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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11255112561125711258>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:52

  prodigy написав:1940г за який місяць мова?
что меняет мой ответ "за январь" или "за декабрь".? в сентябре 1939 уже никто не питал иллюзий что гитлер белый и пушистый. Переговоры с ним означали бы
а) присоединение к его захватническим планам (то чем занимался в берлине молотов)
или
б) мольбы о мягкой капитуляции (Филипп Петен)
в) мольбы о нейтральном статусе

теперь к нашим баранам.

Я понимаю Зеленского готового на переговоры с путиным, поскольку ресурса воевать особо нет. Я не понимаю призывов США и других демократических стран к переговорам, результат которых заведомо известен (капитуляция).

Или может кто то питает иллюзии что в процессе переговоров (на которые рф ещё не дало согласие) нам вернут Запорожскую/Херсонскую области? Или предоставят репарации?

Призывы западных лидеров к переговорам по сути означают уменьшение помощи и согласие на раздел Украины без каких либо гарантий.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:02

  pesikot написав:
  tester7336 написав:вы тоже ищите 100% кальки? ну успехов. наверное такое что то промуркали что мы кофе в Криму начали пить.
а будете писать про номерного и методички - будете писякота :mrgreen:

Ты набросил и слился, после фактов, переходом на личности и коверканием ника ))

А ещё, дети тоже любят смеятся от слова "пися" )))
Ты такой же ? Или уже немного вырос ? )))


слился как раз ты так как умеешь рассуждать только кальками.

ну можешь посмеяться. я тебе не запрещаю.
но если ты относишься пренебрежительно - то будь готов к алаверды. а то только умный про других писать. а как про тебя так сразу жалобы.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Мы постепенно проигрываем.
И этот процесс может ускориться.

явно завоняло паленкой с болот...
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:07

  pesikot написав:А ещё, дети тоже любят смеятся от слова "пися" )))
1й раз слышу. Может дети смеялись над твоей писей и тебя это обидело?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А можуть і не початися

Почати то почнуться 100%. Але в мене дуже великі сумніви, що вони швидко завершаться.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:10

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:А ещё, дети тоже любят смеятся от слова "пися" )))
1й раз слышу. Может дети смеялись над твоей писей и тебя это обидело?

тому пєсікот
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:19

  prodigy написав:
  Игорь Алексеевич написав:Ізраїль оголосив про знищення військового флоту Сирії

https://www.radiosvoboda.org/a/news-isr ... 35000.html


я вже це постив 5 годин тому

а вы не в курсе что чукча(ИА) не читатель, чукча писатель?
и по совместительству "Хперд-международник" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:32

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:теперь к нашим баранам.

Я понимаю Зеленского готового на переговоры с путиным, поскольку ресурса воевать особо нет. Я не понимаю призывов США и других демократических стран к переговорам, результат которых заведомо известен (капитуляция).

Вроде бы это вы тут писали про усталость Запада от войны? -- вот это, собственно, и есть причина: чемодан нести таки надоело :oops:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:38

  Прохожий написав:
  prodigy написав:
  Игорь Алексеевич написав:Ізраїль оголосив про знищення військового флоту Сирії

https://www.radiosvoboda.org/a/news-isr ... 35000.html


я вже це постив 5 годин тому

а вы не в курсе что чукча(ИА) не читатель, чукча писатель?
и по совместительству "Хперд-международник" :mrgreen:
Здесь старики - разбойники играют кто первый поставил, кто первый написал, кто первый ответил, кто первый увидел ошибку и т.д.
Особенно прохожий у чудака вообще мышление из 70х.))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 10 гру, 2024 21:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:38

  _hunter написав:Вроде бы это вы тут писали про усталость Запада от войны? -- вот это,
точно не я. Пока война Зеленский президент и никто не роется в коррупционных схемах его окружения. Он же в 2023 как говорил вы даёте нам оружие мы вас защищаем от бармалея. Теперь западные лидеры тычут ему пальчиком в антирейтинг, коррупцию и сзч. Может если бы не эти обстоятельства нам бы помогали и дальше.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 гру, 2024 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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