The Washington Post: Российская элита бьет тревогу по поводу состояния экономики в условиях высоких процентных ставок.



Задавленные западными санкциями и поразительно высокими процентными ставками, российские предприятия опасаются банкротства, так как Путин продолжает военный конфликт на Украине.



▪️Выступая в этом месяце на ежегодном собрании представителей крупного бизнеса, президент России Владимир Путин не удержался от того, чтобы не поворчать о том, что западные санкции против экономики провалились.



▪️«Задача состояла в том, чтобы нанести России стратегический удар... ослабить промышленность, финансы и сферу услуг в нашей стране», — заявил Путин на инвестиционной конференции ВТБ, указав, что экономический рост в России в этом году достигнет 4%, что намного опережает темпы роста в Европе. «Совершенно очевидно, что эти планы рухнули», — резюмировал он.



▪️Но, несмотря на вежливые аплодисменты, которыми встретили российского президента, среди российской элиты нарастает напряженность в связи с растущей стоимостью санкций для экономики.



▪️Руководители крупнейших компаний все чаще предупреждают, что повышение процентных ставок центральным банком для борьбы с разгулом инфляции, вызванной санкциями и военными расходами Путина, может привести к остановке экономики в следующем году.



▪️Возможна череда банкротств, в том числе в стратегически важной военной промышленности России, где бум производства, подпитывающий военные действия России на Украине, по прогнозам, замедлится в следующем году, говорят руководители. В результате Россия больше не сможет пополнять запасы техники, теряемой на поле боя такими высокими темпами.



▪️Даже избранный президент Дональд Трамп в своем посте в социальной сети Truth Social по поводу шокирующего свержения союзника Кремля в Сирии Башара Асада отметил, что Россия была ослаблена отчасти из-за «плохой экономики».



▪️По мере того как растут ожидания, что центральный банк будет вынужден пойти на очередное повышение процентной ставки в этом месяце, обычно сдержанные члены ближайшего окружения Путина присоединились к беспрецедентной критике политики, которая удерживает ключевую ставку на уровне 21%.



▪️Однако, согласно официальным данным, годовая инфляция продолжает превышать 9%, что повышает вероятность затяжной «стагфляции» или даже рецессии в следующем году.



▪️Центральный банк уже прогнозирует, что в следующем году темпы роста резко замедлятся до 0,5-1,5%. Новые жесткие санкции США в отношении 50 российских банков, включая Газпромбанк, ключевой канал для платежей за энергоносители, еще больше увеличили транзакционные издержки для российских импортеров и экспортеров и привели к резкому падению курса рубля по отношению к доллару до самого низкого уровня со времен начала конфликта в 2022 году



▪️Падение рубля также подстегнуло инфляцию, и с 26 ноября по 2 декабря она выросла еще на 0,5 процента, по данным российского статистического агентства Росстат.



▪️Глава финансового ведомства страны и сын одного из ближайших соратников Путина Борис Ковальчук предупредил 27 ноября, что повышение процентных ставок «ограничивает инвестиционные возможности бизнеса и приводит к росту расходов федерального бюджета».



▪️Игорь Сечин, еще один близкий соратник Путина, возглавляющий нефтяной гигант «Роснефть», в квартальном финансовом отчете своей компании обрушился на Центральный банк. Он заявил, что повышение ставок оказывает «негативное влияние на стоимость финансирования» для компании, а также ее подрядчиков и поставщиков и съедает прибыль.



▪️Другие бьют тревогу еще громче. Сергей Чемезов, близкий соратник Путина, возглавляющий российский государственный оружейный конгломерат «Ростех», в конце октября предупредил, что если ставки останутся на нынешнем уровне, «практически большинство наших предприятий обанкротятся». Чемезов заявил, что Россия может быть вынуждена сократить экспорт оружия.



▪️Стальной магнат Алексей Мордашов, владеющий «Северсталью», предупредил, что «компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштабы бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести связанные с ним риски». По данным Российского союза торговых центров, более 200 торговых центров находятся под угрозой банкротства из-за высокой стоимости финансирования.



▪️Хотя руководители предприятий и экономисты говорят, что титаны индустрии вполне естественно преувеличивают влияние высоких ставок, чтобы получить субсидированные кредиты и другие государственные льготы, они также отмечают, что высказываемые опасения вполне реальны, особенно из-за высокого уровня корпоративного долга.



▪️Среди наиболее пострадавших — подрядчики в российской оборонной промышленности, которые, по словам бывшего советника российского Центробанка, а ныне научного сотрудника Российско-Евразийского центра Карнеги Александры Прокопенко, сообщают о неплатежах и растущих расходах на финансирование. «Предприятия не скрывают, что им выгоднее положить деньги на депозит, чем инвестировать в бизнес», — резюмировала эксперт.



