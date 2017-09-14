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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 гру, 2024 01:58
Wirująświatła написав: sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів
ти реально виграв, і не одну, обласну олімпіаду фіз-мат?
хотаб наш маленький гений.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 02:42
Не видели какое-нибудь сообщение о заявлении Порошенко, кроме слов Сталкера?
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