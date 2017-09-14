Додано: Сер 11 гру, 2024 01:23

andrijk777 написав: ..............

Що означає "Не вариант"? Ні це варіант і основний варіант на сьогоднішній день.

Взагалі за варіанти потрібно думати наперед. Ще місяць тому Зе говорив "кордони 91" без варіантів. Песікот, Шаман, Флеєр тут сорочку рвали - "війна до кінця", ніякогих перемовин з путіним. Я ще рік тому говорив за перемовини, але мене разів 5 банили за "антиукраїнську пропаганду", а ви сьогодні говорите "це не варіант", тільки мир любою ціною.

А трохи пізно. Думаєте путін дурак? Не розуміє ситуації? У нього ж також свої варіанти. ..............Що означає "Не вариант"?Ні це варіант і основний варіант на сьогоднішній день.Ще місяць тому Зе говорив "кордони 91" без варіантів. Песікот, Шаман, Флеєр тут сорочку рвали - "війна до кінця", ніякогих перемовин з путіним. Я ще рік тому говорив за перемовини, але мене разів 5 банили за "антиукраїнську пропаганду", а ви сьогодні говорите "це не варіант", тільки мир любою ціною.А трохи пізно. Думаєте путін дурак? Не розуміє ситуації? У нього ж також свої варіанти.

На сегодняшний день

Думаю Зе хоче вийти з цієї війни переможцем, а його оточення хоче продовження президенства Зе(щоб далі красти).

Тобто в Зе 2 варіанта: або перемога або продовження війни. Інші варіанти йому не підходять. Реальність звичайно б'є по шапці, але поки ситуація не катастрофічна - можна продовжувати воювати.

Ось чому Зе так вчепився в це НАТО(щоб хоча б пообіцяли)? Хоча НАТО нам 100% не світить.

Тому що він хоче вийти і сказати - "Так, ми втратили територію, але нас приймуть в НАТО. Я! забезпечив безпеку України на роки наперед, цього не зробив ніхто з моїх попередників! Ось я такий герой. Оберіть мене ще раз (це опціонально)" - приблизно так.

приглашении

Моё "Не вариант" было в ответ на ваше "чим не варіант?" И я объяснил, почему.это не вариант, а необходимость. Продолжать воевать надо, нельзя же сегодня "просто перестать стрелять".Но это не вариант решения проблемы, а просто откладывание решения. В результате можно дождаться ещё худших условий + ещё увеличить потери.А Путин...Год назад он оккупировал территории немногим меньшие, чем сегодня. Росс. войска так активно не наступали, но и сегодня темпы наступления не потрясают воображение, а взять более не менее крупный город точно не удастся. Уж не говоря о Запорожье.Он хорошо знал о возможностях своего оборонпрома и рассчитывал на свои будущие ракеты, КАБы и прочее. И так же понимал, что у нас силы будут истощаться быстрее, чем у него. + рассчитывал и на то, что "партнёры" устанут и им надоест. Пока этого, к счастью, не произошло, но сомнения остаются.Так что переговоры год назад были бы не особо легче сегодняшних.Конечно, хочет выйти победителем, как и любой лидер. Но, думаю, понимает, что этого можно добиться толькоувеличением западной помощи. Если нам будут выдавать по одной эскадрилье F-16 в год и по несколько HIMARSов, то это не спасёт.Пока этого добиться не удаётся.Сейчас можно только подождать пару месяцев, пока Трамп вступит в должность и выскажется о своей политике по Украине. Если он не решит поддержать Украину по полной программе, то рассчитывать не на что. Без его решения Европа тоже не решится на "эскалацию".О его требовании по НАТО.Он, кстати, сейчас не требует вступления в НАТО, а говорит ои гарантиях на время процесса вступления, как это было с Финляндией. Формальное вступление может потом идти долго, пока все страны не согласятся.Можно, конечно, расценивать так, как вы написали.Но можно и иначе.Он понимает, что все подписанные договоры о помощи ничего не гарантируют. А мир/перемирие без гарантий при вполне понятном и оправданном недоверии к РФ... Хотя, возможно, придётся пойти и на это. Поэтому он требует НАТО, надеясь получит хоть что-то. По принципу - требуй большего, получишь хоть что-то.Вполне допускаю, что Путин со своими требованиями действует по такому же принципу.