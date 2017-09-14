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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11255112561125711258

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:40

Вчора:
*Лідер німецької опозиції, кандидат у канцлери від альянсу ХДС/ХСС Фрідріх Мерц під час візиту до Києва висловився за надання Україні зброї великої дальності, здатної вражати військові об’єкти на території росії.*
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 0/7200352/

А вже сьогодні:
Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который претендует на пост канцлера, заявил, что поставил бы Украине дальнобойные ракеты Taurus только после консультаций с США.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 0/7200352/

І як з отакими п-дорами, сорян, партнерами, мати справу?

День.... Всього навсього день. І або його залякали, або зумів щось собі виторгувати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:41

  prodigy написав:
  Игорь Алексеевич написав:Ізраїль оголосив про знищення військового флоту Сирії

https://www.radiosvoboda.org/a/news-isr ... 35000.html


я вже це постив 5 годин тому
Молоток. Вам + за то что поставили первый))
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:44

  detroytred написав:День.... Всього навсього день. І або його залякали, або зумів щось собі виторгувати.
немецкий бизнес который сотрудничает с рф ему вправил мозги.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:45

  pesikot написав:
  Игорь Алексеевич написав:Мирні переговори щодо України можуть початися цієї зими – Туск

https://meta.ua/uk/news/politics/239059 ... zimi-tusk/

А можуть і не початися


С какого початися?
раша захватывает Українські землі кілометр за километром , у них дуже багато грошей а у нас гнид
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:46

І все буде добре!© )))



Ну не Гордон, а Гордоніще!!! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:50

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:День.... Всього навсього день. І або його залякали, або зумів щось собі виторгувати.
немецкий бизнес который сотрудничает с рф ему вправил мозги.

Так хоча б тиждень почекав би.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:55

  Успіх написав:

Ну не Гордон, а Гордоніще!!! :D

Тоді Чаплига, Песікіт та Ко повинні будуть вимолювати пробачення в тих, в кого жбурляли потоками образ лише за розгляд можливості рпв, перемир'я.

Щось давно Лепея не було на гілці.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:01

  Успіх написав:

Ну не Гордон, а Гордоніще!!! :D

Долярчику, я вас поважаю ,з ваших слів ви на війні були , в окопі чі 2-10 км поряд?...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:15

  detroytred написав:Вчора
Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС

І як з отакими п-дорами, сорян, партнерами, мати справу?


Хдс-хе-есесами :)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:18

  detroytred написав:Щось давно Лепея не було на гілці.

І Фріза (((
Vadim_
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