detroytred написав:Вчора: *Лідер німецької опозиції, кандидат у канцлери від альянсу ХДС/ХСС Фрідріх Мерц під час візиту до Києва висловився за надання Україні зброї великої дальності, здатної вражати військові об’єкти на території росії.* https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 0/7200352/
Banderlog написав:Чому можно під час війни обмежувати в громадянських правах можно а в майнових не можно? По закону є право мобізувати техніку. Має бути і мобілізація і нерухомості і промисловості.
ви посилаєтесь на закон, який напевно не читали. всі витрати за пошкоджені мобілізовані корчі підлягають відшкодуванню з бюджету. тому мобілізація відбувається не по закону, а по "добровольному бєспрєдєлу" - тцкунам або військовим ці авто "донатять". про нерухомість і промисловість, якщо це не в зоні бойових дій - навіть нема що коментувати.
andrijk777 написав:Продовження війни, так як зараз - чим не варіант? Зе двома руками за цей варіант.
Не вариант. Мы постепенно проигрываем. И этот процесс может ускориться. Сколько надо потерь, чтобы мы проиграли? По потерям соотношение не 1 к 4, а явно хуже, а по человеческим ресурсам 1:4. При этом РФ пока мобилизацию не проводила (кроме осени 2022) и границы на выезд не закрывала.
Що означає "Не вариант"? Ні це варіант і основний варіант на сьогоднішній день. Взагалі за варіанти потрібно думати наперед. Ще місяць тому Зе говорив "кордони 91" без варіантів. Песікот, Шаман, Флеєр тут сорочку рвали - "війна до кінця", ніякогих перемовин з путіним. Я ще рік тому говорив за перемовини, але мене разів 5 банили за "антиукраїнську пропаганду", а ви сьогодні говорите "це не варіант", тільки мир любою ціною. А трохи пізно. Думаєте путін дурак? Не розуміє ситуації? У нього ж також свої варіанти.
ЛАД написав:И вряд ли "Зе двома руками за цей варіант". Или вы думаете, что он совсем не имеет информации о положении дел и витает в облаках? Сильно сомневаюсь, он не производит впечатление полного идиота.
Думаю все трохи складніше. Зе не ідіот, але не стратег. Він не мислить на роки вперед. Він, як і більшість думав що війна закінчиться і воно якось "розсосеться". Тобто сьогодні все ок, та й завтра буде ок. І так місяць за місяцем ми прийшли в сьогоднішній день. Думаю Зе хоче вийти з цієї війни переможцем, а його оточення хоче продовження президенства Зе(щоб далі красти). Тобто в Зе 2 варіанта: або перемога або продовження війни. Інші варіанти йому не підходять. Реальність звичайно б'є по шапці, але поки ситуація не катастрофічна - можна продовжувати воювати. Ось чому Зе так вчепився в це НАТО(щоб хоча б пообіцяли)? Хоча НАТО нам 100% не світить. Тому що він хоче вийти і сказати - "Так, ми втратили територію, але нас приймуть в НАТО. Я! забезпечив безпеку України на роки наперед, цього не зробив ніхто з моїх попередників! Ось я такий герой. Оберіть мене ще раз (це опціонально)" - приблизно так.
Wirująświatła написав:точно не я. Пока война Зеленский президент и никто не роется в коррупционных схемах его окружения. Он же в 2023 как говорил вы даёте нам оружие мы вас защищаем от бармалея. Теперь западные лидеры тычут ему пальчиком в антирейтинг, коррупцию и сзч. Может если бы не эти обстоятельства нам бы помогали и дальше.
Да, запредельный уровень коррупции может быть одной (главной?) из причин...
andrijk777 написав:Але це не наш випадок. Захід все-таки платить і платить не мало.
на борьбу з чумкой тільки США друкануло 15 трулів, але єтадругоє
Звичайно єтадругоє. Тобі краще потратити 10000 на себе чи віддати 100 бомжу? Тим більше Трамп заявив що буде скорочувати дефіцит США і він точно буде це робити. Тобто ти хочеш щоб США на собі економили, а Україні давали більше?
andrijk777 написав:Продовження війни, так як зараз - чим не варіант? Зе двома руками за цей варіант.
