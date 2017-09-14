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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 гру, 2024 23:04
Зеленський: "Я сказав Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю"
“Я сказав президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. І це правда. Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир. Треба діяти зараз, щоб відновити належний міжнародний порядок”, — написав Зеленський. Він додав, що найважливіше – працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це головний пріоритет України, і саме на цьому сторони зосередилися під час зустрічі в Парижі, наголосив президент.
такой рекламы путину кроме Эрдогана не делал никто. Может ещё нобелевскую премию мира получит. Или хотя бы оскар.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 10 гру, 2024 23:08
Vadim_ написав: Water написав: yanyura написав:
Крым, Запорожская, Донецкая, Луганская и Херсонская области считаются в составе московии, Крым внесен в их пр*ституцию в 2014-м, области - п*деральными законами в 2022-м, подписанными *уйлом и тогда же принятыми госдурой и одобренными советом *едерации.
Пропоную внести до складу України Курську, Білгородську, Воронєж, Кубань.
Дивно шо ще не докумекали внести у конституцію України
Сивочолий гетьман ще 6 років тому докумекав і вніс зміни до конституції щодо членства України в НАТО, а це серпом по яйкам уйла.
нагадаю, що зміни до конституції під час воєнного стану неможливі.
а ще ж є фантазії ботоксного "запоріжжя - це раша".
без всякої бєлгородщини - цього достатньо щоб мирні перемовини не відбулись.
точніше точно відбудуться, але без відчутних результатів.
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sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 10 гру, 2024 23:08
sergey_stasyuk555 написав:
про нерухомість і промисловість, якщо це не в зоні бойових дій - навіть нема що коментувати
Ну, якщо говорити про зону БД, то там і нема автівок "мирних мешканців", які можна "взяти на потреби ЗСУ", так як живуть там одиниці(по селах, то взагалі, 5-10-20хат лише з власниками тих хат)
А от хати по селах - майже всі "вільні" якраз і беруться на потреби... - звичайно, з дозволу сільського голови, чи старости. Які, відповідно, запитують дозволи у власників нерухомості, які десь за кордоном, або в родичів у іншій області.
Дуже рідкісні випадки чув, що "НЕ дозволяли власники засилятись у їхні хати".
Ще згадав, що коли були в Часовому Ярі(2роки тому), то там жили в старій хаті(... - а потім командири захотіли "розкоші/умов"(ванни/душу з гарячою водою) - то орендували одну хату з ремонтом за 5Кгрн!
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Додано: Вів 10 гру, 2024 23:19
Wirująświatła написав: Успіх написав: Vadim_ написав:
Долярчику, я вас поважаю ,з ваших слів ви на війні були , в окопі чі 2-10 км поряд?...
І в окопах, і в бліндажах...
В основному - то був за 5-7км від лінії фронту/від нуля!
Але декілька разів був і в 1,5км від ворожих окопів(це десь 0,8-1км від лінії зіткнення)
а орка живого видел?
В телефоні
Арта - це трохи не той рід військ, які б мали бачити живих, чи мертвих орків
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Додано: Вів 10 гру, 2024 23:27
andrijk777 написав: flyman написав: andrijk777 написав:
Але це не наш випадок. Захід все-таки платить і платить не мало.
на борьбу з чумкой тільки США друкануло 15 трулів, але єтадругоє
Звичайно єтадругоє. Тобі краще потратити 10000 на себе чи віддати 100 бомжу?
Тим більше Трамп заявив що буде скорочувати дефіцит США і він точно буде це робити. Тобто ти хочеш щоб США на собі економили, а Україні давали більше?
канєшна, лохшолє
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Додано: Вів 10 гру, 2024 23:33
sergey_stasyuk555 написав: Banderlog написав:
Чому можно під час війни обмежувати в громадянських правах можно а в майнових не можно? По закону є право мобізувати техніку
. Має бути і мобілізація і нерухомості і промисловості.
ви посилаєтесь на закон, який напевно не читали.всі витрати
за пошкоджені мобілізовані корчі підлягають відшкодуванню
з бюджету.
тому мобілізація відбувається не по закону, а по "добровольному бєспрєдєлу" - тцкунам або військовим ці авто "донатять".
Саме так, ще на початку березня 2022 був свідком, як містечковий військом (тобто полковник - начальник ТЦК, а не хтось з тих кого називають "тцкунами") популярно пояснював "бізнесмену" типа Будівельника
, що він добре знає які в того є авто і прийме виключно цілком конкретне - а не "корча", та куди поїдуть "бізнесмен" (разом з синами) якщо його не "задонатять". Причому прямо в переповненому коридорі, десь 30+ свідків з яких більшість (судячи по говору) були місцевими...
Із подальшого "військового" досвіду - в реальній в/ч "корча" поставити на баланс майже неможливо, а щось дійсно пристойне - 95% що буде використовуватися не за призначенням та не тими для кого його реально задонатили
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