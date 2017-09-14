RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1125411255112561125711258>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:34

  tester7336 написав:все остальное вы не учитываете?
я не возражаю если вы продолжите дело деника рассказывая что экономика рф вот вот рухнет. Я тоже читаю (для себя) русские источники (в которых нет урапатриотизма) и катастрофы там не вижу. Новость о том что просрали фонд благосостояния кстати сюда я принёс.

В Краснодаре силовики поймали нелегальных мигрантов на стройке и предложили им за российское гражданство подписать контракт с МО РФ.
https://t.me/KremlCirk/13022
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 гру, 2024 20:40, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26197
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:35

Ізраїль оголосив про знищення військового флоту Сирії

https://www.radiosvoboda.org/a/news-isr ... 35000.html
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8632
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:40

Wirująświatła
переговоры Черчиля и Рузвельта в 1940г (оригинальную вашу цитату найти не могу, когда писать ответ свет отключили, вот через 10мин включили, шара)

1940г за який місяць мова?

Гітлер почав операцію в травні 1940 і за 6 тижнів вона закінчилась поразкою Франції,

Операция «Динамо»
Британские солдаты на пляже под Дюнкерком в ожидании эвакуации, май 1940 года
После того, как 20 мая 1940 года немецкие танковые соединения прорвались к Абвилю, кабинет Черчилля и Британское адмиралтейство решили эвакуировать части британского экспедиционного корпуса на Британские острова.

Для эвакуации командование союзников мобилизовало все имевшиеся в наличии корабли военно-морского и торгового флота: 693 английских и около 250 французских.

24 мая 1940 года Гитлер отдал приказ немецким танковым дивизиям, наступавшим вдоль побережья Ла-Манша остановить наступление на рубеже канала Аа и отвести назад части, продвинувшиеся на Азбрук. Это дало франко-британским силам необходимое время для создания обороны вокруг Дюнкерка.

Вечером 26 мая 1940 года британский экспедиционный корпус получил приказ о эвакуации.

4 июня эвакуация завершилась. Всего в ходе операции «Динамо» с французского побережья в районе Дюнкерка было эвакуировано 338 226 военнослужащих союзных франко-британских войск. При этом, было брошено практически всё тяжёлое вооружение, техника и снаряжение.


стосовно Рузвельта, на той час(1940) у президента не було підтрімки в Сенаті і взагалі стосовно вступу у війну. Сімпатії в країні були майже порівну і за Британію і за Німеччину.До того, в США були свої нацисти

Германоамерика́нский сою́з (англ. German American Bund; нем. Amerikadeutscher Bund; Amerikadeutscher Volksbund, AV) — нацистская организация в США, образованная лицами немецкого происхождения в начале 1930-х годов. Выступала за дружественные отношения с нацистской Германией и предотвращение вступления США в войну.

Возникла в результате слияния двух групп: НСДАП и «Свободного общества Тевтонии», которые образовали организацию «Друзья новой Германии». Затем «Друзья новой Германии» получили название «Германоамериканский союз». Организация проводила митинги в Нью-Йорке, снимала пропагандистские фильмы.


згідно теорій змови (яких було багато після закінчення війни і до 90х), Черчіль знав про плани Японії напасти на Перл-Харбор (але не попередив Рузвельта), і коли атака відбулася 7 грудня 1941 Черчиль танцював від щастя і казав, ну все, тепер американці з нами (Рузвельт не отмажется)

ще одна теорія змови від самих Японців

По данным на 2016 год, на экспозиции в военном музее Юшукана (Yūshūkan[англ.]) в Токио посетителям сообщалось, что целью Рузвельта было присоединиться к Великобритании в войне против Третьего рейха. Поскольку для этого президенту требовалось преодолеть сопротивление изоляционистов в американском Конгрессе США, он ожидал, что провокация Японии и американо-японская война неизбежно приведут к объявлению войны Германией. По мнению организаторов данной выставки, Рузвельт специально использовал «резкий тон» в ноте Халла, чтобы Япония не могла уступить данным требованиям и пожертвовать «плодами» своей политики территориальной экспансии: «кровавые потери» японских солдат в Китае были бы совершенно напрасными. Музей сообщает, что «загнанной в угол» экономическими санкциями и ультиматумом Халла, Японской империи ничего не оставалось, кроме как перейти в наступление на США. Посредством нападения на Перл-Харбор, спровоцированного самими американцами, Рузвельт достиг своих целей, сумев вовлечь США в войну «через чёрный ход» (англ. «Back Door» theory). Версия, возлагавшая вину за Перл-Харбор и начало войны в Тихом океане на США и их президента, пользовалась значительной популярностью в послевоенной Японии[1][6][9].

