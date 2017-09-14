Додано: Вів 10 гру, 2024 20:52

prodigy написав: 1940г за який місяць мова? 1940г за який місяць мова?

что меняет мой ответ "за январь" или "за декабрь".? в сентябре 1939 уже никто не питал иллюзий что гитлер белый и пушистый. Переговоры с ним означали быа) присоединение к его захватническим планам (то чем занимался в берлине молотов)илиб) мольбы о мягкой капитуляции (Филипп Петен)в) мольбы о нейтральном статусетеперь к нашим баранам.Я понимаю Зеленского готового на переговоры с путиным, поскольку ресурса воевать особо нет. Я не понимаю призывов США и других демократических стран к переговорам, результат которых заведомо известен (капитуляция).Или может кто то питает иллюзии что в процессе переговоров (на которые рф ещё не дало согласие) нам вернут Запорожскую/Херсонскую области? Или предоставят репарации?Призывы западных лидеров к переговорам по сути означают уменьшение помощи и согласие на раздел Украины без каких либо гарантий.