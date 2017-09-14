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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 гру, 2024 22:54
flyman написав: andrijk777 написав:
Але це не наш випадок. Захід все-таки платить і платить не мало.
на борьбу з чумкой тільки США друкануло 15 трулів, але єтадругоє
Звичайно єтадругоє. Тобі краще потратити 10000 на себе чи віддати 100 бомжу?
Тим більше Трамп заявив що буде скорочувати дефіцит США і він точно буде це робити. Тобто ти хочеш щоб США на собі економили, а Україні давали більше?
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Додано: Вів 10 гру, 2024 22:55
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
Продовження війни, так як зараз - чим не варіант? Зе двома руками за цей варіант.
Не вариант.
Мы постепенно проигрываем.
И этот процесс может ускориться.
Сколько надо потерь, чтобы мы проиграли? По потерям соотношение не 1 к 4, а явно хуже, а по человеческим ресурсам 1:4. При этом РФ пока мобилизацию не проводила (кроме осени 2022) и границы на выезд не закрывала.
Що означає "Не вариант"?
Ні це варіант і основний варіант на сьогоднішній день.Взагалі за варіанти потрібно думати наперед.
Ще місяць тому Зе говорив "кордони 91" без варіантів. Песікот, Шаман, Флеєр тут сорочку рвали - "війна до кінця", ніякогих перемовин з путіним. Я ще рік тому говорив за перемовини, але мене разів 5 банили за "антиукраїнську пропаганду", а ви сьогодні говорите "це не варіант", тільки мир любою ціною.
А трохи пізно. Думаєте путін дурак? Не розуміє ситуації? У нього ж також свої варіанти.
ЛАД написав:
И вряд ли "Зе двома руками за цей варіант". Или вы думаете, что он совсем не имеет информации о положении дел и витает в облаках? Сильно сомневаюсь, он не производит впечатление полного идиота.
Думаю все трохи складніше.
Зе не ідіот, але не стратег. Він не мислить на роки вперед. Він, як і більшість думав що війна закінчиться і воно якось "розсосеться". Тобто сьогодні все ок, та й завтра буде ок. І так місяць за місяцем ми прийшли в сьогоднішній день.
Думаю Зе хоче вийти з цієї війни переможцем, а його оточення хоче продовження президенства Зе(щоб далі красти).
Тобто в Зе 2 варіанта: або перемога або продовження війни. Інші варіанти йому не підходять. Реальність звичайно б'є по шапці, але поки ситуація не катастрофічна - можна продовжувати воювати.
Ось чому Зе так вчепився в це НАТО(щоб хоча б пообіцяли)? Хоча НАТО нам 100% не світить.Тому що він хоче вийти і сказати - "Так, ми втратили територію, але нас приймуть в НАТО. Я!
забезпечив безпеку України на роки наперед, цього не зробив ніхто з моїх попередників! Ось я такий герой. Оберіть мене ще раз (це опціонально)" - приблизно так.
Или наоборот: причина донельзя банальна -- "яйца по 17"...
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Додано: Вів 10 гру, 2024 22:55
Сибарит написав: ЛАД написав:
Но, согласитесь, когда у какого-нибудь чиновника с зарплатой 20-30-40 тыс. грн находят миллионы долларов, это вызывает, мягко говоря, удивление и точно вызывает большие вопросы. Даже при зарплате 4-5 тыс. долл. (для чиновника не самого высокого ранга это немало), чтобы накопить 1 млн., надо 17-20 лет. Это при условии, что всё это время он ничего не тратил.
То, что при этом доказать коррупцию бывает сложно, согласен. Даже при высокой квалификации следователя.
Так в том то все и дело, что доказать сложно.
Из меня тут сделали сторонника коррупции, а я всего лишь указываю на то, что даже с коррупцией бороться нужно законными методами.
Да, необъяснимое богатство - повод обратить внимание на человека, но не более. Дальше много весьма тяжелой работы с неясным результатом.
А нам преподносят наличие денег как бесспорное доказательство, большинство это хавает и возмущается, почему за наличие денег не посадили.
вам можливо варто трохи доганяти прогалини в знаннях законодавства.
закону про запобігання корупції вже 10 років.
а цій статті 5 років:
Активи, щодо яких судом на підставі поданих доказів не встановлено, що вони або грошові кошти, необхідні для їх придбання, були набуті за рахунок законних доходів, є необґрунтованими і підлягають стягненню в дохід держави за рішенням суду в установленому законом порядку.
достатньо відосіка в ютубі - відкривається "дєло" і все арештовується...
інша справа що у нас дуже гуманні суди і прокурори інваліди...
але це вже будуть вирішувати з новим президентом.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 23:04
Зеленський: "Я сказав Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю"
“Я сказав президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. І це правда. Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир. Треба діяти зараз, щоб відновити належний міжнародний порядок”, — написав Зеленський. Він додав, що найважливіше – працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це головний пріоритет України, і саме на цьому сторони зосередилися під час зустрічі в Парижі, наголосив президент.
такой рекламы путину кроме Эрдогана не делал никто. Может ещё нобелевскую премию мира получит. Или хотя бы оскар.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 10 гру, 2024 23:08
Vadim_ написав: Water написав: yanyura написав:
Крым, Запорожская, Донецкая, Луганская и Херсонская области считаются в составе московии, Крым внесен в их пр*ституцию в 2014-м, области - п*деральными законами в 2022-м, подписанными *уйлом и тогда же принятыми госдурой и одобренными советом *едерации.
Пропоную внести до складу України Курську, Білгородську, Воронєж, Кубань.
