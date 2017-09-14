Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 гру, 2024 00:21
UA написав:
За рік рейтинг визнаного непридатним до служби Залужного впав майже вдвічі.
В найвеличнішого скоріше вже антирейтинг.
Кого виберуть 73%?
Андрія.
sergey_stasyuk555
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Додано: Сер 11 гру, 2024 00:42
Hotab написав:
Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів
ти реально виграв, і не одну, обласну олімпіаду фіз-мат?
sergey_stasyuk555
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Додано: Сер 11 гру, 2024 00:54
sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів
ти реально виграв, і не одну, обласну олімпіаду фіз-мат?
хотаб наш маленький гений.
Wirująświatła
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Додано: Сер 11 гру, 2024 00:57
❗️
У Зеленського зіпсувалися відносини із США після відмови знижувати мобілізаційний вік, – The Telegraph
.
Видання пише, що Україна не розглядає мобілізацію чоловіків з 18 років, бо вікова група від 18 до 24 років – менше 10% населення України.
https://www.telegraph.co.uk/us/news/202 ... ationship/
Xenon
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Додано: Сер 11 гру, 2024 01:13
Xenon написав:
❗️
У Зеленського зіпсувалися відносини із США після відмови знижувати мобілізаційний вік, – The Telegraph
.
Видання пише, що Україна не розглядає мобілізацію чоловіків з 18 років, бо вікова група від 18 до 24 років – менше 10% населення України.
https://www.telegraph.co.uk/us/news/202 ... ationship/
Йой завідки їм знати ? Вони ж перепис так і не провели
yama
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Додано: Сер 11 гру, 2024 01:13
Wirująświatła
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Додано: Сер 11 гру, 2024 01:15
Xenon написав:
❗️
У Зеленського зіпсувалися відносини із США після відмови знижувати мобілізаційний вік, – The Telegraph
.
Видання пише, що Україна не розглядає мобілізацію чоловіків з 18 років, бо вікова група від 18 до 24 років – менше 10% населення України.
https://www.telegraph.co.uk/us/news/202 ... ationship/
я так понял в 2025 зе команда планирует воевать за счёт конфискации активов коррупционеров.
yama написав:
Йой завідки їм знати ? Вони ж перепис так і не провели
по этой категории все просто. есть статистика школ/пту/вузов. Из которой одних школ периода 2018-2024 уже достаточно. Эта категория + их родители единственный электрорат зе. В предвыборной речи он планировал похвалиться что не отправил на фронт ни одного 18л юношу.
Wirująświatła
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