Додано: Сер 11 гру, 2024 11:02

Wirująświatła написав: Я понимаю Зеленского готового на переговоры с путиным, поскольку ресурса воевать особо нет. Я не понимаю призывов США и других демократических стран к переговорам, результат которых заведомо известен (капитуляция).



Или может кто то питает иллюзии что в процессе переговоров (на которые рф ещё не дало согласие) нам вернут Запорожскую/Херсонскую области? Или предоставят репарации?



Призывы западных лидеров к переговорам по сути означают уменьшение помощи и согласие на раздел Украины без каких либо гарантий. Я понимаю Зеленского готового на переговоры с путиным, поскольку ресурса воевать особо нет. Я не понимаю призывов США и других демократических стран к переговорам, результат которых заведомо известен (капитуляция).Или может кто то питает иллюзии что в процессе переговоров (на которые рф ещё не дало согласие) нам вернут Запорожскую/Херсонскую области? Или предоставят репарации?Призывы западных лидеров к переговорам по сути означают уменьшение помощи и согласие на раздел Украины без каких либо гарантий.



Уже 9 лет Россия не может договориться с Китаем по поводу создания так называемого "депозитарного моста", через который правительство РФ могло бы брать кредиты в юанях. Переговоры в тупике. Об этом сообщил замглавы российского Минфина Иван Чебесков в интервью изданию "Ведомости"

По данным чиновника, Москва прилагает усилия по объединению финансовых рынков с "дружественными" странами, в том числе с Китаем. Идея состоит в том, чтобы инвесторы этих стран имели возможность торговать ценными бумагами в национальных валютах. Однако переговоры по этому поводу провалились. Единственное, на что согласился Китай, - это так называемые "панда-бонды". Это облигации, выпущенные иностранными компаниями или правительствами на внутреннем рынке Китая и номинированные в китайских юанях. По сути, это способ привлечения капитала в Китае иностранными организациями, при этом они должны следовать китайскому законодательству и регуляциям. Чтобы вывести деньги по панда-бандам за рубеж, требуется специальное разрешение властей Китая . И получить его практически невозможно. Таким образом, юани, которые правительство РФ занимает у Китая, остаются на территории Китая и работают на усиление его экономики.

https://www.dialog.ua/business/301135_1725640558 Экономический "удар в спину": Китай отказался кредитовать Россию в юанях Переговоры между Пекином и Москвой по выпуску российских суверенных облигаций в юанях зашли в тупик.Уже 9 лет Россия не может договориться с Китаем по поводу создания так называемого "депозитарного моста", через который правительство РФ могло бы брать кредиты в юанях. Переговоры в тупике. Об этом сообщил замглавы российскогоПо данным чиновника, Москва прилагает усилия по объединению финансовых рынков с "дружественными" странами, в том числе с Китаем.. Однако переговоры по этому поводу провалились.при этом они должны следовать китайскому законодательству и регуляциям.. И получить его практически невозможно.

С 1 июня 2024 года — розница продает маркированную продукцию в упаковке (пэт, стекло, банки) через кассу и передает сведения в Честный знак. С 15 января 2025 — запрещен вывод из оборота немаркированного пива в потребительской упаковке.

Сообщения канала за 06 декабря 2023 года.

