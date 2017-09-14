RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1126111262112631126411265 ... 11267>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:32


1г.11хв. -- закликає: не тікайте від реальності (від війни), не відокремлюватися. Росте прірва.
22 хв. -- за столом з знайомими, друзями ... ні про що розмовляти... встав та пішов.
Цим знайомим-друзям не пояснював, не закликав.
__________________
Відповідь на питання "що таке для вас Перемога?" = "Заради чого загинули, були покалічені люди?"
detroytred
 
Повідомлень: 31211
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:59

  andrijk777 написав:Як українці гарно перевзуваються в повітрі. Було 10%, стало 44% довіри Трампу. Хоча Трамп ще нічого не зробив.
ожидания чуда
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26213
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:05

  Hotab написав:Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів (умова - там ключові вступні екзамени мали бути фізика або математика) .
Чтобы меня послали на олимпиаду? я бы им дулю скрутил, я же не собака на поводке по выставкам ездить. Адекватные были в оппозиции к большинству учителей, не разделяли гордость пионерским галстуком (носили конечно, но после школы сразу снимали). Хвалебных песен Ленину/Сталину никогда не пел. Ветеранов которых всегда приглашали на 9 мая я постоянно спрашивал почему победители живут хуже побеждённых и почему евреям лучше в Германии /Израиле чем в ссср. Реакция была унылая типа Сталина на вас нет.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26213
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:1г.11хв. -- закликає: не тікайте від реальності (від війни), не відокремлюватися. Росте прірва.
22 хв. -- за столом з знайомими, друзями ... ні про що розмовляти... встав та пішов.
Цим знайомим-друзям не пояснював, не закликав.
__________________
Відповідь на питання "що таке для вас Перемога?" = "Заради чого загинули, були покалічені люди?"

еше один истеричный квн-щик вова на побегушках у коломойского
"выжил" он, ага
его еще пока не бьют, а дают спокойно уйти
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 11 гру, 2024 14:19, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 2429
З нами з: 13.06.20
Подякував: 327 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:19

  prodigy написав:...........
тут про бюджет рф на 2025р
https://www.dw.com/uk/derzduma-uhvalila ... a-70853244
..........

Читаем -
На оборону та національну безпеку в новому бюджеті РФ сумарно закладено приблизно вісім відсотків ВВП (13,5 трильйона рублів витратять на оборону, ще 3,4 трильйона - на нацбезпеку та правоохоронну діяльність) - це рекордний показник в історії сучасної Росії, який дорівнює понад 40 відсоткам усіх видатків бюджету.
"13,5 трильйона рублів" на оборону при курсе 100 руб./долл. это примерно 130 млрд. долл.
У нас -
Общий ресурс, направленный на сектор безопасности и обороны, составит 2,23 трлн грн.
https://buh.ligazakon.net/ru/news/232015_verkhovnaya-rada-prinyala-gosudarstvennyy-byudzhet-na-2025-god--klyuchevye-pokazateli
Чисто на оборону, по-видимому, меньше. Но даже 2,23 трлн. грн при среднем прогнозируемом курсе в 2025 45 грн/$ (https://epravda.com.ua/rus/publications/2024/11/19/722017/) получаем 50 млрд. долл.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31743
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:21

detroytred 20:25 "моя жизнь это армия, я не буду говорить с людьми про новый айфон"
этой фразы достаточно для следующих выводов.
чувак в неадеквате или под препаратами. Странный экзальтизм он рассказывает с каким то неестественным воодушевлением о страшных вещах, обычно с таким настроением травят анекдоты по синьке). А о тяжёлых моментах говорят нехотя и без акцентов.

Далее чувак считает что армия это правильно и хорошо, а остальное общество (в т.ч. те с айфонами) это "2й сорт. с которыми не о чем говорить". А если в армии у кого то айфон он какой сорт? набор не связанных между собой фраз. Видно что мысли не его, слова запомнил, а придать им смысл, связать в какую-то осмысленную структуру не получилось. Отсюда и воодушевление. Через эмоции не проходит тот текст, который он говорит.

(я сам не люблю айфоны но очень очень редко это высказываю, чтобы такой мелочью никого не обидеть).
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26213
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:33

  prodigy написав:ЛАД ви писали, що Захід пошкодує що рижим Асаду повалено
це ви на "злодіяння повстанців" натякали?

журналісти все вже подрахували:
режим Башара аль-Асада за роки свого панування знищів 100+к, це у декятки разів перевірьшую злочини різних группіровок у Сирії.

пропоную відео російського журналіста передивиться уважно без перемотки
нікому не дорікаю , просто намагаюсь розширити горизонт познань на форумі

[youtube]uUdmB4xSC2U[/youtu..]

Уже писал - посмотрим, что и как будут делать "повстанцы".
По предыдущей практике "свержения диктаторов" на Ближнем Востоке получалось хуже.
И в вашем видео, "дивлячись уважно без перемотки", обратите внимание на 2 момента - разочарование сирийского активиста Мазена Аль Хамада (убитого? в тюрьме Седная) в Западе и на упоминание блогером на 18-й мин. репрессированных в Иране. Но это сделали как раз "повстанцы", свергнувшие "жестокого тирана" шаха. Шах пытался модернизировать Иран.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31743
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:36

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Так что переговоры год назад были бы не особо легче сегодняшних.

Не згідний.
Це нам повезло що американці обрали Трампа.
А якби обрали Байдена? А якби Харіс? Ви б так само стверджували що "год назад были бы не особо легче сегодняшних"? Сильно сумніваюсь.

А что изменилось бы?
Аргументы, которые я привёл, не очень сильно зависят от того, кого выбрали - Трампа или Харрис.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31743
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:39

  Wirująświatła написав:..........
тем временем квартиры в Вышгороде (15 минут от Киева) уже сдают по 100уе.
viewtopic.php?p=5797094#p5797094
пытался вспомнить в середине 90х емнип квартиры сдавали бесплатно, за комуналку.
..........

Сегодня в Харькове знаю о таких случаях. Не массово.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31743
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:41

  Faceless написав:Були варіанти без екзаменів чи по співбесіді. Залежить ще від відповідності олімпіади до обраної спеціальності. Я так поступав, без екзаменів


т.е. выиграл математику а украинский сдавать не нужно?
мне зачли только тот экзамен где олимпиада.
tester7336
 
Повідомлень: 693
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1126111262112631126411265 ... 11267>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 77098
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247752
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 885448
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13189)
11.12.2024 14:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.