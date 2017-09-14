RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1126311264112651126611267>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 15:17

  ЛАД написав:"протест против взрослых" в виде "протеста против знаний/учёбы"?
Эти штампы "об огромной роли государства и образования в жизни человека" закончились банкротством и распадом ссср и в итоге привели к войне в Грузии в 2008 и Украине в 2014. Причинно-следственную связь видите? Где было ваше хваленное образование в 2008 и 2014? Где были краснодипломники и медалисты когда ссср покупал зерно заграницей и обувь саламандра за нефтедоллары? Классно у вас выходит знания были, олимпиады выигрывались, а жрать к концу 80х стало нечего. Может что то в консерватории сломалось?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26213
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 15:24

  fox767676 написав:из моего круга общения 90%
медалистов\краснодипломников не блещут карьерой, или даже просто профессиональными успехами
то же самое знакомые офицеры запаса "подустали" к моменту полномасштабной
вообщем юных дарований всегда много, крепких профессионалов дефицит

А какой % не "медалистов\краснодипломников" "блещут карьерой"?
И не всегда "карьера" показатель вклада человека в развитие общества.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31743
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 15:26

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:"протест против взрослых" в виде "протеста против знаний/учёбы"?
Эти штампы "об огромной роли государства и образования в жизни человека" закончились банкротством и распадом ссср и в итоге привели к войне в Грузии в 2008 и Украине в 2014. Причинно-следственную связь видите? Где было ваше хваленное образование в 2008 и 2014? Где были краснодипломники и медалисты когда ссср покупал зерно заграницей и обувь саламандра за нефтедоллары? Классно у вас выходит знания были, олимпиады выигрывались, а жрать к концу 80х стало нечего. Может что то в консерватории сломалось?


Те, що несправність соціальних ліфтів легко перекреслює будь-який високий рівень знань, не так вже й важко побачити.
detroytred
 
Повідомлень: 31211
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 15:27

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Так что переговоры год назад были бы не особо легче сегодняшних.

Не згідний.
Це нам повезло що американці обрали Трампа.
А якби обрали Байдена? А якби Харіс? Ви б так само стверджували що "год назад были бы не особо легче сегодняшних"? Сильно сумніваюсь.

А что изменилось бы?
Аргументы, которые я привёл, не очень сильно зависят от того, кого выбрали - Трампа или Харрис.

:D :D :D
Ну якщо нічого принципово не міняється то можна воювати ще 5-10 років. А за 5-10 років може і путін здохне.
Але ви вище писали що воювати дальше "не варіант".
То оприділіться якось. :D Я бачу тут явне протиріччя з вашими минулими постами, лінь шукати.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5778
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 15:31

Wirująświatła

я вроде чётко обозначил проблему, дох%уя медалистов


На цьому форумі. Бо він специфічний. А «в странє» їх не так багато.


Какая ценность ваших достижений для общества?



Глобально? Ну я провів чимало занять з молодими пілотами по аеродинаміці. Бо це по суті фізика, а з ВВНЗ вони прийшли недонавчені. Чи пілотам не потрібні знання аеродинаміки, як не потрібні тобі ніякі знання?))


что ты наконец купил квартиру. Поздравляю, только вряд ли это кому то ценно или интересно кроме тебя.


А чому мої досягнення - це погано, якщо вони допомогли б лише мені, наприклад?))) хай всі дурачками ростуть, тобі спокійніше і комфортніше серед них?))


Ради чего ты живёшь? судя по форуму ради троллинга форумчан.


Просто я не живу на форумі на відміну))
Тому що я роблю на форумі - це не те що я роблю в житті. Тобі важко , інтернетному, , це зрозуміти. Але напряжись))
Hotab
 
Повідомлень: 13752
З нами з: 15.02.09
Подякував: 367 раз.
Подякували: 2293 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А какой % не "медалистов\краснодипломников" "блещут карьерой"?
И не всегда "карьера" показатель вклада человека в развитие общества


речь идет чтобы хотя бы устроиться по специальности (востребованной)
их учили за бюджет (отличники-медалисты же), но они не применили свои знания ни по гражданской, ни по военной специальностям
поэтому имеем непродуктивную экономику и политически незрелое электоральное поле - источники большинства наших бед
fox767676
 
Повідомлень: 2429
З нами з: 13.06.20
Подякував: 327 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 15:35

  Wirująświatła написав:........
я вроде чётко обозначил проблему, дох%уя медалистов а страна в жопе. В каком месте зависть? ......

Во-первых, медалистов не дох%уя, а гораздо меньше.
Во-вторых, не все медалисты получили медаль заслуженно.
И, в-третьих, но это главное, между количеством медалистов и "страна в жопе" нет прямой зависимости.
  Wirująświatła написав:Эти штампы "об огромной роли государства и образования в жизни человека" закончились банкротством и распадом ссср и в итоге привели к войне в Грузии в 2008 и Украине в 2014. Причинно-следственную связь видите?
. Не вижу.
Особенно, с распадом СССР и, тем более, с "войной в Грузии в 2008 и Украине в 2014".

