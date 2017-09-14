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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11260112611126211263>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:28

  Ой+ написав:
  candle645 написав:
  sergey_stasyuk555 написав:ти реально виграв, і не одну, обласну олімпіаду фіз-мат?

більшість ВУЗів - це чисто статистично містечкові ПЕД-и та інші сімейно- та паркано- будівельні рівня «область» :roll: Не здивуюсь, якщо там там справді брали навіть таких...
А для пристойних "фіз-мат" в 90-95 роках - навіть республіканські олімпіади були лише можливістю поступити здавши лише 1 профільний екзамен, або після співбесіди яка по рівню була навіть вище усного екзамена.

В мене сусід в 90-их виграв обл. олімпіаду з математики і з пільгами поступив у КНУ

"з пільгами" -- это как? -- без экзаменов?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:39

  ЛАД написав:Так что переговоры год назад были бы не особо легче сегодняшних.

Не згідний.
Це нам повезло що американці обрали Трампа.
А якби обрали Байдена? А якби Харіс? Ви б так само стверджували що "год назад были бы не особо легче сегодняшних"? Сильно сумніваюсь.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:45

Інформація в тему:
Понад 44% українців заявили про довіру до Трампа

Минулого року ... Байден був беззаперечним лідером симпатій з показником 78,1%, а про прихильність до Трампа сказали лише 10,1% респондентів.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 0/7200338/

Як українці гарно перевзуваються в повітрі. Було 10%, стало 44% довіри Трампу. :D :D Хоча Трамп ще нічого не зробив.
Треба також зауважити що пропаганда демократів працює(працювала). Телемарафон і Портнікови вміють гарно направляти народ в потрібне для влади русло.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:48

  prodigy написав:Центробанк РФ видал рефінансування банків на величезну суму 850 млрд. рублів під покупку облізацій федерального займа (доходність по річним 18,3%)-тобто це скажений принтер. Гроші вийдуть на ринок і ще більше розкрутять моховик інфляції, яка неофіційно близька до 30% (офіційно десь 8-9%)

The Washington Post: Российская элита бьет тревогу по поводу состояния экономики в условиях высоких процентных ставок.

Задавленные западными санкциями и поразительно высокими процентными ставками, российские предприятия опасаются банкротства, так как Путин продолжает военный конфликт на Украине.

▪️Выступая в этом месяце на ежегодном собрании представителей крупного бизнеса, президент России Владимир Путин не удержался от того, чтобы не поворчать о том, что западные санкции против экономики провалились.

▪️«Задача состояла в том, чтобы нанести России стратегический удар... ослабить промышленность, финансы и сферу услуг в нашей стране», — заявил Путин на инвестиционной конференции ВТБ, указав, что экономический рост в России в этом году достигнет 4%, что намного опережает темпы роста в Европе. «Совершенно очевидно, что эти планы рухнули», — резюмировал он.

▪️Но, несмотря на вежливые аплодисменты, которыми встретили российского президента, среди российской элиты нарастает напряженность в связи с растущей стоимостью санкций для экономики.

▪️Руководители крупнейших компаний все чаще предупреждают, что повышение процентных ставок центральным банком для борьбы с разгулом инфляции, вызванной санкциями и военными расходами Путина, может привести к остановке экономики в следующем году.

▪️Возможна череда банкротств, в том числе в стратегически важной военной промышленности России, где бум производства, подпитывающий военные действия России на Украине, по прогнозам, замедлится в следующем году, говорят руководители. В результате Россия больше не сможет пополнять запасы техники, теряемой на поле боя такими высокими темпами.

▪️Даже избранный президент Дональд Трамп в своем посте в социальной сети Truth Social по поводу шокирующего свержения союзника Кремля в Сирии Башара Асада отметил, что Россия была ослаблена отчасти из-за «плохой экономики».

▪️По мере того как растут ожидания, что центральный банк будет вынужден пойти на очередное повышение процентной ставки в этом месяце, обычно сдержанные члены ближайшего окружения Путина присоединились к беспрецедентной критике политики, которая удерживает ключевую ставку на уровне 21%.

▪️Однако, согласно официальным данным, годовая инфляция продолжает превышать 9%, что повышает вероятность затяжной «стагфляции» или даже рецессии в следующем году.

