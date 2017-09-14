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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11257112581125911260>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:29

  detroytred написав:Вчора:
*Лідер німецької опозиції, кандидат у канцлери від альянсу ХДС/ХСС Фрідріх Мерц під час візиту до Києва висловився за надання Україні зброї великої дальності, здатної вражати військові об’єкти на території росії.*
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 0/7200352/

А вже сьогодні:
Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который претендует на пост канцлера, заявил, что поставил бы Украине дальнобойные ракеты Taurus только после консультаций с США.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 0/7200352/

І як з отакими п-дорами, сорян, партнерами, мати справу?

День.... Всього навсього день. І або його залякали, або зумів щось собі виторгувати.

Вторая или первая профессия?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:33

  detroytred написав:
  Успіх написав:

Ну не Гордон, а Гордоніще!!! :D

Тоді Чаплига, Песікіт та Ко повинні будуть вимолювати пробачення в тих, в кого жбурляли потоками образ лише за розгляд можливості рпв, перемир'я.

Щось давно Лепея не було на гілці.

Так отож!!!
Яка заморозка???
Яке перемир'я???

Тільки до останньої верби!© :mrgreen:

А воно он як, Міхалич©🤦
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:35

  Banderlog написав:Чому можно під час війни обмежувати в громадянських правах можно а в майнових не можно? По закону є право мобізувати техніку. Має бути і мобілізація і нерухомості і промисловості.

ви посилаєтесь на закон, який напевно не читали.
всі витрати за пошкоджені мобілізовані корчі підлягають відшкодуванню з бюджету.
тому мобілізація відбувається не по закону, а по "добровольному бєспрєдєлу" - тцкунам або військовим ці авто "донатять".
про нерухомість і промисловість, якщо це не в зоні бойових дій - навіть нема що коментувати.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:38

Не тільки "з моїх слів", а ще і фотки є з БМ і не тільки!

  Vadim_ написав:Долярчику, я вас поважаю ,з ваших слів ви на війні були , в окопі чі 2-10 км поряд?...
І в окопах, і в бліндажах...
В основному - то був за 5-7км від лінії фронту/від нуля!
Але декілька разів був і в 1,5км від ворожих окопів(це десь 0,8-1км від лінії зіткнення)
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:47

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Продовження війни, так як зараз - чим не варіант? Зе двома руками за цей варіант.

Не вариант.
Мы постепенно проигрываем.
И этот процесс может ускориться.
Сколько надо потерь, чтобы мы проиграли? По потерям соотношение не 1 к 4, а явно хуже, а по человеческим ресурсам 1:4. При этом РФ пока мобилизацию не проводила (кроме осени 2022) и границы на выезд не закрывала.

Що означає "Не вариант"? :D :D Ні це варіант і основний варіант на сьогоднішній день.
Взагалі за варіанти потрібно думати наперед. Ще місяць тому Зе говорив "кордони 91" без варіантів. Песікот, Шаман, Флеєр тут сорочку рвали - "війна до кінця", ніякогих перемовин з путіним. Я ще рік тому говорив за перемовини, але мене разів 5 банили за "антиукраїнську пропаганду", а ви сьогодні говорите "це не варіант", тільки мир любою ціною. :D
А трохи пізно. Думаєте путін дурак? Не розуміє ситуації? У нього ж також свої варіанти.
  ЛАД написав:И вряд ли "Зе двома руками за цей варіант". Или вы думаете, что он совсем не имеет информации о положении дел и витает в облаках? Сильно сомневаюсь, он не производит впечатление полного идиота.

Думаю все трохи складніше.
Зе не ідіот, але не стратег. Він не мислить на роки вперед. Він, як і більшість думав що війна закінчиться і воно якось "розсосеться". Тобто сьогодні все ок, та й завтра буде ок. І так місяць за місяцем ми прийшли в сьогоднішній день.
Думаю Зе хоче вийти з цієї війни переможцем, а його оточення хоче продовження президенства Зе(щоб далі красти).
Тобто в Зе 2 варіанта: або перемога або продовження війни. Інші варіанти йому не підходять. Реальність звичайно б'є по шапці, але поки ситуація не катастрофічна - можна продовжувати воювати.
Ось чому Зе так вчепився в це НАТО(щоб хоча б пообіцяли)? Хоча НАТО нам 100% не світить.
Тому що він хоче вийти і сказати - "Так, ми втратили територію, але нас приймуть в НАТО. Я! забезпечив безпеку України на роки наперед, цього не зробив ніхто з моїх попередників! Ось я такий герой. Оберіть мене ще раз (це опціонально)" - приблизно так.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:51

  Успіх написав:
  Vadim_ написав:Долярчику, я вас поважаю ,з ваших слів ви на війні були , в окопі чі 2-10 км поряд?...
І в окопах, і в бліндажах...
В основному - то був за 5-7км від лінії фронту/від нуля!
Але декілька разів був і в 1,5км від ворожих окопів(це десь 0,8-1км від лінії зіткнення)

а орка живого видел?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:52

  Wirująświatła написав:точно не я. Пока война Зеленский президент и никто не роется в коррупционных схемах его окружения. Он же в 2023 как говорил вы даёте нам оружие мы вас защищаем от бармалея. Теперь западные лидеры тычут ему пальчиком в антирейтинг, коррупцию и сзч. Может если бы не эти обстоятельства нам бы помогали и дальше.

