Андрія.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 00:21
Додано: Сер 11 гру, 2024 00:42
Додано: Сер 11 гру, 2024 00:54
Додано: Сер 11 гру, 2024 00:57
Додано: Сер 11 гру, 2024 01:13
Йой завідки їм знати ? Вони ж перепис так і не провели
Додано: Сер 11 гру, 2024 01:13
Додано: Сер 11 гру, 2024 01:15
я так понял в 2025 зе команда планирует воевать за счёт конфискации активов коррупционеров.
по этой категории все просто. есть статистика школ/пту/вузов. Из которой одних школ периода 2018-2024 уже достаточно. Эта категория + их родители единственный электрорат зе. В предвыборной речи он планировал похвалиться что не отправил на фронт ни одного 18л юношу.
Додано: Сер 11 гру, 2024 01:23
більшість ВУЗів - це чисто статистично містечкові ПЕД-и та інші сімейно- та паркано- будівельні рівня «область» Не здивуюсь, якщо там там справді брали навіть таких...
А для пристойних "фіз-мат" в 90-95 роках - навіть республіканські олімпіади були лише можливістю поступити здавши лише 1 профільний екзамен, або після співбесіди яка по рівню була навіть вище усного екзамена.
Додано: Сер 11 гру, 2024 01:23
Моё "Не вариант" было в ответ на ваше "чим не варіант?" И я объяснил, почему. На сегодняшний день это не вариант, а необходимость. Продолжать воевать надо, нельзя же сегодня "просто перестать стрелять".
Но это не вариант решения проблемы, а просто откладывание решения. В результате можно дождаться ещё худших условий + ещё увеличить потери.
А Путин...
Год назад он оккупировал территории немногим меньшие, чем сегодня. Росс. войска так активно не наступали, но и сегодня темпы наступления не потрясают воображение, а взять более не менее крупный город точно не удастся. Уж не говоря о Запорожье.
Он хорошо знал о возможностях своего оборонпрома и рассчитывал на свои будущие ракеты, КАБы и прочее. И так же понимал, что у нас силы будут истощаться быстрее, чем у него. + рассчитывал и на то, что "партнёры" устанут и им надоест. Пока этого, к счастью, не произошло, но сомнения остаются.
Так что переговоры год назад были бы не особо легче сегодняшних.
Конечно, хочет выйти победителем, как и любой лидер. Но, думаю, понимает, что этого можно добиться только значительным увеличением западной помощи. Если нам будут выдавать по одной эскадрилье F-16 в год и по несколько HIMARSов, то это не спасёт.
Пока этого добиться не удаётся.
Сейчас можно только подождать пару месяцев, пока Трамп вступит в должность и выскажется о своей политике по Украине. Если он не решит поддержать Украину по полной программе, то рассчитывать не на что. Без его решения Европа тоже не решится на "эскалацию".
О его требовании по НАТО.
Он, кстати, сейчас не требует вступления в НАТО, а говорит о приглашении и гарантиях на время процесса вступления, как это было с Финляндией. Формальное вступление может потом идти долго, пока все страны не согласятся.
Можно, конечно, расценивать так, как вы написали.
Но можно и иначе.
Он понимает, что все подписанные договоры о помощи ничего не гарантируют. А мир/перемирие без гарантий при вполне понятном и оправданном недоверии к РФ... Хотя, возможно, придётся пойти и на это. Поэтому он требует НАТО, надеясь получит хоть что-то. По принципу - требуй большего, получишь хоть что-то.
Вполне допускаю, что Путин со своими требованиями действует по такому же принципу.
Додано: Сер 11 гру, 2024 01:57
Вероятно, имелось ввиду, что условия прекращения должны быть приняты Украиной в смысле "должны устраивать Украину". А не то, что Украина обязана принять любые условия.
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