Теории заговора о Перл-Харборе постоянно получали новых сторонников и расширяли список участников. Поскольку теории заговора позволяли простым американцам верить в то, что они («их президент») всегда всё контролировали, подобные теории пользовались успехом. Сторонники теории заговора могли «сохранять непоколебимую веру во всемогущество и непогрешимость США как мировой державы». Сенсационность «измены» Рузвельта стимулировала его критиков присоединяться к сторонникам заговора. Авторы подобных работ всегда имели спрос на свои книги, в которых снова и снова «раскрывалась шокирующая правда» об атаке[1][10][11].

В Японии XXI века — особенно, в ультранационалистических кругах — теории заговора, указывавшие на Рузвельта как на ключевого «заговорщика», также приветствовались. Подобные теории снимали ответственность с правительства Японской империи за мировую войну, хотя такая ответственность и была возложена на Японию в ходе Токийского процесса — постановившего, что власти империи прямо нарушили Гаагскую конвенцию 1907 года[


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%BB%D1%8F
prodigy
 
Повідомлень: 11399
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:41

  Игорь Алексеевич написав:Ізраїль оголосив про знищення військового флоту Сирії

https://www.radiosvoboda.org/a/news-isr ... 35000.html


я вже це постив 5 годин тому
prodigy
 
Повідомлень: 11399
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:41

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:все остальное вы не учитываете?
я не возражаю если вы продолжите дело деника рассказывая что экономика рф вот вот рухнет. Я тоже читаю (для себя) русские источники (в которых нет урапатриотизма) и катастрофы там не вижу. Новость о том что просрали фонд благосостояния кстати сюда я принёс.

экономика рф вот вот не рухнет. Но тем не менее ослабевает.
Для нас это, может быть, несущественно. Как писал флаймен: "Поки товстий схудне, тонкий сдохне". А вот для наших западных "партнёров" это важно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31728
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:45

  pesikot написав:
  tester7336 написав:
  pesikot написав:Это когда ордло отдали даже не муркнув ?
Боев за ДАП не было ?
Освобождения Мариуполя тоже не было ?


кем? западом?
мы обсуждаем поведение запада. читайте предмет изначально а не посреди 5 копеек вкинули.

Ах ну да ...
Я забыл, поведение Запада ...

Может припомнишь, были такие Минские соглашения
ЛАД говорил, что это не заслуга Порошенко, а заслуга западных партнеров

Как же так ? Не муркнув
Номерной тестер "врать" не станет же )))

И я что-то не припомню, чтобы на Западе кто-то говорил, что Крым и ОРДЛО - это Россия

А Судеты в 1938 году реально признали за Германией

Поэтому, читай предмет разговора, а не по методичкам набрасывай )


вы тоже ищите 100% кальки? ну успехов. наверное такое что то промуркали что мы кофе в Криму начали пить.
а будете писать про номерного и методички - будете писякота :mrgreen:
Востаннє редагувалось tester7336 в Вів 10 гру, 2024 20:45, всього редагувалось 1 раз.
tester7336
 
Повідомлень: 691
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:45

  Игорь Алексеевич написав:Мирні переговори щодо України можуть початися цієї зими – Туск

https://meta.ua/uk/news/politics/239059 ... zimi-tusk/


це теж було

ось цікаве відео от Віталія Портнікова



стосовно Трампа, України з 6 хв.

Кто вам сказал, что будут какие-то переговоры? 7 минута
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 10 гру, 2024 20:46, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 11399
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:45

  Игорь Алексеевич написав:Мирні переговори щодо України можуть початися цієї зими – Туск

https://meta.ua/uk/news/politics/239059 ... zimi-tusk/

А можуть і не початися

Зараз "миротворців" розвелось ... як чогось за банею

А практика показує, що Пуйло гатить по мирним городам і не хоче ніяких перемовин

Твій особистий досвід тому приклад
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10761
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:48

  tester7336 написав:вы тоже ищите 100% кальки? ну успехов. наверное такое что то промуркали что мы кофе в Криму начали пить.
а будете писать про номерного и методички - будете писякота :mrgreen:

Ты набросил и слился, после фактов, переходом на личности и коверканием ника ))

А ещё, дети тоже любят смеятся от слова "пися" )))
Ты такой же ? Или уже немного вырос ? )))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10761
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:50

  pesikot написав:
  Игорь Алексеевич написав:Мирні переговори щодо України можуть початися цієї зими – Туск

https://meta.ua/uk/news/politics/239059 ... zimi-tusk/

А можуть і не початися

Зараз "миротворців" розвелось ... як чогось за банею

А практика показує, що Пуйло гатить по мирним городам і не хоче ніяких перемовин

Твій особистий досвід тому приклад


згоден, подивиться Портнікова-дуже критична думка стосовно Трампа і переговорів.

У Трампа два вуха, в одне йому дує Орбан, Фіцо, (антіукраїнське оточення Трампа)
в інше вухо дує: Макрон, Дуда, Зеленський

кого він хоче підтримати, в цьому питання?
prodigy
 
Повідомлень: 11399
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 1125411255112561125711258>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 77083
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247698
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 885288
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7129)
10.12.2024 20:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.