции было намного больше, и находились они на виду.
Картины с натуры "Десятки тысяч человек пытались вырваться из города на восток. На Казанском, Курском и Северном [ныне Ярославском] вокзалах народ брал штурмом поезда, по шоссе Энтузиастов шли вереницы забитых людьми и скарбом автомобилей, автобусов и гужевых повозок", - повествует историк Леонид Млечин.
Десятиклассник 407-й московский школы Лев Ларский утром 16 октября оказался возле Заставы Ильича.
"По знаменитой Владимирке при царизме гоняли в Сибирь революционеров. Теперь большевики сами по ней бежали на восток. Я сразу определял, какое начальство драпает: самое высокое в заграничных лимузинах с "кремлевскими" сигнальными рожками, пониже в "эмках", более мелкое в старых "газиках", самое мелкое - в автобусах, машинах "скорой помощи", "Мясо", "Хлеб", "Московские котлеты", в "черных воронах", грузовиках, пожарных машинах. А рядовые партийцы бежали пешком по тротуарам, обочинам и трамвайным путям, таща чемоданы, узлы, авоськи и увлекая личным примером беспартийных".
"В три часа на мосту произошел затор, - вспоминал Ларский. - Вместо того, чтобы спихнуть с моста застрявшие грузовики и ликвидировать пробку, все бросались захватывать в них места. Те, кто сидел на грузовиках, отчаянно били нападавших чемоданами по головам. Атакующие лезли друг на друга, врывались в кузова и выбрасывали оттуда оборонявшихся, как мешки с картошкой. Но только захватчики успевали усесться, только машины пытались тронуться, как на них бросалась следующая волна. Ей-богу, попав впоследствии на фронт, я такого массового героизма не наблюдал…".
"По шоссе Энтузиастов неслись на восток автомобили вчерашних "энтузиастов", груженные никелированными кроватями, кожаными чемоданами, коврами, шкатулками, пузатыми бумажниками и жирным мясом хозяев всего этого барахла", - свидетельствовал журналист Николай Вержбицкий.
Во второй половине дня встали трамваи и троллейбусы, перестало работать отопление, начался массовый грабеж магазинов и складов под лозунгом: "Не оставлять же немцам".
"В очередях драки, душат старух, бандитствует молодежь, а милиционеры по два-четыре слоняются по тротуарам и покуривают: "Нет инструкций", - живописал Вержбицкий наступивший хаос.
Без оглядки Из секретной справки Московского горкома партии и прокуратуры Москвы:
"16-17 октября из 438 предприятий, учреждений и организаций сбежало 779 руководящих работников. Было похищено наличными деньгами 1 484 000 рублей, а ценностей и имущества на 1 051 000 рублей. Угнаны сотни легковых и грузовых автомобилей. Выявлен 1551 случай уничтожения коммунистами своих партийных документов вследствие трусости в связи с приближением фронта".
18 октября заместитель Берии Иван Серов сообщил шефу, что сотрудники железнодорожной милиции нашли на Курском вокзале 13 брошенных чемоданов с постановлениями горкома и личными делами номенклатурщиков.
Старший майор госбезопасности Шадрин доложил заместителю наркома внутренних дел Всеволоду Меркулову о результатах обхода здания ЦК ВКП(б) на Старой площади: "Ни одного работника оставлено не было. В кабинетах царил полный хаос. Многие столы взломаны, разбросана всевозможная переписка, в том числе секретная. Совершенно секретный материал, вынесенный в котельную для сжигания, оставлен кучами".
"Мой папа работал в Институте профессиональных заболеваний имени Обуха. Партийная верхушка института бежала, увезя с собой весь спирт, хотя знала, что он переоборудуется в госпиталь, и скоро привезут раненых", - вспоминала художница Алла Андреева.
Секретарь Союза писателей Александр Фадеев докладывал в ЦК, что автор слов "Священной войны" Василий Лебедев-Кумач "привез на вокзал два пикапа вещей, не мог их погрузить в течение двух суток, и психически помешался".
