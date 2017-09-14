andrijk777 написав:Але це не наш випадок. Захід все-таки платить і платить не мало.
на борьбу з чумкой тільки США друкануло 15 трулів, але єтадругоє
Звичайно єтадругоє. Тобі краще потратити 10000 на себе чи віддати 100 бомжу? Тим більше Трамп заявив що буде скорочувати дефіцит США і він точно буде це робити. Тобто ти хочеш щоб США на собі економили, а Україні давали більше?
Интересно на сколько они сократят этот "дифцит" или просто давление пустой бумаги тем, что уже даже в Турции и банки не берут белый доллар? Или мегатонны нала и "вертолет Бернанке" мало взаимосвязаны, этот нал как позолоченные слитки вольфрама - лежат себе и лежат, и пусть гномы думают что они всегда смогут предьявить Саурону? Чуточку пипизджее
detroytred написав:Да цих партнерів фіг зрозумієш. От як одночасно уживається "На його думку, якщо умови припинення вогню не будуть прийняті Києвом, Європа зіткнеться з повторенням Мюнхенської угоди" і "У наших інтересах мати сильну Америку, яка покаже свою силу Росії, тому що це єдиний шанс зупинити Путіна....Я не вірю в політику умиротворення - вона завжди вигідна агресору. Завжди". Як? Як: ніззя йти на умиротворення агресора, але якщо не приймете умови рпв, то отримаєте Мюнхен. От як це одночасно? https://www.unian.ua/world/tramp-prezid ... 47194.html
Вже ж елементарно просто. План Трампа був озвучений ще 2-3 місяці тому. Отже: Захід(на чолі з Трампом) придумує план РПВ Україна(Зеленський) приймає його або ні Якщо не приймає - тоді самі воюйте з путіним, без нас - тобто "отримаєте Мюнхен". Якщо приймає - тоді ми дружно тиснемо на путіна щоб він прийняв наш(Західний) план - і ми не умиротворяємо агресора, а типу "заставляємо прийняти наш план".
Все ж просто як двері. Підозрюю що план буде "не дуже хороший" для України, все ж таки путін повинен його теж прийняти.
detroytred написав:Да цих партнерів фіг зрозумієш. От як одночасно уживається "На його думку, якщо умови припинення вогню не будуть прийняті Києвом, Європа зіткнеться з повторенням Мюнхенської угоди" і "У наших інтересах мати сильну Америку, яка покаже свою силу Росії, тому що це єдиний шанс зупинити Путіна....Я не вірю в політику умиротворення - вона завжди вигідна агресору. Завжди". Як? Як: ніззя йти на умиротворення агресора, але якщо не приймете умови рпв, то отримаєте Мюнхен. От як це одночасно? https://www.unian.ua/world/tramp-prezid ... 47194.html
Вже ж елементарно просто. План Трампа був озвучений ще 2-3 місяці тому. Отже: Захід(на чолі з Трампом) придумує план РПВ Україна(Зеленський) приймає його або ні Якщо не приймає - тоді самі воюйте з путіним, без нас - тобто "отримаєте Мюнхен". Якщо приймає - тоді ми дружно тиснемо на путіна щоб він прийняв наш(Західний) план - і ми не умиротворяємо агресора, а типу "заставляємо прийняти наш план".
Все ж просто як двері. Підозрюю що план буде "не дуже хороший" для України, все ж таки путін повинен його теж прийняти.
Возможно, так будет. Но Фиала всё же, думаю, говорил не об этом.