Дивно шо ще не докумекали внести у конституцію України
Сивочолий гетьман ще 6 років тому докумекав і вніс зміни до конституції щодо членства України в НАТО, а це серпом по яйкам уйла.
нагадаю, що зміни до конституції під час воєнного стану неможливі.
а ще ж є фантазії ботоксного "запоріжжя - це раша".
без всякої бєлгородщини - цього достатньо щоб мирні перемовини не відбулись.
точніше точно відбудуться, але без відчутних результатів.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 23:08
sergey_stasyuk555 написав:
про нерухомість і промисловість, якщо це не в зоні бойових дій - навіть нема що коментувати
Ну, якщо говорити про зону БД, то там і нема автівок "мирних мешканців", які можна "взяти на потреби ЗСУ", так як живуть там одиниці(по селах, то взагалі, 5-10-20хат лише з власниками тих хат)
А от хати по селах - майже всі "вільні" якраз і беруться на потреби... - звичайно, з дозволу сільського голови, чи старости. Які, відповідно, запитують дозволи у власників нерухомості, які десь за кордоном, або в родичів у іншій області.
Дуже рідкісні випадки чув, що "НЕ дозволяли власники засилятись у їхні хати".
Ще згадав, що коли були в Часовому Ярі(2роки тому), то там жили в старій хаті(... - а потім командири захотіли "розкоші/умов"(ванни/душу з гарячою водою) - то орендували одну хату з ремонтом за 5Кгрн!
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Додано: Вів 10 гру, 2024 23:19
Wirująświatła написав: Успіх написав: Vadim_ написав:
Долярчику, я вас поважаю ,з ваших слів ви на війні були , в окопі чі 2-10 км поряд?...
І в окопах, і в бліндажах...
В основному - то був за 5-7км від лінії фронту/від нуля!
Але декілька разів був і в 1,5км від ворожих окопів(це десь 0,8-1км від лінії зіткнення)
а орка живого видел?
В телефоні
Арта - це трохи не той рід військ, які б мали бачити живих, чи мертвих орків
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Додано: Вів 10 гру, 2024 23:27
andrijk777 написав: flyman написав: andrijk777 написав:
Але це не наш випадок. Захід все-таки платить і платить не мало.
на борьбу з чумкой тільки США друкануло 15 трулів, але єтадругоє
Звичайно єтадругоє. Тобі краще потратити 10000 на себе чи віддати 100 бомжу?
Тим більше Трамп заявив що буде скорочувати дефіцит США і він точно буде це робити. Тобто ти хочеш щоб США на собі економили, а Україні давали більше?
канєшна, лохшолє
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Додано: Вів 10 гру, 2024 23:33
sergey_stasyuk555 написав: Banderlog написав:
Чому можно під час війни обмежувати в громадянських правах можно а в майнових не можно? По закону є право мобізувати техніку
. Має бути і мобілізація і нерухомості і промисловості.
ви посилаєтесь на закон, який напевно не читали.всі витрати
за пошкоджені мобілізовані корчі підлягають відшкодуванню
з бюджету.
тому мобілізація відбувається не по закону, а по "добровольному бєспрєдєлу" - тцкунам або військовим ці авто "донатять".
Саме так, ще на початку березня 2022 був свідком, як містечковий військом (тобто полковник - начальник ТЦК, а не хтось з тих кого називають "тцкунами") популярно пояснював "бізнесмену" типа Будівельника
, що він добре знає які в того є авто і прийме виключно цілком конкретне - а не "корча", та куди поїдуть "бізнесмен" (разом з синами) якщо його не "задонатять". Причому прямо в переповненому коридорі, десь 30+ свідків з яких більшість (судячи по говору) були місцевими...
Із подальшого "військового" досвіду - в реальній в/ч "корча" поставити на баланс майже неможливо, а щось дійсно пристойне - 95% що буде використовуватися не за призначенням та не тими для кого його реально задонатили
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Додано: Сер 11 гру, 2024 00:18
prodigy написав: Бетон написав:
Мэр Одессы рассказал, как сотрудники ТЦК мобилизовали коммунальщиков, которые должны были ремонтировать 130-метровую котельную трубу. Власти города целые сутки не могли освободить специалистов.
"Мы привлекли кран, заплатили сумасшедшие деньги, привлекли специалистов, которых не так уж много в Украине. Они приехали, идут на выполнение работ и убегают, наш сотрудник три часа объяснял ТЦК, что эти люди сейчас полезут на 130 метров демонтировать трубу. Мы потеряли сутки, чтобы разъяснить, забрать и вернуть их к работам", - рассказал Труханов на сессии горсовета.
😅😅😅
це не проблема ТЦК, це проблема керівників коммунальників
під час окупації теріторій України 1941-1944 населення мало мати при себі
т.з. аусвайс
якщо немаєш, то ти партизан(або шпіон)
зробіть аналогічні перепуски для комунальників(водіїв громадського транспорту, працівникам, які критично важливі) щоб працівникі ТЦК не витрачали свій і їх час під час перевірки. Коли на виїзді з міста на блок посту показуєш паспорт/або "права", то
напевно це перші наслідки реформи бронювання.
всі хто хоть щось неуточнив - фактично перестав мати бронь.
і по з/п не всі проходять в нові правила, це регіони в основному.
по моїм оцінкам з 1 млн. заброньованих, з врахуванням аудиту який пройшов, на 28 лютого 2025 зможуть продовжити бронь лише +-700 тис.,
в цьому мабуть і є сенс "реформи".
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