Да, запредельный уровень коррупции может быть одной (главной?) из причин...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:54

  flyman написав:
  andrijk777 написав:Але це не наш випадок. Захід все-таки платить і платить не мало.

на борьбу з чумкой тільки США друкануло 15 трулів, але єтадругоє

Звичайно єтадругоє. Тобі краще потратити 10000 на себе чи віддати 100 бомжу?
Тим більше Трамп заявив що буде скорочувати дефіцит США і він точно буде це робити. Тобто ти хочеш щоб США на собі економили, а Україні давали більше? :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:55

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Продовження війни, так як зараз - чим не варіант? Зе двома руками за цей варіант.

Не вариант.
Мы постепенно проигрываем.
И этот процесс может ускориться.
Сколько надо потерь, чтобы мы проиграли? По потерям соотношение не 1 к 4, а явно хуже, а по человеческим ресурсам 1:4. При этом РФ пока мобилизацию не проводила (кроме осени 2022) и границы на выезд не закрывала.

Що означає "Не вариант"? :D :D Ні це варіант і основний варіант на сьогоднішній день.
Взагалі за варіанти потрібно думати наперед. Ще місяць тому Зе говорив "кордони 91" без варіантів. Песікот, Шаман, Флеєр тут сорочку рвали - "війна до кінця", ніякогих перемовин з путіним. Я ще рік тому говорив за перемовини, але мене разів 5 банили за "антиукраїнську пропаганду", а ви сьогодні говорите "це не варіант", тільки мир любою ціною. :D
А трохи пізно. Думаєте путін дурак? Не розуміє ситуації? У нього ж також свої варіанти.
  ЛАД написав:И вряд ли "Зе двома руками за цей варіант". Или вы думаете, что он совсем не имеет информации о положении дел и витает в облаках? Сильно сомневаюсь, он не производит впечатление полного идиота.

Думаю все трохи складніше.
Зе не ідіот, але не стратег. Він не мислить на роки вперед. Він, як і більшість думав що війна закінчиться і воно якось "розсосеться". Тобто сьогодні все ок, та й завтра буде ок. І так місяць за місяцем ми прийшли в сьогоднішній день.
Думаю Зе хоче вийти з цієї війни переможцем, а його оточення хоче продовження президенства Зе(щоб далі красти).
Тобто в Зе 2 варіанта: або перемога або продовження війни. Інші варіанти йому не підходять. Реальність звичайно б'є по шапці, але поки ситуація не катастрофічна - можна продовжувати воювати.
Ось чому Зе так вчепився в це НАТО(щоб хоча б пообіцяли)? Хоча НАТО нам 100% не світить.
Тому що він хоче вийти і сказати - "Так, ми втратили територію, але нас приймуть в НАТО. Я! забезпечив безпеку України на роки наперед, цього не зробив ніхто з моїх попередників! Ось я такий герой. Оберіть мене ще раз (це опціонально)" - приблизно так.

Или наоборот: причина донельзя банальна -- "яйца по 17"...
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:55

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но, согласитесь, когда у какого-нибудь чиновника с зарплатой 20-30-40 тыс. грн находят миллионы долларов, это вызывает, мягко говоря, удивление и точно вызывает большие вопросы. Даже при зарплате 4-5 тыс. долл. (для чиновника не самого высокого ранга это немало), чтобы накопить 1 млн., надо 17-20 лет. Это при условии, что всё это время он ничего не тратил.
То, что при этом доказать коррупцию бывает сложно, согласен. Даже при высокой квалификации следователя.

Так в том то все и дело, что доказать сложно.
Из меня тут сделали сторонника коррупции, а я всего лишь указываю на то, что даже с коррупцией бороться нужно законными методами.
Да, необъяснимое богатство - повод обратить внимание на человека, но не более. Дальше много весьма тяжелой работы с неясным результатом.
А нам преподносят наличие денег как бесспорное доказательство, большинство это хавает и возмущается, почему за наличие денег не посадили.


вам можливо варто трохи доганяти прогалини в знаннях законодавства.
закону про запобігання корупції вже 10 років.
а цій статті 5 років:
Активи, щодо яких судом на підставі поданих доказів не встановлено, що вони або грошові кошти, необхідні для їх придбання, були набуті за рахунок законних доходів, є необґрунтованими і підлягають стягненню в дохід держави за рішенням суду в установленому законом порядку.

достатньо відосіка в ютубі - відкривається "дєло" і все арештовується...
інша справа що у нас дуже гуманні суди і прокурори інваліди...
але це вже будуть вирішувати з новим президентом.
sergey_stasyuk555
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