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Додано: Сер 11 гру, 2024 13:32
1г.11хв. -- закликає: не тікайте від реальності (від війни), не відокремлюватися. Росте прірва.
22 хв. -- за столом з знайомими, друзями ... ні про що розмовляти... встав та пішов.
Цим знайомим-друзям не пояснював, не закликав.
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Відповідь на питання "що таке для вас Перемога?" = "Заради чого загинули, були покалічені люди?"
Додано: Сер 11 гру, 2024 13:59
Додано: Сер 11 гру, 2024 14:05
Чтобы меня послали на олимпиаду? я бы им дулю скрутил, я же не собака на поводке по выставкам ездить. Адекватные были в оппозиции к большинству учителей, не разделяли гордость пионерским галстуком (носили конечно, но после школы сразу снимали). Хвалебных песен Ленину/Сталину никогда не пел. Ветеранов которых всегда приглашали на 9 мая я постоянно спрашивал почему победители живут хуже побеждённых и почему евреям лучше в Германии /Израиле чем в ссср. Реакция была унылая типа Сталина на вас нет.
Додано: Сер 11 гру, 2024 14:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
еше один квн-щик вова на побегушках у коломойского
"выжил" он, ага
его еще пока не бьют, а дают спокойно уйти
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