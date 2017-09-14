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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 гру, 2024 20:52
prodigy написав:
1940г за який місяць мова?
что меняет мой ответ "за январь" или "за декабрь".? в сентябре 1939 уже никто не питал иллюзий что гитлер белый и пушистый. Переговоры с ним означали бы
а) присоединение к его захватническим планам (то чем занимался в берлине молотов)
или
б) мольбы о мягкой капитуляции (Филипп Петен)
в) мольбы о нейтральном статусе
теперь к нашим баранам.
Я понимаю Зеленского готового на переговоры с путиным, поскольку ресурса воевать особо нет. Я не понимаю призывов США и других демократических стран к переговорам, результат которых заведомо известен (капитуляция).
Или может кто то питает иллюзии что в процессе переговоров (на которые рф ещё не дало согласие) нам вернут Запорожскую/Херсонскую области? Или предоставят репарации?
Призывы западных лидеров к переговорам по сути означают уменьшение помощи и согласие на раздел Украины без каких либо гарантий.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:02
pesikot написав: tester7336 написав:
вы тоже ищите 100% кальки? ну успехов. наверное такое что то промуркали что мы кофе в Криму начали пить.
а будете писать про номерного и методички - будете писякота
Ты набросил и слился, после фактов, переходом на личности и коверканием ника ))
А ещё, дети тоже любят смеятся от слова "пися" )))
Ты такой же ? Или уже немного вырос ? )))
слился как раз ты так как умеешь рассуждать только кальками.
ну можешь посмеяться. я тебе не запрещаю.
но если ты относишься пренебрежительно - то будь готов к алаверды. а то только умный про других писать. а как про тебя так сразу жалобы.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:05
ЛАД написав:
Мы постепенно проигрываем.
И этот процесс может ускориться.
явно завоняло паленкой с болот...
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:07
pesikot написав:
А ещё, дети тоже любят смеятся от слова "пися" )))
1й раз слышу. Может дети смеялись над твоей писей и тебя это обидело?
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:09
pesikot написав:
А можуть і не початися
Почати то почнуться 100%. Але в мене дуже великі сумніви, що вони швидко завершаться.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:10
Wirująświatła написав: pesikot написав:
А ещё, дети тоже любят смеятся от слова "пися" )))
1й раз слышу. Может дети смеялись над твоей писей и тебя это обидело?
тому пєсікот
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:19
prodigy написав:
я вже це постив 5 годин тому
а вы не в курсе что чукча(ИА) не читатель, чукча писатель?
и по совместительству "Хперд-международник"
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:32
Wirująświatła написав: prodigy написав:
теперь к нашим баранам.
Я понимаю Зеленского готового на переговоры с путиным, поскольку ресурса воевать особо нет. Я не понимаю призывов США и других демократических стран к переговорам, результат которых заведомо известен (капитуляция).
Вроде бы это вы тут писали про усталость Запада от войны? -- вот это, собственно, и есть причина: чемодан нести таки надоело
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_hunter
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:38
Прохожий написав: prodigy написав:
я вже це постив 5 годин тому
а вы не в курсе что чукча(ИА) не читатель, чукча писатель?
и по совместительству "Хперд-международник"
Здесь старики - разбойники играют кто первый поставил, кто первый написал, кто первый ответил, кто первый увидел ошибку и т.д.
Особенно прохожий
у чудака вообще мышление из 70х.))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 10 гру, 2024 21:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:38
_hunter написав:
Вроде бы это вы тут писали про усталость Запада от войны? -- вот это,
точно не я. Пока война Зеленский президент и никто не роется в коррупционных схемах его окружения. Он же в 2023 как говорил вы даёте нам оружие мы вас защищаем от бармалея. Теперь западные лидеры тычут ему пальчиком в антирейтинг, коррупцию и сзч. Может если бы не эти обстоятельства нам бы помогали и дальше.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 10 гру, 2024 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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