▪️Некоторые из этих подрядчиков также публично высказывают свое мнение. Глава Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг в начале ноября на экономическом форуме заявил, что ключевые отрасли машиностроения могут «рухнуть».



▪️Российское информационное агентство «Интерфакс» сообщило 3 декабря, что неплатежи распространяются по всей экономике: крупные и средние предприятия задержали 19% платежей с июля по сентябрь, а малые предприятия задержали 25% платежей за тот же период.



▪️По данным Министерства экономического развития РФ, инвестиции падают, а последствия санкций постепенно приводят к росту стоимости импорта и финансовых операций, что еще больше подстегивает инфляцию, подчеркнул бывший высокопоставленный российский финансовый чиновник. «Происходящее - типичный шок предложения в стране», — указал он



▪️Рост стоимости финансирования и импорта товаров происходит в критический момент для российской оборонной промышленности. Несмотря на то, что Путин вливает в отрасль все большие объемы государственного финансирования (в бюджете на следующий год на эти цели выделено рекордные 126 миллиардов долларов), рост производства в основном обеспечивается за счет увеличения численности рабочей силы для круглосуточной работы военных заводов и обновления запасов советской эпохи.



▪️Но поскольку военный конфликт длится уже третий год и потери военной техники растут, рабочая сила в России на пределе возможностей, а запасы советского оружия сокращаются. По словам Яниса Клюге из Немецкого института международных отношений и безопасности, растущие расходы и постоянно ужесточающиеся санкции на импорт оборудования делают российский оборонный сектор все более трудным для создания вооружений с нуля.



▪️Согласно докладу, подготовленному в этом году Джеком Уотлингом и Ником Рейнольдсом, научными сотрудниками Королевского института объединенных служб в Лондоне, 80% танков и других боевых бронированных машин, используемых в военном конфликте, не новые, а восстановленные из имеющихся запасов.



▪️Россия «начнет обнаруживать, что машины требуют более глубокой модернизации к 2025 году, а к 2026 году она исчерпает большую часть имеющихся запасов», — сообщается в докладе.



▪️По мере сокращения поставок советских вооружений «Россия начнет производить некоторые категории вооружений с нуля», — сказал Клюге. Но санкции усложнили и удорожили импорт необходимого для этого оборудования, добавил он.



▪️Согласно данным, представленным Министерством экономического развития в российском парламенте, рост производства в секторе с расплывчатым названием «прочие транспортные системы и оборудование» в следующем году упадет до 5% с 30,2% в 2023 году, что свидетельствует о проблемах в секторе производства танков.



▪️Однако ситуация, похоже, не вызывает беспокойства в Кремле. Один из российских ученых, тесно связанный с высокопоставленными дипломатами, сказал, что обеспокоенность экономическими перспективами не является достаточным основанием для того, чтобы государство пошло на компромис



▪️«Панических настроений нет», - сказал российский академик. «С точки зрения людей, которые сидят в Кремле, все развивается более или менее хорошо. Россия продолжает продвигаться в военном отношении. ... В этих условиях нет необходимости идти на какой-либо серьезный компромисс».



▪️Разброд в западных столицах — голосование о недоверии во Франции и еще одно, запланированное на этот месяц в Германии, — в сочетании с убежденностью Кремля в том, что Трамп сократит поддержку Украины, еще больше укрепляют уверенность.



▪️Путин отмахнулся от растущей критики в адрес повышения процентных ставок и главы центрального банка Эльвиры Набиуллиной и заявил на инвестиционной конференции, что сдерживание инфляции является приоритетной задачей.



▪️Поскольку цены на основные продукты питания, такие как картофель, в этом году выросли почти на 80%, Путин будет продолжать защищать Набиуллину — и ее повышение ставок — от жалоб крупного бизнеса. «В политической ДНК Путина заложено, что инфляцию нельзя выпускать из-под контроля», — говорит Клюге. «Это очень важно для безопасности режима, и именно поэтому он дал Набиуллиной очень сильный мандат», — указал эксперт.



▪️Но Прокопенко, бывший советник центрального банка, подчеркнула, что, по ее мнению, давление со стороны крупного бизнеса не ослабнет. Когда инфляция составляет 9%, а ключевая ставка - 21%, это означает, что «ключевая ставка работает неправильно, и нужно рассматривать другие инструменты».



▪️Приоритетом Путина является военный конфликт и финансирование военной машины, а у него не так много союзников, и ресурсы в его распоряжении также сокращаются. Не исключено, что он бросит ее под автобус».



▪️По словам Татьяны Становой, основателя французской политической консалтинговой компании R.Politik, давление на Путина растет, несмотря на распространенное на Западе мнение, что время на стороне российского президента.



▪️«Путин готов бороться столько, сколько потребуется. ... Но Путин торопится. Он не может поддерживать такую интенсивность военных действий и такие потери в людях и технике, как в последние месяцы», — указала Становая.