Не вариант. Мы постепенно проигрываем. И этот процесс может ускориться. Сколько надо потерь, чтобы мы проиграли? По потерям соотношение не 1 к 4, а явно хуже, а по человеческим ресурсам 1:4. При этом РФ пока мобилизацию не проводила (кроме осени 2022) и границы на выезд не закрывала.
Що означає "Не вариант"? Ні це варіант і основний варіант на сьогоднішній день. Взагалі за варіанти потрібно думати наперед. Ще місяць тому Зе говорив "кордони 91" без варіантів. Песікот, Шаман, Флеєр тут сорочку рвали - "війна до кінця", ніякогих перемовин з путіним. Я ще рік тому говорив за перемовини, але мене разів 5 банили за "антиукраїнську пропаганду", а ви сьогодні говорите "це не варіант", тільки мир любою ціною. А трохи пізно. Думаєте путін дурак? Не розуміє ситуації? У нього ж також свої варіанти.
ЛАД написав:И вряд ли "Зе двома руками за цей варіант". Или вы думаете, что он совсем не имеет информации о положении дел и витает в облаках? Сильно сомневаюсь, он не производит впечатление полного идиота.
Думаю все трохи складніше. Зе не ідіот, але не стратег. Він не мислить на роки вперед. Він, як і більшість думав що війна закінчиться і воно якось "розсосеться". Тобто сьогодні все ок, та й завтра буде ок. І так місяць за місяцем ми прийшли в сьогоднішній день. Думаю Зе хоче вийти з цієї війни переможцем, а його оточення хоче продовження президенства Зе(щоб далі красти). Тобто в Зе 2 варіанта: або перемога або продовження війни. Інші варіанти йому не підходять. Реальність звичайно б'є по шапці, але поки ситуація не катастрофічна - можна продовжувати воювати. Ось чому Зе так вчепився в це НАТО(щоб хоча б пообіцяли)? Хоча НАТО нам 100% не світить. Тому що він хоче вийти і сказати - "Так, ми втратили територію, але нас приймуть в НАТО.Я! забезпечив безпеку України на роки наперед, цього не зробив ніхто з моїх попередників! Ось я такий герой. Оберіть мене ще раз (це опціонально)" - приблизно так.
Или наоборот: причина донельзя банальна -- "яйца по 17"...
ЛАД написав:Но, согласитесь, когда у какого-нибудь чиновника с зарплатой 20-30-40 тыс. грн находят миллионы долларов, это вызывает, мягко говоря, удивление и точно вызывает большие вопросы. Даже при зарплате 4-5 тыс. долл. (для чиновника не самого высокого ранга это немало), чтобы накопить 1 млн., надо 17-20 лет. Это при условии, что всё это время он ничего не тратил. То, что при этом доказать коррупцию бывает сложно, согласен. Даже при высокой квалификации следователя.
Так в том то все и дело, что доказать сложно. Из меня тут сделали сторонника коррупции, а я всего лишь указываю на то, что даже с коррупцией бороться нужно законными методами. Да, необъяснимое богатство - повод обратить внимание на человека, но не более. Дальше много весьма тяжелой работы с неясным результатом. А нам преподносят наличие денег как бесспорное доказательство, большинство это хавает и возмущается, почему за наличие денег не посадили.
вам можливо варто трохи доганяти прогалини в знаннях законодавства. закону про запобігання корупції вже 10 років. а цій статті 5 років:
Активи, щодо яких судом на підставі поданих доказів не встановлено, що вони або грошові кошти, необхідні для їх придбання, були набуті за рахунок законних доходів, є необґрунтованими і підлягають стягненню в дохід держави за рішенням суду в установленому законом порядку.
достатньо відосіка в ютубі - відкривається "дєло" і все арештовується... інша справа що у нас дуже гуманні суди і прокурори інваліди... але це вже будуть вирішувати з новим президентом.