Но почему-то США занимаются "переманиванием мозгов" со всего мира. И весь мир (во всяком случае, те страны, которые беспокоятся о развитии) озабочен этим.
Видать дураки, ничего не понимают.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 11 гру, 2024 15:35, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31743
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 15:35

  detroytred написав:Те, що несправність соціальних ліфтів легко перекреслює будь-який високий рівень знань, не так вже й важко побачити.
отличниками медалистами краснодипломниками в моем классе/вузе были далеко не самые умные. Но КАК ПРАВИЛО это были "активисты", в плане поручений. Учителям сверху спускали план провести олимпиаду, такие как я сразу говорили нет. Заставить оценками было невозможно (школа скорее завышала оценки, ради авторитета директора и показухи). Двоек почти не ставили.

Активисты с удовольствием выучивали несколько тем (инфа достоверная у нас тоже были олимпиады и я знаю как их выигрывали). Затем устраивалось шоу "активистов", кто то лучше подготовился кто то переволновался так и появлялись первые и не первые места.

Чтобы кто то в школе учился для себя не помню, это уже пришло в вузе. Дети учатся либо потому что им интересно (и до тех пор пока интересно), либо ради похвал родителей/учителей/оценок/честолюбия.

А здесь выдают выигранную олимпиаду за какие то супер знания, которые после школы неизвестно куда пропадают.
  ЛАД написав:Во-вторых, не все медалисты получили медаль заслуженно.
с этого надо начинать. Если хотя бы 20% получили медаль незаслуженно, это полностью их нивелирует. Постфактум разобраться были ли медаль красный диплом заслуженными невозможно, поэтому их наличие мало о чём говорит. Скорее о честолюбии учителей/родителей, тянувшего ученика за уши. В вузе были свои правила. И кто шел против них сдавали экзамены по 3 раза. А кто соответствовал - получали красный диплом "за добросовестное выполнение требований преподавателей"
  ЛАД написав:Но почему-то США занимаются "переманиванием мозгов" со всего мира. И весь мир (во всяком случае, те страны, которые беспокоятся о развитии) озабочен этим.
Видать дураки, ничего не понимают.
а мы умные поэтому просим у США деньги. С хороших мест ещё попробуй мозги перемани. Ваш пример говорит о том, что знания на постсовке мало кого интересуют. В школах был план по олимпиадам и кто то их должен быть выиграть. Поэтому были победители/медалисты, а не потому что хотаб такой умный. Он в этой системе винтик. После вуза с красными дипломами специалисты шли на базар.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 гру, 2024 15:47, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26213
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 15:39

  Wirująświatła написав:Чтобы кто то в школе учился для себя не помню, это уже пришло в вузе. Дети учатся либо потому что им интересно (и до тех пор пока интересно), либо ради похвал родителей/учителей/оценок/честолюбия.

Залізна логіка :mrgreen:
kyk
 
Повідомлень: 1108
З нами з: 24.01.12
Подякував: 178 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 15:41

  ЛАД написав:
  prodigy написав:...........
тут про бюджет рф на 2025р
https://www.dw.com/uk/derzduma-uhvalila ... a-70853244
..........

Читаем -
На оборону та національну безпеку в новому бюджеті РФ сумарно закладено приблизно вісім відсотків ВВП (13,5 трильйона рублів витратять на оборону, ще 3,4 трильйона - на нацбезпеку та правоохоронну діяльність) - це рекордний показник в історії сучасної Росії, який дорівнює понад 40 відсоткам усіх видатків бюджету.
"13,5 трильйона рублів" на оборону при курсе 100 руб./долл. это примерно 130 млрд. долл.
У нас -
Общий ресурс, направленный на сектор безопасности и обороны, составит 2,23 трлн грн.
https://buh.ligazakon.net/ru/news/232015_verkhovnaya-rada-prinyala-gosudarstvennyy-byudzhet-na-2025-god--klyuchevye-pokazateli
Чисто на оборону, по-видимому, меньше. Но даже 2,23 трлн. грн при среднем прогнозируемом курсе в 2025 45 грн/$ (https://epravda.com.ua/rus/publications/2024/11/19/722017/) получаем 50 млрд. долл.


це дуже спрщений підрахунок, як би Україна спералась на власні кошти, то їх бт вистачило до травня 2022г
"наші бюджетні кошти на оборонку - 15% від загальної суми!"
два дні тому в ЗМІ була цифра 200млрд дол рф вистратили на війну в Україні,
і також 122млрд дол -це допомога Україні від партнерів за 2022-2024

ось цифри від США
https://www.slovoidilo.ua/2024/11/25/in ... koyi-vijny

також маємо економічну допомогу, програма до 2027 підтверджена

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев пояснив, що означає це унікальне рішення МВФ. Успішний перегляд програми – це визнання того, що Україна виконала усі кількісні критерії за програмою на кінець першого кварталу та усі структурні маяки на кінець квітня 2024 року.

"Ми залишаємось у програмі, яка є парасолькою для левової частини пакета зовнішнього фінансування у сумі майже 122 млрд доларів. Виділення цього пакету розраховано на строк дії програми EFF (2 квартал 2023 - 1 квартал 2027)", – пояснив Гетманцев.

https://tsn.ua/groshi/unikalne-rishenny ... 10585.html
prodigy
 
Повідомлень: 11409
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 1126311264112651126611267>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 77098
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247752
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 885448
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3659)
11.12.2024 15:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.