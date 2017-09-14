Додано: Сер 11 гру, 2024 14:21

detroytred 20:25 "моя жизнь это армия, я не буду говорить с людьми про новый айфон"

этой фразы достаточно для следующих выводов.

чувак в неадеквате или под препаратами. Странный экзальтизм он рассказывает с каким то неестественным воодушевлением о страшных вещах, обычно с таким настроением травят анекдоты по синьке). А о тяжёлых моментах говорят нехотя и без акцентов.



Далее чувак считает что армия это правильно и хорошо, а остальное общество (в т.ч. те с айфонами) это "2й сорт. с которыми не о чем говорить". А если в армии у кого то айфон он какой сорт? набор не связанных между собой фраз. Видно что мысли не его, слова запомнил, а придать им смысл, связать в какую-то осмысленную структуру не получилось. Отсюда и воодушевление. Через эмоции не проходит тот текст, который он говорит.



(я сам не люблю айфоны но очень очень редко это высказываю, чтобы такой мелочью никого не обидеть).