Возник горький анекдот: "Медаль за оборону Ленинграда на муаровой ленточке, а за оборону Москвы на драповой!".
"Руководителей страны и города охватил страх. Стала ясна слабость системы, казавшейся столь твердой и надежной, безответственность огромного и всевластного аппарата, трусость сталинских выдвиженцев. Думали только о собственном спасении, бежали с семьями и личным имуществом и бросали столицу на произвол судьбы", - резюмирует Леонид Млечин.
Народный гнев Реакцией рядовых москвичей, не имевших возможности бежать - пешком далеко не уйдешь - стал всплеск ненависти к начальству, которое до войны обещало победить любого врага малой кровью, требовало самоотверженности, репрессировало за опоздание на работу и малейшее сомнение, туда ли ведет оно страну. Стоило показать слабость и растерянность - "единство партии и народа" и безропотное послушание улетучились, как и не было их. По словам Леонида Млечина, "исчез страх, а с ним и советская власть".
"Кругом кипит возмущение, кричат о предательстве, о том, что капитаны первыми сбежали с кораблей, да еще прихватили ценности. Вспоминают обиды, притеснения, несправедливости, зажим, бюрократическое издевательство чиновников, зазнайство и самоуверенность партийцев, драконовские указы, газетную брехню и славословие", - записал в дневнике Николай Вержбицкий.
Участник обороны Москвы Михаил Коряков, командированный 16 октября из воинской части за противотанковыми минами, въехал в столицу по Ярославскому шоссе и первым делом увидел разграбление толпой грузовика с маслом, сахаром и консервами под выкрики: "Взяться всем народом, распотрошить чемоданчики ихние".
"Тучный человек в брезентовом дождевике и каракулевом картузе" уверял, что везет продукты работникам предприятия, отправленным на рытье окопов, но ему не верили: "Видали мы твои документы! Сам их отпечатал!".
Чуть позднее Коряков стал свидетелем разгрома магазинов в самом центре, на Тверской и Кузнецком Мосту.
"Как крысы с тонущего корабля, бежали из Москвы директора заводов, крупные советские чиновники, работники центрального аппарата, захватывая поезда и автомобили. Народ, не имеющий ни автомобилей, ни привилегий на проезд по железной дороге, перехватывал беглецов, избивал, устраивал им "станции Березайка - вылезай-ка". На заставах, установленных рабочими, потрошили чемоданы, находили пачки денег в банковской упаковке. В громадном и сложном аппарате обломились зубья ведущей шестерни: машина застопорила", - описывал Коряков свои впечатления.
Где деньги? Особое возмущение вызывали повсеместные задержки с выплатой выходных пособий.
Типичную ситуацию обрисовал рабочий Григорий Решетин:
"Придя утром на завод, обнаружили отсутствие руководства: оно уже уехало. Поднялся шум. Рабочие направились в бухгалтерию: по закону нам положено выплатить двухмесячный заработок. Кассира нет. Начальства нет. Никого нет. Начались волнения. Стены легких фанерных перегородок трещат под напором людей. Наконец, часам к двум дня деньги выдали и предложили: кто пожелает, следовать в Ташкент самостоятельно. Получив деньги, я пошел домой".
В других местах все заканчивалось не столь мирно.
Документальное представление о том, что творилось в Москве, дает справка начальника столичного управления НКВД Михаила Журавлева от 18 октября:
"Группа рабочих завода № 219 напала на автомашины, проезжавшие по шоссе Энтузиастов, и принялась захватывать вещи. Ими было свалено в овраг шесть легковых машин. В рабочем поселке завода имели место беспорядки, вызванные нехваткой денежных знаков для зарплаты. Помощник директора Рыгин 16 октября, нагрузив машину большим количеством продуктов питания, пытался уехать с заводской территории, однако был задержан и избит рабочими. Арестованы пять организаторов беспорядков".