▪️Центральный банк уже прогнозирует, что в следующем году темпы роста резко замедлятся до 0,5-1,5%. Новые жесткие санкции США в отношении 50 российских банков, включая Газпромбанк, ключевой канал для платежей за энергоносители, еще больше увеличили транзакционные издержки для российских импортеров и экспортеров и привели к резкому падению курса рубля по отношению к доллару до самого низкого уровня со времен начала конфликта в 2022 году

▪️Падение рубля также подстегнуло инфляцию, и с 26 ноября по 2 декабря она выросла еще на 0,5 процента, по данным российского статистического агентства Росстат.

▪️Глава финансового ведомства страны и сын одного из ближайших соратников Путина Борис Ковальчук предупредил 27 ноября, что повышение процентных ставок «ограничивает инвестиционные возможности бизнеса и приводит к росту расходов федерального бюджета».

▪️Игорь Сечин, еще один близкий соратник Путина, возглавляющий нефтяной гигант «Роснефть», в квартальном финансовом отчете своей компании обрушился на Центральный банк. Он заявил, что повышение ставок оказывает «негативное влияние на стоимость финансирования» для компании, а также ее подрядчиков и поставщиков и съедает прибыль.

▪️Другие бьют тревогу еще громче. Сергей Чемезов, близкий соратник Путина, возглавляющий российский государственный оружейный конгломерат «Ростех», в конце октября предупредил, что если ставки останутся на нынешнем уровне, «практически большинство наших предприятий обанкротятся». Чемезов заявил, что Россия может быть вынуждена сократить экспорт оружия.

▪️Стальной магнат Алексей Мордашов, владеющий «Северсталью», предупредил, что «компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштабы бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести связанные с ним риски». По данным Российского союза торговых центров, более 200 торговых центров находятся под угрозой банкротства из-за высокой стоимости финансирования.

▪️Хотя руководители предприятий и экономисты говорят, что титаны индустрии вполне естественно преувеличивают влияние высоких ставок, чтобы получить субсидированные кредиты и другие государственные льготы, они также отмечают, что высказываемые опасения вполне реальны, особенно из-за высокого уровня корпоративного долга.

▪️Среди наиболее пострадавших — подрядчики в российской оборонной промышленности, которые, по словам бывшего советника российского Центробанка, а ныне научного сотрудника Российско-Евразийского центра Карнеги Александры Прокопенко, сообщают о неплатежах и растущих расходах на финансирование. «Предприятия не скрывают, что им выгоднее положить деньги на депозит, чем инвестировать в бизнес», — резюмировала эксперт.

▪️Некоторые из этих подрядчиков также публично высказывают свое мнение. Глава Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг в начале ноября на экономическом форуме заявил, что ключевые отрасли машиностроения могут «рухнуть».

▪️Российское информационное агентство «Интерфакс» сообщило 3 декабря, что неплатежи распространяются по всей экономике: крупные и средние предприятия задержали 19% платежей с июля по сентябрь, а малые предприятия задержали 25% платежей за тот же период.

▪️По данным Министерства экономического развития РФ, инвестиции падают, а последствия санкций постепенно приводят к росту стоимости импорта и финансовых операций, что еще больше подстегивает инфляцию, подчеркнул бывший высокопоставленный российский финансовый чиновник. «Происходящее - типичный шок предложения в стране», — указал он

▪️Рост стоимости финансирования и импорта товаров происходит в критический момент для российской оборонной промышленности. Несмотря на то, что Путин вливает в отрасль все большие объемы государственного финансирования (в бюджете на следующий год на эти цели выделено рекордные 126 миллиардов долларов), рост производства в основном обеспечивается за счет увеличения численности рабочей силы для круглосуточной работы военных заводов и обновления запасов советской эпохи.

▪️Но поскольку военный конфликт длится уже третий год и потери военной техники растут, рабочая сила в России на пределе возможностей, а запасы советского оружия сокращаются. По словам Яниса Клюге из Немецкого института международных отношений и безопасности, растущие расходы и постоянно ужесточающиеся санкции на импорт оборудования делают российский оборонный сектор все более трудным для создания вооружений с нуля.

