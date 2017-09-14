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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11257112581125911260

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:21

  UA написав:За рік рейтинг визнаного непридатним до служби Залужного впав майже вдвічі.
В найвеличнішого скоріше вже антирейтинг.
Кого виберуть 73%?

Андрія.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:42

  Hotab написав:Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів

ти реально виграв, і не одну, обласну олімпіаду фіз-мат?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:54

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів

ти реально виграв, і не одну, обласну олімпіаду фіз-мат?

хотаб наш маленький гений.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:57

❗️У Зеленського зіпсувалися відносини із США після відмови знижувати мобілізаційний вік, – The Telegraph .

Видання пише, що Україна не розглядає мобілізацію чоловіків з 18 років, бо вікова група від 18 до 24 років – менше 10% населення України.

https://www.telegraph.co.uk/us/news/202 ... ationship/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:13

  Xenon написав:
❗️У Зеленського зіпсувалися відносини із США після відмови знижувати мобілізаційний вік, – The Telegraph .

Видання пише, що Україна не розглядає мобілізацію чоловіків з 18 років, бо вікова група від 18 до 24 років – менше 10% населення України.

https://www.telegraph.co.uk/us/news/202 ... ationship/

Йой завідки їм знати ? Вони ж перепис так і не провели :roll:
yama
 
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2
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:13

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:15

  Xenon написав:
❗️У Зеленського зіпсувалися відносини із США після відмови знижувати мобілізаційний вік, – The Telegraph .

Видання пише, що Україна не розглядає мобілізацію чоловіків з 18 років, бо вікова група від 18 до 24 років – менше 10% населення України.

https://www.telegraph.co.uk/us/news/202 ... ationship/

я так понял в 2025 зе команда планирует воевать за счёт конфискации активов коррупционеров.
  yama написав:Йой завідки їм знати ? Вони ж перепис так і не провели
по этой категории все просто. есть статистика школ/пту/вузов. Из которой одних школ периода 2018-2024 уже достаточно. Эта категория + их родители единственный электрорат зе. В предвыборной речи он планировал похвалиться что не отправил на фронт ни одного 18л юношу.
Wirująświatła
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