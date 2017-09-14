Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:40
Вчора:
*Лідер німецької опозиції, кандидат у канцлери від альянсу ХДС/ХСС Фрідріх Мерц під час візиту до Києва висловився за надання Україні зброї великої дальності, здатної вражати військові об’єкти на території росії.*
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 0/7200352/
А вже сьогодні:
Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который претендует на пост канцлера, заявил, что поставил бы Украине дальнобойные ракеты Taurus только после консультаций с США.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 0/7200352/
І як з отакими п-дорами, сорян, партнерами, мати справу?
День.... Всього навсього день. І або його залякали, або зумів щось собі виторгувати.
detroytred
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:41
prodigy написав:
я вже це постив 5 годин тому
Молоток. Вам + за то что поставили первый))
Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:44
detroytred написав:
День.... Всього навсього день. І або його залякали, або зумів щось собі виторгувати.
немецкий бизнес который сотрудничает с рф ему вправил мозги.
Wirująświatła
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:45
pesikot написав:
А
можуть і не початися
С какого початися?
раша захватывает Українські землі кілометр за километром , у них дуже багато грошей а у нас гнид
Vadim_
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:46
Ну не Гордон, а Гордоніще!!!
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:50
Wirująświatła написав: detroytred написав:
День.... Всього навсього день. І або його залякали, або зумів щось собі виторгувати.
немецкий бизнес который сотрудничает с рф ему вправил мозги.
Так хоча б тиждень почекав би.
detroytred
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:55
Успіх написав:
Ну не Гордон, а Гордоніще!!!
Тоді Чаплига, Песікіт та Ко повинні будуть вимолювати пробачення в тих, в кого жбурляли потоками образ лише за розгляд можливості рпв, перемир'я.
Щось давно Лепея не було на гілці.
detroytred
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Додано: Вів 10 гру, 2024 22:15
detroytred написав:
Вчора
Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС
І як з отакими п-дорами, сорян, партнерами, мати справу?
Хдс-хе-есесами
fox767676
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Додано: Вів 10 гру, 2024 22:18
detroytred написав:
Щось давно Лепея не було на гілці.
І Фріза )))
Vadim_
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