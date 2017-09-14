1г.11хв. -- закликає: не тікайте від реальності (від війни), не відокремлюватися. Росте прірва. 22 хв. -- за столом з знайомими, друзями ... ні про що розмовляти... встав та пішов. Цим знайомим-друзям не пояснював, не закликав. __________________ Відповідь на питання "що таке для вас Перемога?" = "Заради чого загинули, були покалічені люди?"
Hotab написав:Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів (умова - там ключові вступні екзамени мали бути фізика або математика) .
Чтобы меня послали на олимпиаду? я бы им дулю скрутил, я же не собака на поводке по выставкам ездить. Адекватные были в оппозиции к большинству учителей, не разделяли гордость пионерским галстуком (носили конечно, но после школы сразу снимали). Хвалебных песен Ленину/Сталину никогда не пел. Ветеранов которых всегда приглашали на 9 мая я постоянно спрашивал почему победители живут хуже побеждённых и почему евреям лучше в Германии /Израиле чем в ссср. Реакция была унылая типа Сталина на вас нет.
detroytred написав:1г.11хв. -- закликає: не тікайте від реальності (від війни), не відокремлюватися. Росте прірва. 22 хв. -- за столом з знайомими, друзями ... ні про що розмовляти... встав та пішов. Цим знайомим-друзям не пояснював, не закликав. __________________ Відповідь на питання "що таке для вас Перемога?" = "Заради чого загинули, були покалічені люди?"
еше один истеричный квн-щик вова на побегушках у коломойского "выжил" он, ага его еще пока не бьют, а дают спокойно уйти
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 11 гру, 2024 14:19, всього редагувалось 1 раз.
На оборону та національну безпеку в новому бюджеті РФ сумарно закладено приблизно вісім відсотків ВВП (13,5 трильйона рублів витратять на оборону, ще 3,4 трильйона - на нацбезпеку та правоохоронну діяльність) - це рекордний показник в історії сучасної Росії, який дорівнює понад 40 відсоткам усіх видатків бюджету.
"13,5 трильйона рублів" на оборону при курсе 100 руб./долл. это примерно 130 млрд. долл. У нас -
Общий ресурс, направленный на сектор безопасности и обороны, составит 2,23 трлн грн.
detroytred 20:25 "моя жизнь это армия, я не буду говорить с людьми про новый айфон" этой фразы достаточно для следующих выводов. чувак в неадеквате или под препаратами. Странный экзальтизм он рассказывает с каким то неестественным воодушевлением о страшных вещах, обычно с таким настроением травят анекдоты по синьке). А о тяжёлых моментах говорят нехотя и без акцентов.
Далее чувак считает что армия это правильно и хорошо, а остальное общество (в т.ч. те с айфонами) это "2й сорт. с которыми не о чем говорить". А если в армии у кого то айфон он какой сорт? набор не связанных между собой фраз. Видно что мысли не его, слова запомнил, а придать им смысл, связать в какую-то осмысленную структуру не получилось. Отсюда и воодушевление. Через эмоции не проходит тот текст, который он говорит.
(я сам не люблю айфоны но очень очень редко это высказываю, чтобы такой мелочью никого не обидеть).
prodigy написав:ЛАД ви писали, що Захід пошкодує що рижим Асаду повалено це ви на "злодіяння повстанців" натякали?
журналісти все вже подрахували: режим Башара аль-Асада за роки свого панування знищів 100+к, це у декятки разів перевірьшую злочини різних группіровок у Сирії.
пропоную відео російського журналіста передивиться уважно без перемотки нікому не дорікаю , просто намагаюсь розширити горизонт познань на форумі
[youtube]uUdmB4xSC2U[/youtu..]
Уже писал - посмотрим, что и как будут делать "повстанцы". По предыдущей практике "свержения диктаторов" на Ближнем Востоке получалось хуже. И в вашем видео, "дивлячись уважно без перемотки", обратите внимание на 2 момента - разочарование сирийского активиста Мазена Аль Хамада (убитого? в тюрьме Седная) в Западе и на упоминание блогером на 18-й мин. репрессированных в Иране. Но это сделали как раз "повстанцы", свергнувшие "жестокого тирана" шаха. Шах пытался модернизировать Иран.
Wirująświatła написав:.......... тем временем квартиры в Вышгороде (15 минут от Киева) уже сдают по 100уе. viewtopic.php?p=5797094#p5797094 пытался вспомнить в середине 90х емнип квартиры сдавали бесплатно, за комуналку. ..........
Сегодня в Харькове знаю о таких случаях. Не массово.