▪️Согласно докладу, подготовленному в этом году Джеком Уотлингом и Ником Рейнольдсом, научными сотрудниками Королевского института объединенных служб в Лондоне, 80% танков и других боевых бронированных машин, используемых в военном конфликте, не новые, а восстановленные из имеющихся запасов.

▪️Россия «начнет обнаруживать, что машины требуют более глубокой модернизации к 2025 году, а к 2026 году она исчерпает большую часть имеющихся запасов», — сообщается в докладе.

▪️По мере сокращения поставок советских вооружений «Россия начнет производить некоторые категории вооружений с нуля», — сказал Клюге. Но санкции усложнили и удорожили импорт необходимого для этого оборудования, добавил он.

▪️Согласно данным, представленным Министерством экономического развития в российском парламенте, рост производства в секторе с расплывчатым названием «прочие транспортные системы и оборудование» в следующем году упадет до 5% с 30,2% в 2023 году, что свидетельствует о проблемах в секторе производства танков.

▪️Однако ситуация, похоже, не вызывает беспокойства в Кремле. Один из российских ученых, тесно связанный с высокопоставленными дипломатами, сказал, что обеспокоенность экономическими перспективами не является достаточным основанием для того, чтобы государство пошло на компромис

▪️«Панических настроений нет», - сказал российский академик. «С точки зрения людей, которые сидят в Кремле, все развивается более или менее хорошо. Россия продолжает продвигаться в военном отношении. ... В этих условиях нет необходимости идти на какой-либо серьезный компромисс».

▪️Разброд в западных столицах — голосование о недоверии во Франции и еще одно, запланированное на этот месяц в Германии, — в сочетании с убежденностью Кремля в том, что Трамп сократит поддержку Украины, еще больше укрепляют уверенность.

▪️Путин отмахнулся от растущей критики в адрес повышения процентных ставок и главы центрального банка Эльвиры Набиуллиной и заявил на инвестиционной конференции, что сдерживание инфляции является приоритетной задачей.

▪️Поскольку цены на основные продукты питания, такие как картофель, в этом году выросли почти на 80%, Путин будет продолжать защищать Набиуллину — и ее повышение ставок — от жалоб крупного бизнеса. «В политической ДНК Путина заложено, что инфляцию нельзя выпускать из-под контроля», — говорит Клюге. «Это очень важно для безопасности режима, и именно поэтому он дал Набиуллиной очень сильный мандат», — указал эксперт.

▪️Но Прокопенко, бывший советник центрального банка, подчеркнула, что, по ее мнению, давление со стороны крупного бизнеса не ослабнет. Когда инфляция составляет 9%, а ключевая ставка - 21%, это означает, что «ключевая ставка работает неправильно, и нужно рассматривать другие инструменты».

▪️Приоритетом Путина является военный конфликт и финансирование военной машины, а у него не так много союзников, и ресурсы в его распоряжении также сокращаются. Не исключено, что он бросит ее под автобус».

▪️По словам Татьяны Становой, основателя французской политической консалтинговой компании R.Politik, давление на Путина растет, несмотря на распространенное на Западе мнение, что время на стороне российского президента.

▪️«Путин готов бороться столько, сколько потребуется. ... Но Путин торопится. Он не может поддерживать такую интенсивность военных действий и такие потери в людях и технике, как в последние месяцы», — указала Становая.


от себя добавлю инфляция в Украине не меньше 20-25% при этом учётная ставка 13%
спрос настолько "высокий" что эпицентр продает копеечную технику в рассрочку на 24 месяца. Если не ошибаюсь это явление называется стагфляция. Но сми об этом не пишут. У нас "всё хорошо". Вова раздаёт по тысяче.

тем временем квартиры в Вышгороде (15 минут от Киева) уже сдают по 100уе.
viewtopic.php?p=5797094#p5797094
пытался вспомнить в середине 90х емнип квартиры сдавали бесплатно, за комуналку.

русские проблемы по сравнению с нашими - детский насморк.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:05

Wirująświatła наші проблеми We Shall Overcome



не треба згущати краски, на нерухомість впала в ціна (і аренда також)-це наслідкі
війни (того що населення евакуювалось, бизнес на 80% закрився, на паузі)

мені дивно від вас читати про проблеми українці, ми і не таке витрамували.

