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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11258112591126011261>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:21

  UA написав:За рік рейтинг визнаного непридатним до служби Залужного впав майже вдвічі.
В найвеличнішого скоріше вже антирейтинг.
Кого виберуть 73%?

Андрія.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:42

  Hotab написав:Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів

ти реально виграв, і не одну, обласну олімпіаду фіз-мат?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:54

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів

ти реально виграв, і не одну, обласну олімпіаду фіз-мат?

хотаб наш маленький гений.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:57

❗️У Зеленського зіпсувалися відносини із США після відмови знижувати мобілізаційний вік, – The Telegraph .

Видання пише, що Україна не розглядає мобілізацію чоловіків з 18 років, бо вікова група від 18 до 24 років – менше 10% населення України.

https://www.telegraph.co.uk/us/news/202 ... ationship/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:13

  Xenon написав:
❗️У Зеленського зіпсувалися відносини із США після відмови знижувати мобілізаційний вік, – The Telegraph .

Видання пише, що Україна не розглядає мобілізацію чоловіків з 18 років, бо вікова група від 18 до 24 років – менше 10% населення України.

https://www.telegraph.co.uk/us/news/202 ... ationship/

Йой завідки їм знати ? Вони ж перепис так і не провели :roll:
yama
 
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2
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:13

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:15

  Xenon написав:
❗️У Зеленського зіпсувалися відносини із США після відмови знижувати мобілізаційний вік, – The Telegraph .

Видання пише, що Україна не розглядає мобілізацію чоловіків з 18 років, бо вікова група від 18 до 24 років – менше 10% населення України.

https://www.telegraph.co.uk/us/news/202 ... ationship/

я так понял в 2025 зе команда планирует воевать за счёт конфискации активов коррупционеров.
  yama написав:Йой завідки їм знати ? Вони ж перепис так і не провели
по этой категории все просто. есть статистика школ/пту/вузов. Из которой одних школ периода 2018-2024 уже достаточно. Эта категория + их родители единственный электрорат зе. В предвыборной речи он планировал похвалиться что не отправил на фронт ни одного 18л юношу.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:23

  Wirująświatła написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів

ти реально виграв, і не одну, обласну олімпіаду фіз-мат?

хотаб наш маленький гений.

більшість ВУЗів - це чисто статистично містечкові ПЕД-и та інші сімейно- та паркано- будівельні рівня «область» :roll: Не здивуюсь, якщо там там справді брали навіть таких...
А для пристойних "фіз-мат" в 90-95 роках - навіть республіканські олімпіади були лише можливістю поступити здавши лише 1 профільний екзамен, або після співбесіди яка по рівню була навіть вище усного екзамена.
candle645
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:23

  andrijk777 написав:..............
Що означає "Не вариант"? :D :D Ні це варіант і основний варіант на сьогоднішній день.
Взагалі за варіанти потрібно думати наперед. Ще місяць тому Зе говорив "кордони 91" без варіантів. Песікот, Шаман, Флеєр тут сорочку рвали - "війна до кінця", ніякогих перемовин з путіним. Я ще рік тому говорив за перемовини, але мене разів 5 банили за "антиукраїнську пропаганду", а ви сьогодні говорите "це не варіант", тільки мир любою ціною. :D
А трохи пізно. Думаєте путін дурак? Не розуміє ситуації? У нього ж також свої варіанти.
Моё "Не вариант" было в ответ на ваше "чим не варіант?" И я объяснил, почему. На сегодняшний день это не вариант, а необходимость. Продолжать воевать надо, нельзя же сегодня "просто перестать стрелять".
Но это не вариант решения проблемы, а просто откладывание решения. В результате можно дождаться ещё худших условий + ещё увеличить потери.
А Путин...
Год назад он оккупировал территории немногим меньшие, чем сегодня. Росс. войска так активно не наступали, но и сегодня темпы наступления не потрясают воображение, а взять более не менее крупный город точно не удастся. Уж не говоря о Запорожье.
Он хорошо знал о возможностях своего оборонпрома и рассчитывал на свои будущие ракеты, КАБы и прочее. И так же понимал, что у нас силы будут истощаться быстрее, чем у него. + рассчитывал и на то, что "партнёры" устанут и им надоест. Пока этого, к счастью, не произошло, но сомнения остаются.
Так что переговоры год назад были бы не особо легче сегодняшних.

Думаю Зе хоче вийти з цієї війни переможцем, а його оточення хоче продовження президенства Зе(щоб далі красти).
Тобто в Зе 2 варіанта: або перемога або продовження війни. Інші варіанти йому не підходять. Реальність звичайно б'є по шапці, але поки ситуація не катастрофічна - можна продовжувати воювати.
Ось чому Зе так вчепився в це НАТО(щоб хоча б пообіцяли)? Хоча НАТО нам 100% не світить.
Тому що він хоче вийти і сказати - "Так, ми втратили територію, але нас приймуть в НАТО. Я! забезпечив безпеку України на роки наперед, цього не зробив ніхто з моїх попередників! Ось я такий герой. Оберіть мене ще раз (це опціонально)" - приблизно так.
Конечно, хочет выйти победителем, как и любой лидер. Но, думаю, понимает, что этого можно добиться только значительным увеличением западной помощи. Если нам будут выдавать по одной эскадрилье F-16 в год и по несколько HIMARSов, то это не спасёт.
Пока этого добиться не удаётся.
Сейчас можно только подождать пару месяцев, пока Трамп вступит в должность и выскажется о своей политике по Украине. Если он не решит поддержать Украину по полной программе, то рассчитывать не на что. Без его решения Европа тоже не решится на "эскалацию".
О его требовании по НАТО.
Он, кстати, сейчас не требует вступления в НАТО, а говорит о приглашении и гарантиях на время процесса вступления, как это было с Финляндией. Формальное вступление может потом идти долго, пока все страны не согласятся.
Можно, конечно, расценивать так, как вы написали.
Но можно и иначе.
Он понимает, что все подписанные договоры о помощи ничего не гарантируют. А мир/перемирие без гарантий при вполне понятном и оправданном недоверии к РФ... Хотя, возможно, придётся пойти и на это. Поэтому он требует НАТО, надеясь получит хоть что-то. По принципу - требуй большего, получишь хоть что-то.

Вполне допускаю, что Путин со своими требованиями действует по такому же принципу.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:57

  detroytred написав:
  d44 написав:після стамбульського кідка партнерами.

Да цих партнерів фіг зрозумієш.
От як одночасно уживається "На його думку, якщо умови припинення вогню не будуть прийняті Києвом, Європа зіткнеться з повторенням Мюнхенської угоди" і "У наших інтересах мати сильну Америку, яка покаже свою силу Росії, тому що це єдиний шанс зупинити Путіна....Я не вірю в політику умиротворення - вона завжди вигідна агресору. Завжди". Як?
Як: ніззя йти на умиротворення агресора, але якщо не приймете умови рпв, то отримаєте Мюнхен.
От як це одночасно?
https://www.unian.ua/world/tramp-prezid ... 47194.html

Вероятно, имелось ввиду, что условия прекращения должны быть приняты Украиной в смысле "должны устраивать Украину". А не то, что Украина обязана принять любые условия.
ЛАД
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