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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 гру, 2024 14:44
форум ботаников. давайте запилим голосовалку у кого красный диплом был. Знания имеют ценность тогда когда двигают человечество вперёд или решают какие то эзистенциальные проблемы/угрозы. А не когда за них дают медальку и диплом. В итоге половина форума медалисты, а страна на грани выживания.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 11 гру, 2024 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 14:46
Wirująświatła написав:detroytred
20:25 "моя жизнь это армия, я не буду говорить с людьми про новый айфон"
этой фразы достаточно для следующих выводов.
чувак в неадеквате или под препаратами. Странный экзальтизм он рассказывает с каким то неестественным воодушевлением о страшных вещах, обычно с таким настроением травят анекдоты по синьке). А о тяжёлых моментах говорят нехотя и без акцентов.
Далее чувак считает что армия это правильно и хорошо, а остальное общество (в т.ч. те с айфонами) это "2й сорт. с которыми не о чем говорить". А если в армии у кого то айфон он какой сорт? набор не связанных между собой фраз. Видно что мысли не его, слова запомнил, а придать им смысл, связать в какую-то осмысленную структуру не получилось. Отсюда и воодушевление. Через эмоции не проходит тот текст, который он говорит.
(я сам не люблю айфоны но очень очень редко это высказываю, чтобы такой мелочью никого не обидеть).
В принципі, це ісє оте непорозуміння, різні погляди, бачення, сприйняття. Прірва.
Ось ще одне інтерв'ю. Ще більш контрастніше:
Там коментарі жєсть.
Прірв багато: і між начальниками, і між командирами та підлеглими.
Як найліпше оці всі різнобарви звести?
На цьому не загострюється увага.
Кожен висуває тези, як підігнати інших під своє бачення.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 14:49
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів (умова - там ключові вступні екзамени мали бути фізика або математика) .
Чтобы меня послали на олимпиаду? я бы им дулю скрутил, я же не собака на поводке по выставкам ездить. Адекватные были в оппозиции к большинству учителей, не разделяли гордость пионерским галстуком (носили конечно, но после школы сразу снимали). Хвалебных песен Ленину/Сталину никогда не пел. Ветеранов которых всегда приглашали на 9 мая я постоянно спрашивал почему победители живут хуже побеждённых и почему евреям лучше в Германии /Израиле чем в ссср. Реакция была унылая типа Сталина на вас нет.
А знания для участия в олимпиадах были?
Хвалебных песен Сталину не пели уже даже в мои школьные годы.
А пионерские галстуки снимали вне школы не в знак протеста, а просто потому, что он рассматривался как признак детства, а в 13-14 лет считали себя уже почти взрослыми.
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ЛАД
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Додано: Сер 11 гру, 2024 14:53
detroytred написав:
Як найліпше оці всі різнобарви звести?
На цьому не загострюється увага.
да просто свести. одинаковыми правилами для всех. Это как в детском коллективе, по умолчанию сильные щимят слабых, появляются аутсайдеры, с которыми никто не хочет взаимодействовать, лизоблюды и любимчики. Но приходит внешняя сила (педагог, психолог, вожатый или даже новенький ученик) и устанавливает другие правила. По началу коллектив сопротивляется, возражает, но рычаг не на их стороне и через некоторое время исчезает право сильного и аутсайдеры, каждому находится какое то место и своя роль, а коллектив целом обретает объединяющая идея которая на время становится смыслом. Этим процессам тысяча лет и самый яркий как раз был описан в Новом Завете. Но наступила постхристианская эпоха и люди вернусь в средневековье (по уровню доверия и степени взаимодействия).
ЛАД написав:
А знания для участия в олимпиадах были?
даже если бы и были. Для подросткового возраста нормально протест против взрослых. Чтобы вырасти подросток должен ментально отделить себя от разных мастей опекунов. А танцевать под учительскую/родительскую дудочку в 13-16 лет скорее говорит о зпр. "удобные дети" (есть такое понятие у психологов) потом выкидывают чудеса дезадаптации в относительно простых условиях. Когда рядом нет "волшебной дудочки".
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 11 гру, 2024 15:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 14:57
detroytred написав: Wirująświatła написав:detroytred
20:25 "моя жизнь это армия, я не буду говорить с людьми про новый айфон"
этой фразы достаточно для следующих выводов.
чувак в неадеквате или под препаратами. Странный экзальтизм он рассказывает с каким то неестественным воодушевлением о страшных вещах, обычно с таким настроением травят анекдоты по синьке). А о тяжёлых моментах говорят нехотя и без акцентов.
