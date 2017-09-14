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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11258112591126011261

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:58

  Wirująświatła написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів

ти реально виграв, і не одну, обласну олімпіаду фіз-мат?

хотаб наш маленький гений.

"ГадяСавченко" наша НЕмаленькая ГЕниЙША
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 02:42

  detroytred написав:Заява Порошенка на весь світ "завершити війну за 24 години"
https://unn.ua/news/zaiava-poroshenka-n ... -zakhysnyk

Звідти ж:
За словами Сталкера вже був план Порошенка - "закінчити АТО за години" та інші, які закінчувались трагічно для країни.

Не видели какое-нибудь сообщение о заявлении Порошенко, кроме слов Сталкера?
ЛАД
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