треба тиснути всім всесвітом що рейх впав і розвалився як ссср

банки за 2023р показали профіт, епіцентр теж не в збитку
я особисто теж витратив на різні мелочі, тому що вірю, що вони мені згодяться в наступному році

меньше паніки-більше донатів, хоч по 20грн від кодного українця
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:08

Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  Ой+ написав:
  candle645 написав:більшість ВУЗів - це чисто статистично містечкові ПЕД-и та інші сімейно- та паркано- будівельні рівня «область» :roll: Не здивуюсь, якщо там там справді брали навіть таких...
А для пристойних "фіз-мат" в 90-95 роках - навіть республіканські олімпіади були лише можливістю поступити здавши лише 1 профільний екзамен, або після співбесіди яка по рівню була навіть вище усного екзамена.

В мене сусід в 90-их виграв обл. олімпіаду з математики і з пільгами поступив у КНУ

"з пільгами" -- это как? -- без экзаменов?
Були варіанти без екзаменів чи по співбесіді. Залежить ще від відповідності олімпіади до обраної спеціальності. Я так поступав, без екзаменів
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:11

Україна прискорює програми з виробництва крилатих і балістич

Побоюючись скорочення західної військової допомоги наступного року, Україна щосили намагається наростити власне виробництво далекобійної зброї для ударів углиб російської території. При цьому в основі лежить програма з виробництва ударних безпілотників великої дальності (зокрема, нові розробки - ракета-дрон "Пекло", ударні БПЛА DeepStrike). Однак більшість аналітиків у сфері оборони сходяться на думці, що одних тільки дронів буде недостатньо, пише The Washington Post.

Зазначається, що перевага безпілотників у тому, що їх легко і швидко виробляти, але експерти попереджають, що вони є лише частковим вирішенням численних бойових проблем України.

"У довгостроковій перспективі Україна хотіла б мати два "кулаки". Один "кулак" буде потенціалом для доставки ударних пакетів за допомогою безпілотників, а другий потенціал буде крилатими і балістичними ракетами малої дальності або навіть середньої дальності", - заявив директор польської консалтингової компанії Rochan у сфері оборони Конрад Музика.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:13

Трамп назвав завершення війни в Україні своїм головним пріор

Трамп вважає війну в Україні більш пріоритетною для себе, ніж конфлікт на Близькому Сході.

"Я думаю, що ми повинні вирішити проблему війни України з Росією. Обидві ці країни зазнають втрат, у які ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть", - сказав Трамп в інтерв'ю французьким ЗМІ.

Він також зазначив, що ситуація на Близькому Сході також важлива, проте "менш складна


"Близький Схід, звичайно, є великим пріоритетом. Але я думаю, що Близький Схід - це менш складна ситуація, ніж Україна з Росією", - сказав Трамп.

Він підкреслив, що цю проблему "потрібно вирішити швидко".

Він також повторив свій заклик до Вашингтона не втручатися в ситуацію в Сирії.

"Сирії доведеться подбати про себе самій", - сказав Трамп в інтерв'ю. "Ми не будемо втручатися у справи Сирії".
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:18

  prodigy написав:меньше паніки-більше донатів, хоч по 20грн від кодного українця
какая паника? писать о том что видишь паника? ну ок мы уверенно побеждаем, отвоевывая новые и новые территории, э.э. и оружия производим столько что половину экспортируем, вернулись все беженцы вдобавок добавились желающие переехать в Украину из Сирии/Афганистана/Бангладеш/нищей Болгарии. Ежегодно нам выплачивается 200 ярдов репараций и путинг готов сдаться.

полегчало?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:25

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:меньше паніки-більше донатів, хоч по 20грн від кодного українця
какая паника? писать о том что видишь паника? ну ок мы уверенно побеждаем, отвоевывая новые и новые территории, э.э. и оружия производим столько что половину экспортируем, вернулись все беженцы вдобавок добавились желающие переехать в Украину из Сирии/Афганистана/Бангладеш/нищей Болгарии. Ежегодно нам выплачивается 200 ярдов репараций и путинг готов сдаться.

полегчало?


сітуація в край важка
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  #<1 ... 11260112611126211263>
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