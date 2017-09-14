Додано: Вів 10 гру, 2024 20:40

Операция «Динамо»

Британские солдаты на пляже под Дюнкерком в ожидании эвакуации, май 1940 года

После того, как 20 мая 1940 года немецкие танковые соединения прорвались к Абвилю, кабинет Черчилля и Британское адмиралтейство решили эвакуировать части британского экспедиционного корпуса на Британские острова.



Для эвакуации командование союзников мобилизовало все имевшиеся в наличии корабли военно-морского и торгового флота: 693 английских и около 250 французских.



24 мая 1940 года Гитлер отдал приказ немецким танковым дивизиям, наступавшим вдоль побережья Ла-Манша остановить наступление на рубеже канала Аа и отвести назад части, продвинувшиеся на Азбрук. Это дало франко-британским силам необходимое время для создания обороны вокруг Дюнкерка.



Вечером 26 мая 1940 года британский экспедиционный корпус получил приказ о эвакуации.



4 июня эвакуация завершилась. Всего в ходе операции «Динамо» с французского побережья в районе Дюнкерка было эвакуировано 338 226 военнослужащих союзных франко-британских войск. При этом, было брошено практически всё тяжёлое вооружение, техника и снаряжение.

Германоамерика́нский сою́з (англ. German American Bund; нем. Amerikadeutscher Bund; Amerikadeutscher Volksbund, AV) — нацистская организация в США, образованная лицами немецкого происхождения в начале 1930-х годов. Выступала за дружественные отношения с нацистской Германией и предотвращение вступления США в войну.



Возникла в результате слияния двух групп: НСДАП и «Свободного общества Тевтонии», которые образовали организацию «Друзья новой Германии». Затем «Друзья новой Германии» получили название «Германоамериканский союз». Организация проводила митинги в Нью-Йорке, снимала пропагандистские фильмы.

По данным на 2016 год, на экспозиции в военном музее Юшукана (Yūshūkan[англ.]) в Токио посетителям сообщалось, что целью Рузвельта было присоединиться к Великобритании в войне против Третьего рейха. Поскольку для этого президенту требовалось преодолеть сопротивление изоляционистов в американском Конгрессе США, он ожидал, что провокация Японии и американо-японская война неизбежно приведут к объявлению войны Германией. По мнению организаторов данной выставки, Рузвельт специально использовал «резкий тон» в ноте Халла, чтобы Япония не могла уступить данным требованиям и пожертвовать «плодами» своей политики территориальной экспансии: «кровавые потери» японских солдат в Китае были бы совершенно напрасными. Музей сообщает, что «загнанной в угол» экономическими санкциями и ультиматумом Халла, Японской империи ничего не оставалось, кроме как перейти в наступление на США. Посредством нападения на Перл-Харбор, спровоцированного самими американцами, Рузвельт достиг своих целей, сумев вовлечь США в войну «через чёрный ход» (англ. «Back Door» theory). Версия, возлагавшая вину за Перл-Харбор и начало войны в Тихом океане на США и их президента, пользовалась значительной популярностью в послевоенной Японии[1][6][9].



Теории заговора о Перл-Харборе постоянно получали новых сторонников и расширяли список участников. Поскольку теории заговора позволяли простым американцам верить в то, что они («их президент») всегда всё контролировали, подобные теории пользовались успехом. Сторонники теории заговора могли «сохранять непоколебимую веру во всемогущество и непогрешимость США как мировой державы». Сенсационность «измены» Рузвельта стимулировала его критиков присоединяться к сторонникам заговора. Авторы подобных работ всегда имели спрос на свои книги, в которых снова и снова «раскрывалась шокирующая правда» об атаке[1][10][11].



В Японии XXI века — особенно, в ультранационалистических кругах — теории заговора, указывавшие на Рузвельта как на ключевого «заговорщика», также приветствовались. Подобные теории снимали ответственность с правительства Японской империи за мировую войну, хотя такая ответственность и была возложена на Японию в ходе Токийского процесса — постановившего, что власти империи прямо нарушили Гаагскую конвенцию 1907 года[

переговоры Черчиля и Рузвельта в 1940г (оригинальную вашу цитату найти не могу, когда писать ответ свет отключили, вот через 10мин включили, шара)1940г за який місяць мова?Гітлер почав операцію в травні 1940 і за 6 тижнів вона закінчилась поразкою Франції,стосовно Рузвельта, на той час(1940) у президента не було підтрімки в Сенаті і взагалі стосовно вступу у війну. Сімпатії в країні були майже порівну і за Британію і за Німеччину.До того, в США були свої нацистизгідно теорій змови (яких було багато після закінчення війни і до 90х), Черчіль знав про плани Японії напасти на Перл-Харбор (але не попередив Рузвельта), і коли атака відбулася 7 грудня 1941 Черчиль танцював від щастя і казав, ну все, тепер американці з нами (Рузвельт не отмажется)ще одна