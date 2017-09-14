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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11260112611126211263

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:32


1г.11хв. -- закликає: не тікайте від реальності (від війни), не відокремлюватися. Росте прірва.
22 хв. -- за столом з знайомими, друзями ... ні про що розмовляти... встав та пішов.
Цим знайомим-друзям не пояснював, не закликав.
__________________
Відповідь на питання "що таке для вас Перемога?" = "Заради чого загинули, були покалічені люди?"
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:59

  andrijk777 написав:Як українці гарно перевзуваються в повітрі. Було 10%, стало 44% довіри Трампу. Хоча Трамп ще нічого не зробив.
ожидания чуда
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:05

  Hotab написав:Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів (умова - там ключові вступні екзамени мали бути фізика або математика) .
Чтобы меня послали на олимпиаду? я бы им дулю скрутил, я же не собака на поводке по выставкам ездить. Адекватные были в оппозиции к большинству учителей, не разделяли гордость пионерским галстуком (носили конечно, но после школы сразу снимали). Хвалебных песен Ленину/Сталину никогда не пел. Ветеранов которых всегда приглашали на 9 мая я постоянно спрашивал почему победители живут хуже побеждённых и почему евреям лучше в Германии /Израиле чем в ссср. Реакция была унылая типа Сталина на вас нет.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:1г.11хв. -- закликає: не тікайте від реальності (від війни), не відокремлюватися. Росте прірва.
22 хв. -- за столом з знайомими, друзями ... ні про що розмовляти... встав та пішов.
Цим знайомим-друзям не пояснював, не закликав.
__________________
Відповідь на питання "що таке для вас Перемога?" = "Заради чого загинули, були покалічені люди?"

еше один квн-щик вова на побегушках у коломойского
"выжил" он, ага
его еще пока не бьют, а дают спокойно уйти
fox767676
 
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