"16 октября во дворе завода "Точизмеритель" в ожидании зарплаты находилось большое количество рабочих. Увидев автомашины, груженные личными вещами работников Наркомата авиационной промышленности, толпа окружила их и стала растаскивать вещи. Разъяснения оперативного работника районного отдела НКВД Ныркова рабочих не удовлетворили. Ныркову и директору завода Гольдбергу они угрожали расправой".
"16 октября рабочие колбасного завода Московского мясокомбината имени Микояна растащили до 5 тонн изделий".
tester7336 написав:А то что они говорят про него - это словесная шелуха что бы проще было обескровливать потенциального противника.
когда хотят обескровить "врагу" не платят хулиарды за нефть и газ.
Це доволі спірне твердження(для сучасного світу). По-перше вони сильно зменшили споживання російської нафти і газу, особливо газу. По-друге вони платять мільярди, а інші(Китай, Індія) платять десятки мільярдів - на порядок більше. І це вони не можуть змінити. По-третє вони не однорідні. Угорщина - незалежна країна, вона може самостійно приймати рішення і платити путіну. І інші, зокрема Австрія. Угорщина - це вони чи не вони? По-четверте Україна ось також прокачує російський газ і Європу і отримує за це гроші від РФ. Україна хоче "обескровить "врагу"" чи ні? По-п'яте дійсно є серйозна залежність від російських енергоносіїв, вироблена за пів століття. Різко все поламати - проблемно все-таки.
andrijk777 написав:Це доволі спірне твердження(для сучасного світу).
я об этом и говорил. Дем.институтов больше нет. Маньяку можно всё, если у него покупают нефть/газ Индия и Китай. Мировой полицейский США ничего сделать не может. До разговоров о переговорах это не выглядело так цинично. А теперь переговоры (уступки террористам) выдают за панацею.
Wirująświatła написав:........ а Крым и ЛДНР тогда что? то что путин террорист было ясно ещё тогда. Но дипломаты смогли раздуть миф про референдум и повстанцев с востока, которым ну очень захотелось независимости. Типа как чехословакам очень захотелось в Германию.
чехословакам не очень, а судетским немцам захотелось. Эта аналогия ближе.
німоязчним чехам, якщо на то вже пішло, яких щємілі кляті гусіти
Востаннє редагувалось flyman в Вів 10 гру, 2024 20:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав: Простите, но тогда вариантов вообще нет. Только срочный мир практически на любых условиях. А от чего, интересно, "уставали" "не учасники війни" во время 2МВ? Или любой другой. Они и так были "воюйте без мене" без всякого "тепер".
Продовження війни, так як зараз - чим не варіант? Зе двома руками за цей варіант. Не думаю що в умовній Швеції чи Швейцарії були в захваті від 2СВ. Але це не наш випадок. Захід все-таки платить і платить не мало.
Не вариант. Мы постепенно проигрываем. И этот процесс может ускориться. Сколько надо потерь, чтобы мы проиграли? По потерям соотношение не 1 к 4, а явно хуже, а по человеческим ресурсам 1:4. При этом РФ пока мобилизацию не проводила (кроме осени 2022) и границы на выезд не закрывала. И вряд ли "Зе двома руками за цей варіант". Или вы думаете, что он совсем не имеет информации о положении дел и витает в облаках? Сильно сомневаюсь, он не производит впечатление полного идиота. Обещание Фридриха Мерца о Таурусах и усилении поддержки пока только обещания. Какие будут результаты выборов и что будет после выборов, не известно. О политике Трампа пока тоже не известно.
ЛАД написав: Простите, но тогда вариантов вообще нет. Только срочный мир практически на любых условиях. А от чего, интересно, "уставали" "не учасники війни" во время 2МВ? Или любой другой. Они и так были "воюйте без мене" без всякого "тепер".
Продовження війни, так як зараз - чим не варіант? Зе двома руками за цей варіант. Не думаю що в умовній Швеції чи Швейцарії були в захваті від 2СВ. Але це не наш випадок. Захід все-таки платить і платить не мало.
на борьбу з чумкой тільки США друкануло 15 трулів, але єтадругоє