Олигарх Алишер Усманов за 2023 год прибавил к своему состоянию в $20,3 млрд еще $1,87 млрд. Порадуемся за человека! И санкции на него накладывали, и бизнес продавать вынуждали, а он все равно богаче всех (ну или почти всех). Но вряд ли русско-узбекский миллиардер добился таких успехов без поддержки всех россиян, которые каждый день скидываются ему по копеечке в карман. И пары месяцев не проходит, чтобы правительство - в угоду Усманову, другому миллиардеру Александру Галицкому и главе Ростеха Сергею Чемезову - не ввело платную маркировку "Честный знак" на какие-нибудь новые товары широкого потребления. Вот и недавно Усманов и Ко получили под Новый год долгожданный подарок в виде старта эксперимента по маркировке розеток и лампочек. Пока участие в нем для производителей будет бесплатным, но когда технологию обкатают - заплатить придется обязательно. По факту это означает, что минимум 50 копеек в цене каждого фонаря, соединителя, розетки и т.п. будут падать на счета Центра развития перспективных технологий, которым как раз и владеют USM Усманова (около 50%), Ростех Чемезова (25%) и "Элвис-Плюс Групп" Галицкого (25%). Ну и нельзя забывать про дорогостоящее оборудование для маркировки, которое предприятия вынуждены брать все у того же ЦРПТ в рассрочку, т.к. найти деньги для единовременной покупки сможет далеко не каждая компания. И эти расходы тоже перекочуют в ценники на товары. Но розетки это только верхушка айсберга. Вообще уходящий год был очень продуктивным для Алишера Бурхановича и его партнеров по "Честному знаку". Под маркировку в 2023 году (пока в качестве эксперимента) попали соки, морсы, компоты и сладкие газировки, красная икра (лососевых и осетровых рыб), пиво. С 1 декабря настает очередь оптоволоконной продукции и консервов - от овощей и мяса до фруктов и грибов. Расширен и список маркируемой одежды, теперь ЦРПТ получает по 50 копеек с униформы, спецодежды, спортивных и лыжных костюмов, трикотажных и вязаных изделий, шарфов, рубашек, брюк и т.п. Впереди - введение маркировки для косметики, которая принесет ЦРПТ еще несколько миллиардов рублей. В итоге маркировка будет стоять на всем. А началось все, напомним, с табака и шуб. За ними Усманов и Ко подгребли обувь, лекарства, духи, фотокамеры, автомобильные шины, текстиль, молочные продукты, упакованную воду. Маркировщикам на руку даже война, ведь после февраля 2024 года и ухода крупных западных компаний в страну через параллельный импорт хлынул контрафакт - и тогда из каждого утюга зазвучали призывы защитить россиян от фальсификата, так что 2023-й стал рекордным по охвату маркировкой новых товаров. Безусловный профит от маркировки пока получают только владельцы "Честного знака", тогда как на рынках эффект от маркировки оценивают по-разному. Например, на рынке лекарственных средств нарушений меньше не стало, зато препараты подорожали, а самые дешевые и вовсе стали дефицитом - производить их стало невыгодно (хотя это может быть и не связано с "Честным знаком", хватает сложностей и без этого). Бизнес между собой называет "Честный знак" бездонной бочкой, поскольку система требует от производителя все новых вложений. Зато у ЦПРТ неуклонно растет выручка: в 2019 году она составляла 2,7 млрд рублей, в 2020-м дошла до 7,1 млрд. Ну и основной вопрос - понятно, еще когда маркировку вводят для продуктов питания или лекарств, тут контроль качества преобладает. Но розетки и спецовки? Это для чего? Ах, да, забыли, это "для кого" - для двух Сергеев и одного Алишера. По инф. Временное правительство 2.0

Зеленський не може сказати, що Україна не готова до переговорів (на умовах Путіна), і так він казав влітку. Сьогодні він так казати не може, бо в такому разі -нам просто обрізають допомогу і він стає винним , що не бажає припинення війни (якщо не бажає переговорів). Переговори не почалися і не відомо, коли вону почнуться.Україна-так, ми готові,пуйло-я не готов (давайте капітулюйте)і тут вся увага Трампа має переключитись на путіна, бо ці під*ари (Орбан, Фіцо, Вайс)-дують вуха Трампу, що Зеленський поганий.Стосовно повернення теріторій в 2025р, а от якщо режим пуйла ослабне (а не це весь розрахунок), то все можливо.Центробанк РФ видал рефінансування банків на величезну суму 850 млрд. рублів під покупку облізацій федерального займа (доходність по річним 18,3%)-тобто це скажений принтер. Гроші вийдуть на ринок і ще більше розкрутять моховик інфляції, яка неофіційно близька до 30% (офіційно десь 8-9%)дефіцит бюджета рф на 2024р вже досяг рівня 3,3трл. рублів( призапланованих 1,6трлн.руб)у путіна закінчились гроші, зброї вистачить на рік(півтора), для нас це дуже багато,сьогодні умовно 5% контрактників не отримали виплати по загиблим і пораненням, завтра це вже 10% , а через півроку 25-30%. Як тільки закінчаться гроші-то орки припинять воювати задарма, командири їх будуть активно обнуляти і коли це стане масовим явищем, то буде мятеж і не одної роти (як Новосибірську), і цілими девізіямитут про бюджет рф на 2025рось трохи стара стаття, але схема досить зрозуміла