flyman написав:на борьбу з чумкой тільки США друкануло 15 трулів, але єтадругоє
а на войну с путиным сколько ушло, менее 100 ярдов? Те ярды что остались в США не считаем. Когда чего то надо деньги всегда почему-то находятся.
А партнери вміють рахувати... Рашистськи ракети, дрони партнери доволі успішно знищують - українськими об'єктами. Ракета знищена? Знищена.
сначала подумал юмор. Но вы не так воспитаны, чтобы шутить над жертвами обстрелов. Учитывая рост производства ракет в рф от года к году их полное уничтожение совпадет с полным отсутствием целей для них. Еще массово не обстреливали вокзалы, больницы, газовые магистрали. Так чтобы человеку без э.э. и отопления нельзя было ни выехать ни подлечиться.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 гру, 2024 20:32, всього редагувалось 1 раз.
tester7336 написав:дайте определение что вы понимаете под "обескровить"
ОБЕСКРО́ВИТЬ, обескровлю, обескровишь, совер. (к обескровливать), кого-что (книжн.). 1. Выпустив всю кровь или очень много крови, сделать бескровным. 2. перен. Сделать бессильным, нежизнеспособным, деорганизовать, обезглавить.
у вас какие то другие определения?
detroytred написав:Ці обидва процеси можуть йти паралельно. Ітогова составляющая все ж таки схилена до знекровлення.
а производство ракет почему то растёт. От знекровлення наверное.
т.е. по количеству ракет и шахедов вы сделали вывод что их силу не уменьшили? все остальное вы не учитываете?
Wirująświatła написав: Учитывая рост производства ракет в рф от года к году их полное уничтожение совпадет с полным отсутствием целей.
А ви рахуйте інакше: без оцього знекровлення-послаблення та використання ракет, танків, літаків, особового складу, доларів, резини та іншого --- скільки б рфія мала на будь-який момент часу цих ракет, танків, літаків, вояків, мобресурсу і до пуговец??? Набагато більше чи набаааааагато менше?
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 10 гру, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.