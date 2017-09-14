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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11253112541125511256>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:16

  tester7336 написав:
  pesikot написав:
  tester7336 написав:
Крым и ордло это судеты. Отдали даже не муркнув.

Это когда ордло отдали даже не муркнув ?
Боев за ДАП не было ?
Освобождения Мариуполя тоже не было ?


кем? западом?
мы обсуждаем поведение запада. читайте предмет изначально а не посреди 5 копеек вкинули.

Ах ну да ...
Я забыл, поведение Запада ...

Может припомнишь, были такие Минские соглашения
ЛАД говорил, что это не заслуга Порошенко, а заслуга западных партнеров

Как же так ? Не муркнув
Номерной тестер "врать" не станет же )))

И я что-то не припомню, чтобы на Западе кто-то говорил, что Крым и ОРДЛО - это Россия

А Судеты в 1938 году реально признали за Германией

Поэтому, читай предмет разговора, а не по методичкам набрасывай )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:17

  flyman написав:на борьбу з чумкой тільки США друкануло 15 трулів, але єтадругоє
а на войну с путиным сколько ушло, менее 100 ярдов? Те ярды что остались в США не считаем. Когда чего то надо деньги всегда почему-то находятся.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:19

)))

Заява Порошенка на весь світ "завершити війну за 24 години"
https://unn.ua/news/zaiava-poroshenka-n ... -zakhysnyk

Звідти ж:
За словами Сталкера вже був план Порошенка - "закінчити АТО за години" та інші, які закінчувались трагічно для країни.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:23

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ці обидва процеси можуть йти паралельно.
Ітогова составляющая все ж таки схилена до знекровлення.
а производство ракет почему то растёт. От знекровлення наверное.

Під знекровленням розуміється в данному випадку - послаблення.
Продовження війни послаблює рфію.
Підтримка України партнерами послаблює рфію.

А те, що рфія перерозподілом ресурсів посилює-збільшує якісь окремі свої складові (в даному випадку виробництво ракет), ніяким чином не спростовує вищеозначеного.

поки товстий схудне
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:23

взгляд из польши

https://t.me/nabludatels/49363
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:25

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:на борьбу з чумкой тільки США друкануло 15 трулів, але єтадругоє
а на войну с путиным сколько ушло, менее 100 ярдов? Те ярды что остались в США не считаем. Когда чего то надо деньги всегда почему-то находятся.

А партнери вміють рахувати...
Рашистськи ракети, дрони партнери доволі успішно знищують - українськими об'єктами.
Ракета знищена? Знищена.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:29

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:на борьбу з чумкой тільки США друкануло 15 трулів, але єтадругоє
а на войну с путиным сколько ушло, менее 100 ярдов? Те ярды что остались в США не считаем. Когда чего то надо деньги всегда почему-то находятся.

А партнери вміють рахувати...
Рашистськи ракети, дрони партнери доволі успішно знищують - українськими об'єктами.
Ракета знищена? Знищена.

сначала подумал юмор. Но вы не так воспитаны, чтобы шутить над жертвами обстрелов. Учитывая рост производства ракет в рф от года к году их полное уничтожение совпадет с полным отсутствием целей для них. Еще массово не обстреливали вокзалы, больницы, газовые магистрали. Так чтобы человеку без э.э. и отопления нельзя было ни выехать ни подлечиться.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 гру, 2024 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:31

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:дайте определение что вы понимаете под "обескровить"
ОБЕСКРО́ВИТЬ, обескровлю, обескровишь, совер. (к обескровливать), кого-что (книжн.).
1. Выпустив всю кровь или очень много крови, сделать бескровным.
2. перен. Сделать бессильным, нежизнеспособным, деорганизовать, обезглавить.


у вас какие то другие определения?
  detroytred написав:Ці обидва процеси можуть йти паралельно.
Ітогова составляющая все ж таки схилена до знекровлення.
а производство ракет почему то растёт. От знекровлення наверное.


т.е. по количеству ракет и шахедов вы сделали вывод что их силу не уменьшили?
все остальное вы не учитываете?
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:33

Мирні переговори щодо України можуть початися цієї зими – Туск

https://meta.ua/uk/news/politics/239059 ... zimi-tusk/
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:33

  Wirująświatła написав: Учитывая рост производства ракет в рф от года к году их полное уничтожение совпадет с полным отсутствием целей.

А ви рахуйте інакше: без оцього знекровлення-послаблення та використання ракет, танків, літаків, особового складу, доларів, резини та іншого --- скільки б рфія мала на будь-який момент часу цих ракет, танків, літаків, вояків, мобресурсу і до пуговец???
Набагато більше чи набаааааагато менше?
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 10 гру, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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