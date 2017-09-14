Додано: Вів 10 гру, 2024 22:47

ЛАД написав: andrijk777 написав: Продовження війни, так як зараз - чим не варіант? Зе двома руками за цей варіант.

Продовження війни, так як зараз - чим не варіант? Зе двома руками за цей варіант.

Не вариант.

Мы постепенно проигрываем.

И этот процесс может ускориться.

Сколько надо потерь, чтобы мы проиграли? По потерям соотношение не 1 к 4, а явно хуже, а по человеческим ресурсам 1:4. При этом РФ пока мобилизацию не проводила (кроме осени 2022) и границы на выезд не закрывала.

Не вариант.Мы постепенно проигрываем.И этот процесс может ускориться.Сколько надо потерь, чтобы мы проиграли? По потерям соотношение не 1 к 4, а явно хуже, а по человеческим ресурсам 1:4. При этом РФ пока мобилизацию не проводила (кроме осени 2022) и границы на выезд не закрывала.

ЛАД написав: И вряд ли "Зе двома руками за цей варіант". Или вы думаете, что он совсем не имеет информации о положении дел и витает в облаках? Сильно сомневаюсь, он не производит впечатление полного идиота. И вряд ли "Зе двома руками за цей варіант". Или вы думаете, что он совсем не имеет информации о положении дел и витает в облаках? Сильно сомневаюсь, он не производит впечатление полного идиота.

Що означає "Не вариант"?Ні це варіант і основний варіант на сьогоднішній день.Ще місяць тому Зе говорив "кордони 91" без варіантів. Песікот, Шаман, Флеєр тут сорочку рвали - "війна до кінця", ніякогих перемовин з путіним. Я ще рік тому говорив за перемовини, але мене разів 5 банили за "антиукраїнську пропаганду", а ви сьогодні говорите "це не варіант", тільки мир любою ціною.А трохи пізно. Думаєте путін дурак? Не розуміє ситуації? У нього ж також свої варіанти.Думаю все трохи складніше.Зе не ідіот, але не стратег. Він не мислить на роки вперед. Він, як і більшість думав що війна закінчиться і воно якось "розсосеться". Тобто сьогодні все ок, та й завтра буде ок. І так місяць за місяцем ми прийшли в сьогоднішній день.Думаю Зе хоче вийти з цієї війни переможцем, а його оточення хоче продовження президенства Зе(щоб далі красти).Тобто в Зе 2 варіанта: або перемога або продовження війни. Інші варіанти йому не підходять. Реальність звичайно б'є по шапці, але поки ситуація не катастрофічна - можна продовжувати воювати.Ось чому Зе так вчепився в це НАТО(щоб хоча б пообіцяли)? Хоча НАТО нам 100% не світить.Тому що він хоче вийти і сказати - "Так, ми втратили територію, але нас приймуть в НАТО.забезпечив безпеку України на роки наперед, цього не зробив ніхто з моїх попередників! Ось я такий герой. Оберіть мене ще раз (це опціонально)" - приблизно так.