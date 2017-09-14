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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11258112591126011261

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:58

  Wirująświatła написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів

ти реально виграв, і не одну, обласну олімпіаду фіз-мат?

хотаб наш маленький гений.

"ГадяСавченко" наша НЕмаленькая ГЕниЙША
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 02:42

  detroytred написав:Заява Порошенка на весь світ "завершити війну за 24 години"
https://unn.ua/news/zaiava-poroshenka-n ... -zakhysnyk

Звідти ж:
За словами Сталкера вже був план Порошенка - "закінчити АТО за години" та інші, які закінчувались трагічно для країни.

Не видели какое-нибудь сообщение о заявлении Порошенко, кроме слов Сталкера?

Уже нашёл его интервью - https://www.holosameryky.com/a/poroshenko-interview/7889730.html.
Человек боится, что его забудут. :)
А "за 24 часа" - у него простое решение: "Примите нас в НАТО". Точнее, "гарантируйте, что примете в течение года". Ещё очень понравилось "простое" решение гарантий на этот год:
Протягом цього року я також пропоную мати миротворців під мандатом Ради Безпеки ООН, щоб гарантувати припинення вогню. Ось як можна зупинити війну за 24 години.

Вроде, он не знает, что РФ член Ради Безпеки ООН и просто наложит вето на такое решение.
Ну и само собой об уступках:
П.П.: Жодного компромісу щодо територіальної цілісності, жодного компромісу щодо суверенітету, жодного компромісу щодо Збройних сил.

И тут ещё называют клоуном Зеленского. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 11 гру, 2024 03:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 02:54

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  andrijk777 написав:Але це не наш випадок. Захід все-таки платить і платить не мало.

на борьбу з чумкой тільки США друкануло 15 трулів, але єтадругоє

Звичайно єтадругоє. Тобі краще потратити 10000 на себе чи віддати 100 бомжу?
Тим більше Трамп заявив що буде скорочувати дефіцит США і він точно буде це робити. Тобто ти хочеш щоб США на собі економили, а Україні давали більше? :D :D

Интересно на сколько они сократят этот "дифцит" или просто давление пустой бумаги тем, что уже даже в Турции и банки не берут белый доллар?
Или мегатонны нала и "вертолет Бернанке" мало взаимосвязаны, этот нал как позолоченные слитки вольфрама - лежат себе и лежат, и пусть гномы думают что они всегда смогут предьявить Саурону? Чуточку пипизджее
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 03:00

  detroytred написав:Да цих партнерів фіг зрозумієш.
От як одночасно уживається "На його думку, якщо умови припинення вогню не будуть прийняті Києвом, Європа зіткнеться з повторенням Мюнхенської угоди" і "У наших інтересах мати сильну Америку, яка покаже свою силу Росії, тому що це єдиний шанс зупинити Путіна....Я не вірю в політику умиротворення - вона завжди вигідна агресору. Завжди". Як?
Як: ніззя йти на умиротворення агресора, але якщо не приймете умови рпв, то отримаєте Мюнхен.
От як це одночасно?
https://www.unian.ua/world/tramp-prezid ... 47194.html

Вже ж елементарно просто. План Трампа був озвучений ще 2-3 місяці тому.
Отже:
Захід(на чолі з Трампом) придумує план РПВ
Україна(Зеленський) приймає його або ні
Якщо не приймає - тоді самі воюйте з путіним, без нас - тобто "отримаєте Мюнхен".
Якщо приймає - тоді ми дружно тиснемо на путіна щоб він прийняв наш(Західний) план - і ми не умиротворяємо агресора, а типу "заставляємо прийняти наш план".

Все ж просто як двері. Підозрюю що план буде "не дуже хороший" для України, все ж таки путін повинен його теж прийняти. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 03:15

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Да цих партнерів фіг зрозумієш.
От як одночасно уживається "На його думку, якщо умови припинення вогню не будуть прийняті Києвом, Європа зіткнеться з повторенням Мюнхенської угоди" і "У наших інтересах мати сильну Америку, яка покаже свою силу Росії, тому що це єдиний шанс зупинити Путіна....Я не вірю в політику умиротворення - вона завжди вигідна агресору. Завжди". Як?
Як: ніззя йти на умиротворення агресора, але якщо не приймете умови рпв, то отримаєте Мюнхен.
От як це одночасно?
https://www.unian.ua/world/tramp-prezid ... 47194.html

Вже ж елементарно просто. План Трампа був озвучений ще 2-3 місяці тому.
Отже:
Захід(на чолі з Трампом) придумує план РПВ
Україна(Зеленський) приймає його або ні
Якщо не приймає - тоді самі воюйте з путіним, без нас - тобто "отримаєте Мюнхен".
Якщо приймає - тоді ми дружно тиснемо на путіна щоб він прийняв наш(Західний) план - і ми не умиротворяємо агресора, а типу "заставляємо прийняти наш план".

Все ж просто як двері. Підозрюю що план буде "не дуже хороший" для України, все ж таки путін повинен його теж прийняти. :D :D

Возможно, так будет.
Но Фиала всё же, думаю, говорил не об этом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 03:27

  Прохожий написав:
  ЛАД написав:Мы постепенно проигрываем.
И этот процесс может ускориться.

явно завоняло паленкой с болот...

Байты и пиксели на экране запах не передают
Мы постепенно выигрываем и процесс может ускориться?
барабашов
 
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