Далее чувак считает что армия это правильно и хорошо, а остальное общество (в т.ч. те с айфонами) это "2й сорт. с которыми не о чем говорить". А если в армии у кого то айфон он какой сорт? набор не связанных между собой фраз. Видно что мысли не его, слова запомнил, а придать им смысл, связать в какую-то осмысленную структуру не получилось. Отсюда и воодушевление. Через эмоции не проходит тот текст, который он говорит.
(я сам не люблю айфоны но очень очень редко это высказываю, чтобы такой мелочью никого не обидеть).
В принципі, це ісє оте непорозуміння, різні погляди, бачення, сприйняття. Прірва.
Ось ще одне інтерв'ю. Ще більш контрастніше:
Там коментарі жєсть.
Прірв багато: і між начальниками, і між командирами та підлеглими.
Як найліпше оці всі різнобарви звести?
На цьому не загострюється увага.
Кожен висуває тези, як підігнати інших під своє бачення.
Судя по тому, что абсолютно безобидные коментарии на форуме удаляются -- никто ничего сводить не планирует...
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Додано: Сер 11 гру, 2024 15:00
Wirująświatła написав:
чувак в неадеквате или под препаратами. Странный экзальтизм он рассказывает
Он свое село "Жовківці" в "Майдан" переименовал
это больные(но хитрые) фанатики похуже комуняк\игиловцев
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Додано: Сер 11 гру, 2024 15:04
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Після виграних Олімпіад рівня «область» мене брали в більшість ВУЗів на «бюджет» навіть без екзаменів (умова - там ключові вступні екзамени мали бути фізика або математика) .
Чтобы меня послали на олимпиаду? я бы им дулю скрутил, я же не собака на поводке по выставкам ездить. Адекватные были в оппозиции к большинству учителей,
Віталік, у тебе неприкрита заздрість дуже лізе.
Так, це форум більш розумних , ніж «пересічний». Якщо ти відчуваєш себе зайвим тут, ти ж знаєш інші форуми))
Щодо опозиції)
А в спортивних змаганнях (волейбол, футбол) ти також не приймав участі? Чи в твоєму селі не проводили?
Опозиція потрібна там, де ти не хочеш щось робити. Наприклад я відмовився брати участь у сценці на НР і при мені в табелі поставили поведінку «2» за другу чверть , червоною ручкою пересеркнувши «добре». Але це я не хотів . А чому я маю не хотіти підхопити дух суперництва з учнями інших міст? Довести собі і іншим, що ти кращий? Що у мене знання вище за середні.
ЛАД вірно спитав, може не брав ніде участь, бо не міг нічого робити краще інших?))
Ні в знаннях, ні в спорті?))
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Додано: Сер 11 гру, 2024 15:09
Hotab написав:
Опозиція потрібна там, де ти не хочеш щось робити.
почитай возрастную психологию. В подростковом возрасте протест - нормальное явление.
Hotab написав:
Віталік, у тебе неприкрита заздрість дуже лізе.
я вроде чётко обозначил проблему, дох%уя медалистов а страна в жопе. В каком месте зависть? Просто я про свои достижения не пишу и у некоторых складывается "ошибка выжившего" что их нет или не было. Я бы писал если бы они помогли остановить войну и вытащить страну из тяжёлой ситуации. Какая ценность ваших достижений для общества
? что ты наконец купил квартиру. Поздравляю, только вряд ли это кому то ценно или интересно кроме тебя. У вас в голове проценты перепутались с дробями. Ради чего ты живёшь? судя по форуму ради троллинга форумчан. Больше в твоей жизни ценностей нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 11 гру, 2024 15:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 15:12
Wirująświatła написав:
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ЛАД написав:
А знания для участия в олимпиадах были?
даже если бы и были. Для подросткового возраста нормально протест против взрослых. Чтобы вырасти подросток должен ментально отделить себя от разных мастей опекунов. А танцевать под учительскую/родительскую дудочку в 13-16 лет скорее говорит о зпр. "удобные дети" (есть такое понятие у психологов) потом выкидывают чудеса дезадаптации в относительно простых условиях. Когда рядом нет "волшебной дудочки".
"протест против взрослых" в виде "протеста против знаний/учёбы"?
Это называется не протест, а совсем иначе.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 15:15
из моего круга общения 90%
медалистов\краснодипломников не блещут карьерой, или даже просто профессиональными успехами
то же самое знакомые офицеры запаса "подустали" к моменту полномасштабной
вообщем юных дарований всегда много, крепких профессионалов дефицит
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